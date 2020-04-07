Запрет на импорт: России не нужен дешевый бензин

В России может быть введен запрет на импорт дешевого бензина из-за рубежа. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на трех федеральных чиновников и одного из участников топливного рынка.

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С подобным предложением, как утверждается, выступило Минэнерго РФ. Впрочем, представители Минэнерго и профильного вице-премьера Юрия Борисова отказались от комментариев.

Эта мера, возможно, вступит в силу уже в апреле. Сначала о новых правилах известят компании, а затем закрепят ее на законодательном уровне. Ограничения, как ожидается, будут действовать временно, до сентября. Или до того времени, когда цены на нефть стабилизируются.

Сейчас из-за упавших цен на нефть бензин в Европе стоит дешевле, чем в России. Разница в цене составляет 6-8 тысяч рублей за тонну.

Чисто российский демпфер

Российские нефтяники при этом не могут снизить цену внутри страны из-за выплат по так называемому демпфирующему механизму. Он призван сглаживать колебания цен, то есть защищает стоимость топлива как от резкого роста, так и от падения, которые могли произойти в результате колебания нефтяных котировок.

В рамках этого демпфирующего механизма нефтяники доплачивают государству, если внутренний рынок становится выгоднее внешнего, и поэтому не могут снизить цены на АЗС. Если же на внутреннем рынке складывается дисконт по сравнению с поставками на экспорт, то уже правительство доплачивает отечественным компаниям, чтобы те не поднимали цены внутри России.

Спрос на бензин в России сильно упал из-за карантина и невостребованности нефтепродуктов со стороны бизнеса. По оценкам министра энергетики Александра Новака, в городах падение составило 10-30%.

Если не ввести запрет на импорт, нишу российского топлива займет дешевый заграничный бензин, произойдет затоваривание рынка и российским НПЗ придется снижать загрузку, что приведет к падению налоговых поступлений.

Кроме того, по мнению Дмитрия Гусева, вице-президента Независимого топливного союза, переработка в России «находится на нулевых рентабельностях», и в текущих экономических условиях это может привести к банкротству отечественных нефтепереработчиков. «И мы можем оказаться в зависимости от импортного сырья», — утверждает представитель отрасли.

Например, Украина, у которой практически нет собственных работающих НПЗ, в условиях политических и торговых санкций переплачивает до 40% за среднеевропейскую оптовую цену на топливо.

Демпфер, по мнению ряда экспертов, не был рассчитан на столь низкие цены на нефть и нуждается в корректировке, хотя это и приведет к снижению доходов бюджета. Как считает Сергей Ежов из Vygon Consulting, если правительство не примет срочных мер, импорт бензина неизбежен. В текущих котировках премия от поставок на внутренний рынок импортного бензина превышает 15 тыс. руб. за тонну, по дизтопливу — до 10 тыс. руб. на тонну. А поскольку величина демпфера, согласно формуле, никак не зависит от текущих цен внутреннего рынка, то если нефтекомпании решат снизить цены, чтобы быть более конкурентными, то они лишь увеличат свои убытки, замечает эксперт.

С другой стороны, запрет на импорт бензина в Россию наносит ущерб российским потребителям. Но Минфин не планирует отмену демпфера.

В ожидании G20

Напомним, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

В результате с 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти в странах-участницах альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Обвал цен наложился на резкое глобальное падение спроса на нефть и нефтепродукты из-за пандемии коронавируса.

Внеочередное заседание ОПЕК+, на котором планировалось обсудить сокращение добычи нефти, должно было пройти 6 апреля, однако затем его перенесли. Новая дата — 9 апреля.

Более того, на следующий день, 10 апреля, состоится экстренная встреча министров энергетики стран «Большой двадцатки» в рамках усилий по привлечению к переговорам США и других крупных производителей нефти, не входящих в ОПЕК+, в том числе Канады и Бразилии, сообщали источники Bloomberg. Встреча министров G20 станет альтернативой заседанию ОПЕК+, если оно вновь будет перенесено.

Нефть марки «Брент» торгуется в эти дни возле отметки $34 за баррель.