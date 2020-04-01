Нажиться на вирусе: аналитики оценили объем спекуляций на масках

Спекулятивное предложение на рынке медицинских масок в марте 2020 года составило более чем 400 млн рублей, подсчитали в юридическом агентстве IQ Technology. О результатах «Газете.Ru» сообщил генеральный директор Дмитрий Козлов. Такая цифра сложилась из совокупного объем предложения и переложения его на среднерыночную цену прошлых лет. Средняя цена за маску в марте составляла 77,81 рубля.

Реклама

IQ Technology занимается выявлением и борьбой с нарушениями продажи товаров в интернете и мониторингом на предмет ценовых манипуляций. Компания рекомендована к сотрудничеству Минпромторгом России, следует из письма от 24 марта, которое направлено крупнейшим интернет-площадкам и сервисам объявлений за подписью замминистра Виктора Евтухова (есть у «Газеты.Ru»).

В тексте Минпромторг России информирует компании о технических возможностях IQ Technology и готовности компании ежедневно и безвозмездно проводить мониторинг в Интернете, и ее возможностях по анализу и выявлению предложений о продаже медицинских масок и иных медицинских изделий для индивидуальной защиты органов дыхания «по неадекватным ценам». Ведомство просит компании организовать непрерывное взаимодействие со специалистами IQ Technology.

В Минпромторге подтвердили, что ведомтство попросило организовать взаимодействие с IQ Technology в целях пресечения подобных случаев завышения цен. По результатам мониторинга направлено более полутора тысяч уведомлений маркетплейсам, доскам объявлений, сервисам рекламы о целесообразности блокировки таких предложений, уточнили в пресс-службе.

Как отметил гендиректор IQ Technology, никто из «большого ритейла» — торговых сетей и крупных интернет-площадок не завышал цены — в основном это перекупщики и небольшие фирмы.

«После блокировки многие не используют слово маски — пишут «средства защиты» и так далее, — рассказал Козлов. — Самая дорогая маска продавалась по 750 рублей за штуку», — выяснили в IQ Technology. Он также отметил, что блокировки стимулировали изготовление «дизайнерских масок», чтобы не попадать под ограничения.

Средняя цена на медицинскую маску в 2018 году составляла 7,3 рубля, в 2019 — 8,7 рублей, а в марте 2020 она подскочила до 77,81 рубля за штуку, следует из мониторинга IQ Technology.

Анализ товарных предложений компания ведет на крупнейших маркетплейсах — Ozon, «Беру», Wildberries, «Яндекс.Маркет», сервисах объявлений — «Юла», Avito, сообществах в соцсетях, а также среди рекламных объявлений «Яндекс.Директ» и Google Ads.

Для мониторинга формируется «ядро слов», через которое поисковой робот пропускает объявления по всем указанным площадкам. Уведомления приходят при цене на маску выше 37 рублей. Далее ресурс, на котором размещено объявление уведомляется в ручном режиме.

После выявления неподобающих объявлений на торговой площадке происходит уведомление администрации маркетплейса, за которой следует удаление товара с площадки и блокировка продавца. Среди сервисов объявлений предложения по продаже медицинских масок проверяются ежедневно, среди 30 тыс объявлений, производится 1 млн проверок в месяц. В соцсетях мониторинг происходит по 50 тыс сообществам, с последующей блокировкой групп. Поиск рекламных объявлений о продаже медицинских масок в Рекламной сети «Яндекса», Google Ads, Яндекс.Директ ведет к ограничению поисковых систем в показе и ранжировании таких объявлений.

Из отчета по мониторингу и контролю необоснованно завышенных цен на медицинские маски в интернете следует, что

IQ Technology выявила 3,7 млн предложений о продаже. 42% приходилось на социальные сети, 35% — на доски объявлений, 13% — реклама в «Яндекс.Директ» и Google Ads, 10% — в магазинах и маркетплейсах.

Общий объем предложения в стоимостном выражении в марте 2020 года составлял 820 млн рублей по сравнению с 420 в 2019 году.

В IQ Technology также отметили необходимость несудебной блокировки сайтов, нарушающих законодательство — на которых размещаются объявления спекулянтов. Такое предложение было озвучено на встрече с Минпромторгом. Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора решений по этому вопросу пока не принималось.

Обепеченность рынка масками

ФАС зафиксировала дефицит в некоторых регионах еще в начале февраля. В ведомстве выявили повсеместное завышение цен на медицинские маски в 10-15 раз, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя ФАС Андрея Цариковского. ФАС намерена жестко наказывать за картельный сговор производителей или оптовиков, отмечал он.

В середине марта в ведомстве выявили дефицит в Московском регионе — под ним подразумевается нехватка масок в более чем 50% обследованных аптечных организаций, сообщало агентство «РИА Новости». К этому периоду ФАС возбудила уже три дела по признакам картеля на рынке продаж медицинских масок, следует из официальных данных на сайте.

Как сообщил 23 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров, в министерстве рассчитывают выйти в первой половине апреля на производство 5 млн масок в сутки.

Производить маски и другие средства защиты от коронавируса стали многие мировые компании — в России, например, о такой инициативе объявила продающая одежду и предметы роскоши компания Bosco di Ciliegi. Компания начала производство масок на мануфактуре в Калуге для нужд Минпромторга.