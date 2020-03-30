«Вразрез с логикой»: Госдуму попросили оставить «наливайки»

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» попросила председателя Госдумы Вячеслава Володина не поддерживать законопроект, регулирующий продажу алкоголя в многоквартирных жилых домах (МКЖД). Обращение есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Реклама

Подготовленный ко второму чтению в Госдуме законопроект содержит неэффективные меры по ограничению торговли в точках общепита в МКЖД, считают в «Опоре России». В Госдуме не смогли оперативно подтвердить получение письма и позицию относительно изложенной в нем просьбы. «Газета.Ru» также направила запросы в Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития.

Согласно инициативе депутата-единороссу Александра Хинштейна,

власти регионов смогут ограничивать время продажи и распития алкоголя в барах и ресторанах, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.

Вместе с этим уже на федеральном уровне будет установлена минимальная площадь зала подобного заведения — не менее 20 квадратных метров, однако регионы будут вправе увеличить нижний предел на местном уровне.

Таким образом собираются бороться с так называемыми «наливайками» на первых этажах многоквартирных домов, где идет продажа спиртного в ночное время. На такие заведения часто жалуются жители. С 2017 года, когда полномочия по регулированию общепита перешли на федеральный уровень, число таких заведений росло по 70% в год, поэтому право устанавливать ограничения на торговлю алкоголем в общепите стоит вернуть регионам, полагает Хинштейн. В марте стало известно, что депутаты доработали соответствующие поправки к закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» ко второму чтению.

В «Опоре России» с такими ограничениями не согласны и считают, что в условиях введения мер, связанных с пандемией коронавируса, принятие предложенных поправок недопустимо, поскольку дополнительно обременяет предприятия общепита. Бары и рестораны и так столкнулись с резким спадом потока посетителей и потерей до 90% выручки. По мнению организации, пока правительством разрабатываются предложения по снижению негативных последствий пандемии для бизнеса, данный законопроект выпадает из общей логики.

«Опора России» уверена, что предпринимателей, занимающихся ресторанным бизнесом, нужно на сегодняшний день максимально поддерживать, а не вводить дополнительные ограничения, которые приведут к ухудшению предпринимательского климата», — следует из письма Володину.

«60% всех точек общепита располагается в многоквартирных жилых домах. Если какой-то из регионов примет решение совсем запретить продажу алкоголя, такие предприятия лишатся 50% выручки и в конце концов закроются»,

— пояснил «Газете.Ru» член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин.

Он отметил, что «мало коронавируса с карантином, так еще и правительство вместо того, чтобы подать руку помощи, просто топит предпринимателей. Это абсолютно нелогичные меры и издевательство над малым и средним бизнесом». По мнению организации, законопроект нуждается в пересмотре.

Делегировать регионам право полного запрета на продажу алкоголя в точках общепита, расположенного в МКЖД, совершенно недопустимо, говорит и директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев:

«Мы категорически против наделения региональных властей дополнительными полномочиями по ограничению времени и мест продаж. Это может привести к серьезным перегибам на местах, спровоцировать рост коррупционной составляющей и негативно повлиять на конкуренцию и предпринимательскую активность как таковую», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» Дурдыев. По его мнению, данный вопрос может быть решен благодаря smart-регулированию, при котором будут определены четкие критерии идентификации субъектов отрасли, что позволит отличить реальную HoReCa (от англ. Hotel, Restaurant, Catering — отели, рестораны и общественное питание) от заведений, которые под нее маскируются.

«Текущий законопроект идет еще и вразрез с логикой и задачами регуляторной гильотины, а в текущих экономических условиях является совершенно избыточным и необоснованным. Сейчас важно разрабатывать меры поддержки добросовестного бизнеса, а не вводить дополнительные ограничения»,

— говорит он.

Значительные риски в наделении регионов особыми полномочиями в этом вопросе видят и в компании «Балтика»:

«Дополнительные полномочия региональных властей в части прав по установлению минимальной площади торгового зала алкогольной продукции могут привести к волне необоснованных и чрезмерных ограничений — под угрозу попадет и законопослушный бизнес, цивилизованная и полноформатная HoReCa», — заявили в пресс-службе компании.

В «Балтике» считают необходимым унифицировать все ограничения на федеральном уровне, так как внесение изменений в регулирование алкогольного рынка региональными органами власти мешает выработке единого подхода в этой сфере и «выхолащивает нормы федерального закона, сформулированные с участием экспертного сообщества и представителей бизнеса», сообщили в пресс-службе.

В компании также отметили, что понимают озабоченность властей этой проблемой, однако целесообразным считают принять единые правила продаж на федеральном уровне.

Схожую точку зрения выразил и Алексей Небольсин:

«Проблема шума в многоквартирных жилых домах — она есть, и с ней надо что-то сделать.

Мы с этим согласны, однако предлагаемые последние семь месяцев решения скорее удовлетворяют запросы регионов, которые таким образом хотят вернуть себе возможность регулировать права точки продаж», — резюмирует эксперт, также предупреждая о том, что делегирование такого права регионам неизбежно приведет к процветанию коррупции.