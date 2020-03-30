Перекрестное лукавство

Борьба без борьбы

Министерство энергетики продолжает продвигать законопроект о дифференциации тарифов Федеральной сетевой компании (ПАО «ФСК ЕЭС»), который был внесен в правительство в сентябре 2019 года. Ведомство рассчитывает перераспределить часть перекрестного субсидирования (то есть компенсации низкого тарифа для населения) между всеми группами потребителей путем повышения тарифа для пользователей, подключенных к магистральным сетям ФСК. Документ предполагает перераспределение на крупных промышленных потребителей перекрестного субсидирования в объеме 38 млрд рублей.

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В результате тариф фактически будет еще больше увеличен для энергоемких компаний, в себестоимости продукции которых этот фактор уже сегодня достигает от 5% до 40%. В Минэнерго, между тем, указывают, что тариф ФСК в настоящее время ниже, и по этой причине все потребители, включая небольших, идут к ФСК.

Необходимость борьбы с перекрестным субсидированием обсуждению не подлежит – разумеется, это серьезная проблема, требующая комплексного, хорошо обдуманного и взвешенного решения. Президент «Опоры России» Александр Калинин говорил «Газете.Ru», что объем перекрестного субсидирования, ложащегося на «плечи» промышленников, составляет около 320 млрд рублей в год.

Предложения Минэнерго по дифференциации тарифов уже негативно оценили многие эксперты – с их точки зрения, законопроект может оказать губительное влияние на промышленность и экономику страны в целом, при этом ни на шаг не приблизив реальное решение проблемы перекрестного субсидирования.

Так, согласно исследованию компании Vygon Consulting, дифференцированный тариф на передачу энергии серьезно ударит по крупной промышленности —для потребителей ФСК тариф может вырасти вдвое (а в целом ряде регионов и втрое). При этом в целом рост расходов на электроэнергию составит 10–20%. В результате, как пишут аналитики, снизится конкурентоспособность товаров из РФ на внешних рынках, что поставит под вопрос выполнение поставленной государством задачи наращивания несырьевого экспорта.

По оценкам исследователей, дополнительные затраты крупных промышленников на реализацию предложений Минэнерго составят 29 млрд рублей, их инвестиционный потенциал снизится на 185-200 млрд рублей, что может привести к сокращению ВВП на 0,2%. Причем все эти жертвы будут напрасными: снижение тарифов составит в среднем не более 16 коп./кВт ч, т. е. не более 3% в конечной цене, уверены аналитики.

Минусы без плюсов

Законопроект Минэнерго предполагает, что экономия ПАО «Россети», достигнутая в результате дифференциации тарифов, будет направлена на снижение тарифов для малого и среднего бизнеса (МСП). Однако специалисты считают этот подход малоэффективным – себестоимость продукции МСП очень мало зависит от стоимости электроэнергии и снизится не более чем на 0,02% (примерно на уровне статистической погрешности).

Так, заместитель директора «Сообщества потребителей электроэнергии» Валерий Дзюбенко в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что экономика энергоемких предприятий крайне чувствительна к цене электроэнергии, которая может составлять от 5 до 40% себестоимости продукции. В свою очередь, доля энергозатрат в себестоимости товаров и услуг средних и малых предприятий редко превышает 1%, чувствительность экономики этих предприятий и организаций к изменению цены электроэнергии близка к нулю.

«Большинство энергоемких предприятий, потребителей магистральных сетей, также подключены к розничным, распределительным электросетям и уже несут на своих плечах львиную долю «перекрестки», около 2/3 общего объема. В результате нагрузка по «перекрестке», которая будет возложена на промышленность через магистральный тариф, окажется еще более объемной и несправедливой», — говорил он.

Важно отметить, что для поддержки МСП государством уже разработаны значительно более эффективные меры – например, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на период с 2019 по 2024 гг. с предусматривает финансирование в 481,5 млрд рублей.

Проект рассматриваемого закона не предусматривает конкретного механизма снижения нагрузки на малый и средний бизнес, о чем неоднократно говорили представители ведомств, принимающих участие в обсуждении документа – ФАС, Минпромторг и Минэкономики.

Богатые без бедных

Согласно оценке Минэнерго, реализация законопроекта приведет к увеличению выручки ПАО «Россети» на 38 млрд рублей, а EBITDA компании возрастет на 12%. При этом организация и сейчас не страдает от недостатка вырученных средств, выплачивает дивиденды и инвестирует в проекты, некоторые из которых могут не окупиться в обозримом будущем.

Консолидированные результаты «Россетей» по МСФО свидетельствуют о том, что выручка компании за последние годы неуклонно росла – если в 2015 году показатель составлял 767 млрд рублей, то уже к 2019 году он достиг отметки в 1,030 трлн рублей. Чистая прибыль «Россетей» за тот же период возросла с 82 млрд рублей до 105 млрд рублей, EBITDA – с 249 млрд рублей до 324 млрд рублей. Таким образом, прирост EBITDA с 2015 года составил около 30%, а в 2019 году компания направила на выплату дивидендов более 5 млрд рублей.

Более того, компания «Россети» заинтересована в росте выплат дивидендов по итогам работы за 2019 год по сравнению с выплатами за предыдущий год и рассчитывает, что новая дивидендная политика будет сформирована к середине 2020 года. Газета «Коммерсант» со ссылкой на источники писала в ноябре 2019 года, что группа «Россети» с 2020 года может увеличить планку по выплате дивидендов до 75% прибыли по РСБУ.

При этом у критиков инвестиции «Россетей» также вызывают ряд вопросов. Например, приобретение 100% уставного капитала ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3» обошлось ПАО «Россети» почти в 272 млн рублей, еще примерно миллиард рублей холдинг заплатил за переуступку прав требования по акционерным займам. Речь идет о проекте внедрения системы Smart Metering (система интеллектуального учета) на территории Калининградской, Ярославской и Тульской областей. Smart Metering является первым шагом к технологии «умных сетей» (Smart Grid).

В прошлом году Счетная палата РФ отмечала затянувшиеся сроки внедрения интеллектуальных сетей в рамках этого проекта, настаивая на его актуализации – внедрение передовой системы вместо года заняло более 3 лет.

По данным Счетной палаты, по состоянию на май 2019 года на цифровые сети перешли объекты лишь в двух из трех регионов проекта - Тульская и Калининградская области. «В Ярославской области работы прекращены в 2016 году, и вопрос дальнейшей реализации проекта в данном регионе пока не решен. Кроме того, надежность приборов учета электроэнергии не в полной мере соответствуют требованиям технического задания», — подчеркивалось в сообщении Счетной палаты.

Учитывая эти обстоятельства, возможно, целесообразно было бы направить часть чистой прибыли «Россетей» на решение общей, насущной, серьезной проблемы – перекрестного субсидирования, что позволило бы обойтись без дифференциации тарифов ФСК. Если перекрестное субсидирование населения находится в социальной плоскости, то, вероятно, необходимо разделить бремя его финансирования между федеральным бюджетом и государственной регулируемой компанией, которая, согласно финансовой отчетности, имеет для этого достаточные резервы – выручку более 1 трлн рублей, чистую прибыль в 105 млрд рублей и EBITDA в 324 млрд рублей.

Если учесть, что в законопроекте идет речь о необходимости перераспределения всего лишь 38 млрд рублей, то многие участники рынка могут спросить почему не сделать это без лишних сборов для бизнеса, которому сейчас и так приходится нелегко? Для решения задачи компании было бы достаточно разобраться с огромными долгами гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний за оплату услуг по передаче электроэнергии перед «Россетями» — задолженность составляет около 100 млрд рублей, в частности, ПАО «ТНС Энерго» должно уплатить 27 млрд рублей, а ПАО «Волгоградэнергосбыт» 6,3 млрд рублей.