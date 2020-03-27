Часы безопасности: магазины нашли время для пожилых

О мерах поддержки уже объявили X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», Billa, «Лента». В связи с распространением коронавируса в столице пожилым людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим. Примеру Москвы уже последовали и другие регионы страны.

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«Обращаюсь я сейчас к людям старшего поколения, — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами (цитата по «Интерфаксу»). — Пожалуйста, относитесь серьезно к этой информации.

Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу, не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч.

Это в первую очередь в интересах вашего здоровья».

Когда ходить в магазин

«Пятерочка» выделила утренние часы в понедельник и четверг для пожилых людей на период пандемии. В эти дни до 10:00 торговая сеть просит других клиентов минимизировать посещение магазинов, чтобы снизить риски для здоровья людей в возрасте при покупке товаров первой необходимости.

О проработке вопроса поддержки пенсионеров «Газете.Ru» также сообщили в пресс-службе «Магнита».

Резервирует время работы для покупателей старше 60 лет и сеть супермаркетов Billa — ежедневно с 7:00 до 9:00.

Также в эти часы держателям социальной карты москвича или жителям Московской области положена скидка, рассказали в пресс-службе.

Как заявили «Газете.Ru» в торговой сети «Лента», с 28 марта компания выделит не менее 1 кассы во всех магазинах, чтобы в утренние часы с 08:00 до 11:00 пожилые граждане, а также инвалиды, многодетные родители и матери-одиночки могли избежать очередей. Компания даст в эти часы дополнительную скидку по социальной карте в размере 10%, уточнили в пресс-службе.

Что еще изменится

Торговая сеть «Перекресток» запустила в помощь пожилым людям сервис для заказа продуктов по телефону и их самовывоза из супермаркета. На время карантина в существующее приложение Click & Collect (заказ онлайн с самовывозом) добавили возможность делать заказ по телефону, пожилым покупателям будет помогать сотрудник колл-центра.

«Взрослое поколение не всегда легко справляется с техническими устройствами, поэтому подключили наш колл-центр, отдельно выделили людей, написали дополнительные инструкции по обработке таких заказов, где

наш сотрудник примет заказ на сборку по телефону, проконсультирует по наличию конкретных продуктов и предложит забрать их из ближайшего доступного супермаркета»,

— объяснила введение инициативы и.о. директора по маркетингу Михайлова Екатерина.

Также «Перекресток» поддержал проект Добро Mail.ru по раздаче плакатов, которые можно повесить в подъезде для информирования пожилых соседей о готовности помочь им с покупкой продуктов. Так можно сделать закупку продуктов для пенсионера по записке, которую он оставит в почтовом ящике квартиры, указанной на плакате.

«Магнит», в свою очередь, объявил о помощи медицинским работникам: при поддержке Минздрава компания выпустит для них специальные карты лояльности с повышенным уровнем начисления бонусов — 20% от покупки в любом из форматов магазинов «Магнит». Бонусами можно будет оплатить до 100% стоимости товара, рассказали в компании. При поддержке Минздрава карты будут распределены среди медицинских работников, в первую очередь сотрудников инфекционных больниц, терапевтов, инфекционистов, вирусологов, сотрудников скорой помощи и пр. Программа охватит не менее 100 тыс. работников медучреждений.