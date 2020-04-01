Ваш ход: Россия не стала выкручивать нефтяной вентиль

Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве. Этот же собеседник опроверг ранее появившиеся в СМИ о том, что Москва ведет тайные переговоры с Эр-Риядом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил в среду, что никаких переговоров с Саудовской Аравией Кремль не ведет, хотя не исключил возможность такого диалога.

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При этом Саудовская Аравия, как и ожидалось, с первого апреля повысила нефтедобычу до более чем 12 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС. Ранее официальные лица королевства заявляли, что страна готова поднять добычу до 12,3 млн баррелей в сутки, этот уровень производства на треть превосходит мартовский показатель. Общий экспорт черного золота саудиты хотят довести до 10,6 млн баррелей в сутки. Во многом это будет достигнуто за счет переброски части поставок с внутреннего рынка на внешние.

Критическая ситуация в нефтяной отрасли в прошедшие выходные привела к отрицательными ценам на дешевые марки американской нефти. Некоторые производители США вынуждены были доплачивать трейдерам для того, чтобы разгрузить хранилища. В этой связи президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия будут вместе обсуждать выход из нынешнего положения на мировом рынке углеводородов. Об этом американский президент заявил в минувший вторник журналистам в Белом доме.

«Я поговорил об этом с президентом (России Владимиром) Путиным, я также поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии (Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом)». Они соберутся вместе, и мы все соберемся вместе и посмотрим, что мы можем сделать. Потому что мы не хотим терять целую отрасль из-за этого», – заявил Трамп во время брифинга.

Дональд Трамп считает, что с одной стороны дешевая нефть выгодна американцам поскольку позволяет снизить цены на бензин до 99 центов за галлон (около 3,8 л) бензина. Это простимулирует перевозчиков.

«В то же время это вредит одной из наших самых крупных отраслей, то есть нефтяной отрасли. То, что происходит, просто немыслимо, – подчеркнул Трамп. – Дело в том, что мы потеряем целую отрасль из-за этого, тысячи и тысячи рабочих мест».

Мировые цены на нефть в среду сразу после открытия бирж показали отрицательную динамику. Во многом это связано с новостями о росте запасов в нефтехранилищах США. Биржевые котировки на нефть снижаются в пределах 1-2%. В ходе торговой сессии бочка Brent подешевела на 2,2%, и сейчас стоит 25 долларов. Баррель WTI уценился на 0,1%, достигнув 20 долларов за оптовую единицу. Американский институт нефти (API) 1 апреля опубликовал статистический отчет, который свидетельствует о том, что за прошедшую неделю объемы запасов нефти в США увеличились почти на 4 млн баррелей.

Страны участницы соглашения ОПЕК+ со среды 1 апреля вышли из договора об ограничении добычи нефти. На протяжении трех последних лет это соглашение позволяло стабилизировать мировые цены на нефть после их глубокого падения в 2014 году.

В начале марта 2020 года комитет ОПЕК+ пытался прийти к очередному соглашению по сокращению добычи нефти. Однако Россия заняла принципиальную позицию, настаивая на продлении добычи на прежних условиях и только на II квартал 2020 года, саудиты наоборот требовали сократить выработку на 1,5 млн баррелей в сутки до конца этого года.

Некоторые эксперты полагают, что дальнейшее сокращение добычи в условиях глобального падения спроса из-за коронавируса не имело смысла. Ставка России заключается в расчете на перемену расклада сил за счет наводнения рынка дешевой нефтью. Однако аналитики полагают, что гонка нефтедобычи оружие, которым саудиты владеют лучше конкурентов.

«Если Саудовская Аравия всерьез возьмется за увеличение доли рынка путем переполнения нефтехранилищ, то добычу придется в скором времени ронять не ей, а тем, у кого операционные издержки выше, чем у нее», – приводит ТАСС мнение директор отдела корпораций международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.