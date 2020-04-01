Рекордная индексация: россиянам повышают социальные пенсии

С 1 апреля россиянам проиндексируют социальные пенсии. Повышение затронет почти 4 млн человек, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

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Помимо социальных индексация также коснется пенсий по государственному обеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, и членов их семей; участников Великой Отечественной войны; награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; пострадавших из-за радиационных и техногенных катастроф и членов их семей; работников летно-испытательного состава и некоторых других категорий граждан.

Средний размер социальной пенсии увеличится примерно на 550 рублей и составит 9,85 тыс. рублей, а средняя социальная пенсия детям-инвалидам увеличится до 14,5 тыс. рублей.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков анонсировал индексацию социальных пенсий в середине февраля, отметив, что индексацию произведут с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший 2019 год. 17 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации пенсий на 6,1% с коэффициентом 1, 061.

Предполагается, что повышенную пенсию в апреле получат более 3 млн граждан. Расходы на индексацию в 2020 году составят 21,7 млрд рублей (2,41 млрд в месяц).

Решение Мишустина — самая большая индексация пенсионных выплат. Размер индексации в 2018 году составил 2,9%, а в 2019 году — 2%.

Напомним, что социальную пенсию каждый год индексируют на величину роста прожиточного минимума для пенсионеров. Выплату получают те, кому не хватило стажа для получения страховой пенсии, дети-сироты и инвалиды.

В феврале Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, в частности, рассказал о подготовке законопроекта, который предполагает введение беззаявительного порядка назначения пенсии по инвалидности. Данное нововведение позволит инвалидам не обращаться за назначением пенсии. Такое решение будет автоматически выноситься ПФР на основании сведений об инвалидности в Федеральном реестре инвалидов.

С инициативой о проведении внеочередной индексации зарплат и пенсий на прошлой неделе выступал член Государственной думы, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По мнению депутата, дополнительная индексация станет мерой поддержки населения в условиях пандемии коронавируса и снижения цены нефти и курса рубля. Ссылаясь на экспертные оценки, Миронов также отметил, что падение курса рубля приведет к подорожанию импортных товаров на 10-35%. По его словам, размер и сроки индексации предстоит обсудить с Госдумой, Советом Федерации и российским правительством. В заключение депутат подчеркнул, что чем раньше начнется в работа в этом направлении, тем лучше.

С 2021 года в России может быть введено автоматическое начисление пенсий – такой законопроект готовит Минтруд, сообщала ранее газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Законопроект представят правительству РФ в сентябре, а в декабре его уже внесут в нижнюю палату российского парламента. Все фракции выразили готовность поддержать инициативу.

В министерстве отметили, что уведомления Пенсионного фонда будут автоматически приходить россиянам старше 45 лет через портал «Госуслуги».

«Это даст россиянам возможность заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению», – отмечают в ведомстве.

Уведомления от ПФР в личном кабинете на сайте «Госуслуги» будут включать в себя примерный размер страховой пенсии по старости. Рассчитываться он будет по данным накопленных пенсионных прав, условиям и порядку приобретения права на пенсию. Также сообщения могут отражать параметры, используемые для расчета выплат, и данные о размере пенсионных накоплений.

Согласно официальным данным Росстата, средний размер пенсии по России на 1 января 2019 года составил 14 826 рублей. В этом году он составит около 15 тысяч рублей.