Завелись: Китай запускает автозаводы в Ухане

С этой среды правительство Китая начало отменять последние ограничительные меры, удерживавшие на карантине десятки миллионов людей. В провинции Хубэй, ставшей центром распространения COVID-19, с 18 марта не зарегистрировано ни одного нового случая заражения вирусом. В связи с этим запущены поезда, на которых работники возвращаются на остановившиеся фабрики и заводы. Столица провинции — город Ухань — является автомобильным центром Китая. Здесь расположены штаб-квартиры крупнейших китайских поставщиков автокомпонентов, очень много европейских и японских компаний перенесли сюда свои мощности.

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Автомобильные заводы Китая простаивали свыше 50 дней, сейчас работа начинается под лозунгом «Срочное возобновление труда и производства!», пишет крупнейшая газета китайской коммунистической партии People's Daily. Компания Renault запустит местный завод в грядущий понедельник 30 марта, а завод в соседнем Шияне уже загружен на полную мощность с 11 марта. Японская Honda сообщила, что запустила три своих предприятия в Ухане. У Nissan открылась фабрика, расположенная в Сяньяне (Хубэй), здесь работа началась с пятницы 27 марта.

Концерн Dongfeng базируется в Ухане, он является третьей по величине автомобильной группой КНР по объему продаж, его штат насчитывает более 160 тыс. сотрудников. На этой неделе Dongfeng получил разрешение от властей на запуск сразу всех своих бизнес-единиц в Хубэе с понедельника. Вместе с перезапуском сборочных заводов автоматически начинают работать и их поставщики. К примеру, производитель пластиков Huangshi Jinghua Plastic Mould уже вывел на работу половину сотрудников. В начале апреля начнется производства еще одного китайского автогиганта — корпорации SAIC, в Хубэе у этого концерна совместное предприятие с GM.

Хотя наиболее уязвимы к перебоям китайского экспорта производители Северной Америки и Евросоюза, для России перезагрузка китайского автопрома критически важна. Сумма ежегодных поставок автокомпонентов из Хубэя в Россию превышает миллиард долларов.

Среди экспортеров очень много «дочек» европейских и японских компаний. Они поставляют на заводы России системы фильтрации и отопления (Male); сиденья и элементы интерьера (Faurecia); климатические системы, радиаторы, замки, стеклоочистители, оптику (Valeo); приводные ремни, уплотнители, элементы системы ТНВД (Hutchinson); сиденья, электрооборудование (Lear) и т.д.

Впрочем, для российской автомобильной отрасли китайская разморозка — пусть и хорошая новость, но не решающая, убежден партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Цепочка поставок автодеталей восстанавливается довольно быстро, но вопрос, может ли Россия сейчас принимать эти грузы в должном объеме? Готова ли таможня наладить работу в прежнем режиме, сможет ли РЖД обеспечить перевозку всех компонентов? Безусловно, Китай является самым большим поставщиком на российские заводы, но для нас сейчас не менее важно, чтобы восстановились предприятия Европы, а у них пока все стоит наглухо, и никакого просвета не видно», — заметил Моржаретто.

С 16 марта в Европе из-за пандемии коронавируса работу приостановили заводы Volkswagen Group, PSA Group Peugeot-Citroen, Fiat Chrysler и Daimler, в Испании закрыт завод Renault. Вместе с ними прекратили производство их поставщики, что автоматически повлекло остановку российского завода Volkswagen (в Калужской области) и контрактной сборки на ГАЗе в Нижнем Новгороде. Практически одновременно о приостановке производства из-за карантина сообщил завод Peugeot Citroen PSA в Калужской области. Как ранее писала «Газете.Ru», не исключают ухода на карантин в ближайшее время отечественные «Автотор», УАЗ и «КамАЗ».

Из Европы поступает меньше деталей, но, как правило, их невозможно заменить в цепочке поставок, объясняет Моржаретто.

«К примеру, производство нашей Skoda Rapid, говорят, остановилось из-за отсутствия задних фонарей, шедших из Европы. Нет этой детали, ну, и все — машину не соберешь», — заметил эксперт.

С партнером агентства «Автостат» соглашается независимый эксперт по автопрому Сергей Ифанов. По его словам, восстановление российских заводов ограничивается общими карантинными мерами в стране и Европе.

«Мы еще не прошли пика активности коронавируса. На следующей недели заводы встанут на вынужденные выходные. Эпидемиологи говорят, что раньше мая мы не преодолеем пик пандемии, до этого момента в российском автопроме вряд ли что-то изменится к лучшему», — подытожил специалист.