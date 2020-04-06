Кризисный сценарий: как коронавирус снижает цены на жилье

Ситуация, с которой столкнулась отрасль строительства жилья, представляет угрозу для экономической стабильности девелоперов и застройщиков, полагают в НКР. Если правительство продлит ограничительные карантинные меры до осени этого года, то рынок ждет кризис.

«Кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 года, что приведет к значительному падению спроса – на 25% и более.

Вероятно еще более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20-30%) для поддержания максимально возможного в этих условиях уровня продаж», – приводит агентство ТАСС аналитический комментарий рейтингового агентства.

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Аналитики пришли к выводу, что при таком развитии ситуации огромная часть платежеспособных граждан России попросту лишится существенной части дохода. Средний – негативный – сценарий агентства предполагает, что при сохранении карантинных мер до конца июня 2020 года, объемы рынка недвижимости продолжат сокращение, а спрос на жилье упадет на 15–20%. Доходы россиян при таком сценарии начнут восстанавливаться примерно с четвертого квартала этого года.

«Выручка 20 крупнейших компаний отрасли при таком сценарии может сократиться на 130-170 млрд рублей», – говорится в сообщении НТИ.

Умеренный сценарий агентства также предполагает отрицательную динамику. Если государство сохранит общероссийский карантин до начала мая, спрос на квартиры в новостройках упадет лишь на 5–10% по сравнению с 2019 годом. А у же в третьем квартале в таком случае начнется восстановление интереса покупателей к недвижимости.

Этому будет способствовать то, что с апреля по июнь застройщики сделают скидки на жилье и временно ограничат предложение, это позволит им повысить цены до комфортного уровня. По итогу 2020 года цены на новую недвижимость сохранятся ровно такие же, какие были в прошлом году. Застройщики при таком раскладе потеряют не более 45–90 млрд руб., по сравнению с 2019 годом, полагают аналитики.

Сильнее всего цены на квартиры как на новые, так и на вторичном рынке упадут в московском и санкт-петербургском регионах,

– считает директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«Все зависит от того, когда ситуация с распространением коронавируса закончится и какую политику по этому вопросу будет проводить государство. На сегодняшний день рынок недвижимости просел в пять раз, однако отрасль спасают эскроу-счета», — цитирует Хусаинова сайт РБК, принадлежащий Григорию Березкину.

Причем от глобального спада страдают даже такие популярные объекты недвижимости, как дома на Рублево-Успенском шоссе, отмечает основатель агентства недвижимости «АИМ» Илья Менжунов. По его словам, продажи упали не столько из-за коронавируса, сколько из-за девальвации рубля.

«Многие собственники элитной недвижимости привязаны к доллару, в то время как покупатели — к рублю. Однако встречаются владельцы, которые готовы пойти на уступки и продать объекты в рублевом эквиваленте и даже снизить стоимость на 50%. Однако и это не дает возможности провести сделку, так как карантин обязывает граждан не покидать квартиры, а также не работает регистрационная служба», — объясняет эксперт.

В отличие от России в США, Испании, Великобритании, Германии и на Карибских островах спрос на недвижимость только растет на фоне пандемии COVID-19, отмечает международное риэлтерское агентства Moscow Sotheby's International Realty.

«Опытные инвесторы находят плюсы в сложившейся ситуации, считая, что рецессия — это идеальное время для входа на рынок в связи с низкими процентными ставками, в то время как другие приостанавливают инвестирование», – говорится в заявлении агентства.

Аналитики агентства приводят статистику, согласно которой в марте со стороны азиатских инвесторов интерес к недвижимости в США вырос на 500%. Количество инвесторов в недвижимость Германии увеличилось на 450%, Австралии – на 250% и Великобритании – на 100%. Большинство сделок проходит в режиме онлайн.