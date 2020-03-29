«Теперь «Роснефть» ждет выполнения обещаний от регуляторов США»

«В субботу «Роснефть» заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании 28 марта.

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«По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции ПАО «НК «Роснефть» в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы, — отмечается в заявлении. — В результате исполнения соглашения и реализации активов ПАО «НК «Роснефть» получит на баланс одного из своих 100%-х дочерних обществ пакет собственных акций в размере 9,6%».

«Мы, как международная публичная компания, выполнили наши обязательства перед нашими акционерами в той ситуации, которая сложилась в мире не по нашей воле. Мы выполнили наши обязательства и теперь имеем право ожидать исполнения публично данных обещаний от американских регуляторов», - рассказал в интервью РИА «Новости» вице-президент «Роснефти» Леонтьев.

В американском минфине ранее подчеркивали, что санкции могут быть отменены, если компания предпримет «конкретные, значимые и поддающиеся проверке действия».

Представители американского минфина и администрации президента США говорили, что санкции будут сняты, когда «Роснефть» «прекратит вести бизнес с режимом Мадуро». Они уточняли, что все компании, которые занимаются торговлей с «Роснефтью», «находятся в курсе того, что все они подвержены санкциям».

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил смысл продажи «Роснефтью» своих венесуэльских активов.

По его словам, это связано с тем, что «Роснефть» является публичной компанией, акции торгуются в Лондоне, у них есть иностранные акционеры — в частности, BP — поэтому они решили минимизировать риски санкций со стороны США.

«Уже были введены некоторые санкции в отношении трейдинговых компаний. Расчет — снизить санкционные риски и возможно, США после ухода «Роснефти» из Венесуэлы вообще снимут эти санкции на трейдинговые компании, - считает он. — Вариант обезопаситься от санкций — и при этом была произведена оценка активов, которые есть в Венесуэле, и на сумму активов получен пакет акций, которые будут сейчас на балансе «Роснефти».

Аналитик «Райффайзенбанка» Андрей Полищук в разговоре с «Газетой.Ru» в целом согласился с Суверовым.

«Уже накладывались санкции на трейдинговые компании из Венесуэлы, и был риск, что правительство США наложит санкции на более серьезные активы «Роснефти» — например, на добычу или переработку», — пояснил он.

«Тем более, в условиях низких цен им проще это сделать, так как санкции могут привести к резкому росту — когда цены там $20 ниже, то этот рост может быть до вполне нормальных уровней, которые устроили бы всех. Соответственно, чтобы снизить риски от санкций США, «Роснефть» и продала эти активы», — отметил Полищук.

В госдепартаменте США, однако, в эти выходные отказались комментировать возможное развитие событий.