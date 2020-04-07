Обманный маневр: саудиты выдвинули России ультиматум

Саудовская Аравия, Россия и другие страны ОПЕК + в преддверии встречи 9 апреля стремятся договориться о заключении сделки, чтобы остановить кризисное снижение цен на нефть. Детали предварительных переговоров стали известны агентству Bloomberg.

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Сообщается, что министр энергетики США Дэн Бруйетт провел по телефону «продуктивное обсуждение» этой проблемы со своим саудовским коллегой принцем Абдулазизом бин Салманом.

При этом утверждается со ссылкой на источники, что такие переговоры Саудовская Аравия ведет и с Россией.

Во время переговоров саудиты якобы выдвинули России ультиматум — снизить свою квоту нефтедобычи больше всех, на 1,5 млн баррелей в сутки.

На Трампа надежды нет

Пока стороны договорились только о том, что присоединиться к соглашению необходимо США. При этом уточняется, что американский лидер Дональд Трамп не желает обсуждать сделку в формате ОПЕК+.

По данным Bloomberg, участники переговоров согласны, что добычу следует снизить на 10 млн баррелей в сутки, но расходятся в вопросе о том, как разделить по странам объемы снижения.

Москва рассчитывает, что квоты будут применяться, исходя из среднего объема добычи за первый квартал этого года, тогда как Эр-Рияд предлагает рассчитывать квоту на основании текущих уровней, уже после того, как страны ОПЕК + нарастили добычу.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия увеличила объем добываемой нефти с 9,8 млн баррелей до 12,3 млн, поэтому готовность страны обеспечить снижение на 3 млн баррелей приведет ее к практически «довоенным» показателям. А Россия сохранила добычу на уровне 11,3 млн баррелей, для нее квоты фактически будет более существенной.

Цены на сырую нефть в этом году упали на 50% из-за пандемии коронавируса, выбившего около трети мирового спроса, уточняет Bloomberg. «Ценовое падение настолько драматично, что угрожает стабильности нефтезависимых стран, существованию американских производителей сланца и создает дополнительную проблему для центральных банков», — сообщает агентство.

Договорятся не раньше мая-июня

Россия и Саудовская Аравия «очень близки» к достижению соглашения о сокращении добычи нефти, заявлял ранее в интервью CNBC гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Но даже если сокращение составит 10 млн баррелей в день, это едва ли повлияет на избыток предложения, который оценивается в 35 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК + обсуждают сокращение добычи нефти как минимум с мая. Об этом сообщил во вторник 7 апреля ТАСС со ссылкой на два источника в организации.

По словам собеседника агентства, сделка может быть заключена с мая, так как поставки нефти на апрель уже расписаны.

Другой источник, в свою очередь, заявил, что четкого срока, когда начнется ограничение добычи, не установлено.

Напомним, 6 марта страны ОПЕК + не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года ради сохранения цен на уровне $50 за баррель.

В результате с 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти в странах-участницах альянса. Саудовская Аравия нарастила производство нефти. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. После разрыва сделки цены на нефть упали на 30%. Снижение цен наложилось на резкое глобальное падение спроса на нефть и нефтепродукты из-за пандемии коронавируса.

Внеочередное заседание ОПЕК +, на котором планировалось обсудить сокращение добычи нефти, должно было пройти 6 апреля, однако затем его перенесли. Новая дата — 9 апреля.

Более того, на следующий день, 10 апреля, состоится экстренная встреча министров энергетики стран «Большой двадцатки», цель которой — привлечь к переговорам США и других крупных производителей нефти, не входящих в ОПЕК +, в том числе Канаду и Бразилию, сообщали ранее источники Bloomberg. Встреча министров G20 станет альтернативой заседанию ОПЕК+, если оно вновь будет перенесено.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются во вторник возле отметки $34 за баррель.

Уроки «Дружбы»

Глава Фонда энергетической безопасности Константин Симонов считает, что требования саудитов к России практически не выполнимы. «Снижение добычи даже на 1 млн баррелей для РФ — это очень много, это чудовищная цифра. Даже звучавшее ранее предложение снизить добычу на 400 тысяч было бы непросто для России. Что уж говорить о требовании снизить на 1,5 млн», — говорит Симонов.

Дело в том, что для ограничения добычи и выполнения требуемых саудитами обязательств российским компаниям придется консервировать часть скважин, а это дорого, учитывая наши климатические условия и большое количество этих самих скважин. Саудитам это делать проще. Американцам с их сланцевыми технологиями тоже.

Симонов полагает, что Россия могла бы, не снижая добычу, ограничить экспорт нефти, накапливая ее в резервах. Возможности по накапливанию есть, это показала прошлогодняя история с так называемой «грязной нефтью», поставляемой в ЕС по нефтепроводу «Дружба».

Тогда российские нефтяники на некоторое время были вынуждены отказаться от экспорта. Это означает, что у России имеются емкости для сохранения излишков добычи. «Правда, официальной публичной информации о возможностях России накапливать запасы нефти практически нет, что связано секретностью такого рода данных», — уточняет Симонов.

Трудно прогнозировать и комфортные для России объемы по уменьшению нефтедобычи. Отрасль может пойти вразнос, это может повлечь сокращение рабочих мест, отмечает эксперт. «Это все равно что спрашивать, насколько человек может есть меньше, насколько способен ограничить себя в питании? Это болезненный вопрос», — говорит Симонов.

По оценке Симонова, маловероятно, что на ожидаемой 9 апреля встрече ОПЕК + заинтересованные стороны смогут оперативно найти консенсус. Что касается министерской встречи в рамках G20, то и она может оказаться неэффективной. «Хотя бы по той причине, что в «Большую двадцатку» входят и страны-экспортеры, и страны-потребители нефтепродуктов. Волки и овцы не могут договориться, тем более, что формат G20 в принципе не предполагает обязывающих решений», — обращает внимание Симонов, добавляя, что психологическое давление на непослушных такие встречи, конечно, оказывают.

Заключение новой сделки по сокращению нефтедобычи способно принести пользу лишь американским сланцевикам, которым становится все сложнее хранить добытое сырье, считает Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями. При этом королевство вполне может повременить с реальными действиями в рамках ОПЕК + еще пару месяцев и поторговаться.

«Москва может либо полностью отказаться от соглашения, либо взять на себя меньшие обязательства по добыче — на 700 тысяч баррелей в сутки», — прогнозирует Дадашев.

Существует высокая вероятность того, что экспортеры предпочтут воздержаться от каких-либо действий до тех пор, пока США не выразят готовность подключиться к балансировке рынка, отмечает Дададшев. И это негативно отразится на стоимости барреля. «Если соглашение будет заключено без США, то потенциал роста цен будет ограничен — порядка $40 за баррель. Но если Вашингтон все же возьмет часть обязательств на себя, то котировки могут легко преодолеть отметку в $50.

Риск падения котировок до $25 за баррель в случае провала переговоров по-прежнему сохраняется», — предупреждает эксперт.

«Напряженные переговоры между ОПЕК, Россией и США очень напоминают сюжет крыловской басни «Лебедь, Рак и Щука». Каждый тянет в сторону своих интересов, хотя идея в том, чтобы сдвинуть огромный «воз» нефтяного рынка в направлении общей пользы экспортеров», — указывает главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Вероятность заключения договоренностей остается, иначе не планировалось бы самого заседания, и в случае самого лучшего его исхода цена Brent останется в диапазоне $30-39, утверждает Гойхман.

Но если ОПЕК+ провалит и эту сделку, то нефть может снова уйти к $20 и ниже в апреле-мае. Ведь избыток нефти из-за пандемии останется в любом случае, заключает эксперт.