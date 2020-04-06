«Ценовая война»: импортные томаты вычеркнули из госзакупок

Плодоовощной союз направил в Минсельхоз письмо с просьбой ввести ограничение на импорт томатов на два месяца. Потребность в таком жестком решении аграрии объясняют ухудшением положения отечественных производителей овощей закрытого грунта.

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«Из-за девальвации рубля и распространения коронавируса, а также введения длительного режима самоизоляции в стране одними из наиболее пострадавших в агросекторе будут производители тепличных овощей», — цитирует «Агроинвестор» обращение Плодоовощного союза.

Падение спроса привело к тому, что оптовые цены на некоторые позиции уменьшились вдвое по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, поясняют в союзе.

А актуальная стоимость томатов и огурцов делает тепличный бизнес нерентабельным.

В подтверждение своих слов аграрии приводят статистику, согласно которой за первый квартал этого года в страну было ввезено около 80 тыс. т томатов на более чем $100 млн. Эти овощи были импортированы преимущественно из Азербайджана, Марокко, Турции и Китая.

«Импортная продукция оказывает дополнительное давление на оптовые цены, а их дальнейшее снижение может привести к банкротству тепличных предприятий», — предупреждает Плодоовощной союз. По словам главы объединения Михаила Глушкова, из-за карантина повысился спрос на макароны, гречку и консервы, а огурцы и томаты наоборот стали менее востребованными.

Кроме того, из-за девальвации рубля себестоимость производства овощей резко возросла, поскольку валютная составляющая в этом бизнесе достигает порядка 20%. Согласно статистике Росстата,

в конце марта средние розничные цены на огурцы упали на 5%, томаты же снизились в стоимости на 0,7%. Но если сравнивать с декабрем прошлого года, то цены на огурцы и томаты поднялись на 21,8% и 41% соответственно.

Минсельхоз на запрос «Газета.Ru» о вероятности поддержки инициативы Плодоовощного союза оперативно не предоставил комментарий. В понедельник кабмин внес огурцы и помидоры в перечень иностранных товаров и продуктов, ограниченных для госзакупок.

«Несмотря на снижение оптовых цен, цена на полках магазинов не меняется и по-прежнему остается достаточно высокой. Из-за падения спроса формируется избыток товара, чтобы распродать овощи, производители вынуждены уменьшать цены. Это приводит к ценовой войне на рынке, и без выгоды для покупателей производители вынуждены реализовывать товар гораздо дешевле себестоимости», — заметил по этому поводу гендиректор торгового дома «Мое Лето» Вагиф Бикулов.

По его мнению, общая ситуация в стране в перспективе приведет к тому, что у многих компаний возникнут финансовые проблемы, вплоть до банкротств. Уже сейчас правительству нужно принять меры, в том числе снизить розничные цены на овощи и фрукты.

У большинства производителей в марте-апреле большие урожаи овощей, а ситуация с девальвацией и кредитной нагрузкой давит на эти предприятия. Поэтому с точки зрения поддержки экономики и отечественных производителей такие шаги являются логичными, поскольку позитивно скажутся на их рентабельности, считает управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Впрочем, для потребителей запрет на импорт томатов, безусловно, будет негативным, поскольку это отразится и на конечной цене.

«Хотя ранее уже звучала разумная мысль о пересмотре цен в ритейле в текущей ситуации. Но опять же, если вводить подобные ограничения, то вопрос, как, например, быть потребителям продукции «фреш» (свежие овощи — «Газета.Ru») на Дальнем Востоке и в частности томатов? Тогда надо оставить послабления для регионов, где из-за особенностей логистики доставка продукции из центральной и южной части РФ имеет сложности и отражается на конечной цене», — объясняет Березнюк.

Несмотря на то, что сейчас начинается сезон и цены по сравнению с зимним периодом падают, не стоит забывать, что Россия пока обеспечена томатами отечественного производства лишь на 51%, констатировал эксперт.

Ранее Плодоовощной союз предупреждал, что из-за распространения COVID-19 производители овощей ожидают нехватку рабочей силы, поскольку овощеводство (в теплицах и в открытом грунте) сильно зависит от гастарбайтеров. В некоторых агрофирмах число мигрантов достигает 80% от всего кадрового персонала. В то же время у многих рабочих сейчас заканчиваются патенты, в связи с чем они обязаны выехать из России для оформления новых трудовых документов. Из-за перекрытия границ сейчас это сделать невозможно.