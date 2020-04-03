Повышенная готовность: россияне запаслись антидепрессантами

За первые 12 недель 2020 года объем продаж антидепрессантов в России вырос на 21% в стоимостном выражении — до 1,16 млрд рублей, подсчитали аналитики DSM Group по запросу «Газеты.Ru».

На неделе, завершившейся 22 марта (последние доступные данные), всплеск спроса достиг 84% в рублевом и 57% в количественном выражении.

В упаковках прирост продаж начался с середины февраля, восьмой недели, и нарастал последующие четыре. На неделе, когда был зафиксирован наиболее сильный скачок продаж (16-22 марта), по всей России был введен режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. По состоянию на 19 марта режим действовал уже в 84 из 85 субъектах.

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Такой рост продаж антидепрессантов можно объяснить тем, что люди чувствуют незащищенность — это касается и наличия препаратов, и их удорожания, поэтому они закупаются впрок, пояснил «Газете.Ru» гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, в денежном выражении увеличение продаж связано с тем, что закупками озадачились в первую очередь люди, которые принимают более дорогие препараты — их удорожание из-за валютного курса более ощутимо отразится на конечной цене.

Это подтверждает исполнительный директор СРО «Ассоциация независимых аптек» (АСНА) Виктория Преснякова.

«В связи с увеличением курса доллара антидепрессанты действительно подорожали у поставщиков, поскольку представленная на российском рынке продукция в основном импортного производства, — говорит она. — Основной рост цены произошел в середине марта, но был в пределах инфляции. Поскольку

эти препараты относятся к среднему и высокому ценовому сегменту, потребители могли покупать их впрок, опасаясь дальнейшего роста цены.»

Объясняется такой рост в денежном выражении скорее всего тем, предполагает Преснякова, что их закупали на будущее потребители, которые лечатся наиболее дорогими препаратами. Что касается смещения спроса в пользу более дешевых аналогов, в этом сегменте он вряд ли возможен, так как препараты подбираются индивидуально, по назначению врача, напоминает она.

Так как большая часть рынка приходится на импорт, в категории антидепрессантов уже заметен рост цен, отмечает Шуляк. По данным DSM Group, в этой категории зарубежные препараты занимают 91% от общего объема продаж в денежном выражении и 66% в штучном. Увеличение стоимости лекарств, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖВНЛП, цены на них регулирует государство), началось в марте с резким падением курса рубля, говорит Шуляк. В целом инфляция по лекарственным препаратам составила 1,95%, по антидепрессантам она была ниже — около 1%.

Как показывают подсчеты DSM Group, рост спроса на антидепрессанты за последние пять лет ускорился. В 2015-2019 годах объем рынка увеличился в 1,5 раза. В 2019 году прирост составил 16,1% в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом, а объем продаж достиг 4,67 млрд рублей. Было продано 8,4 млн упаковок по сравнению с 7,7 млн в 2018 году. Темпы роста в 2015-2019 ускорялись: в 2016 году по сравнению с 2015 продажи антидепрессантов увеличились всего на 3,8% в рублевом выражении.

На фоне пандемии коронавируса в России выросла выручка аптек, подсчитали аналитики DSM Group. В феврале (последний опубликованный отчет) она оказалась на 20% больше аналогичного периода прошлого года. Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов за указанный период составил 100,9 млрд рублей. Его структура в феврале изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно прошлого года, говорится в отчете.

Как сообщали «Известия», рост рынка в указанный период обеспечивали не только продажи лекарственных препаратов от заболеваний респираторной системы (увеличились на 20,1%) на фоне сезона простуд и распространения коронавируса, значительный спрос был зафиксирован и в других категориях. Так, на 25,8% росли продажи сердечно-сосудистых препаратов, на 21,7% — средств от расстройств пищеварения, на 16,8% — лекарств от болезней нервной системы.