Часы безопасности: магазины нашли время для пожилых

Для пожилых покупателей определили время посещения магазинов

Российские ритейлеры стали выделять отдельное время посещения магазинов для пожилых людей на период пандемии коронавируса. Так компании пытаются ограничить контакты и возможность заражения самой уязвимой перед COVID-19 группы населения.

О мерах поддержки уже объявили X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», Billa, «Лента». В связи с распространением коронавируса в столице пожилым людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим. Примеру Москвы уже последовали и другие регионы страны.

«Обращаюсь я сейчас к людям старшего поколения, — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами (цитата по «Интерфаксу»). — Пожалуйста, относитесь серьезно к этой информации.

Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу, не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч.

Это в первую очередь в интересах вашего здоровья».

Когда ходить в магазин

«Пятерочка» выделила утренние часы в понедельник и четверг для пожилых людей на период пандемии. В эти дни до 10:00 торговая сеть просит других клиентов минимизировать посещение магазинов, чтобы снизить риски для здоровья людей в возрасте при покупке товаров первой необходимости.

О проработке вопроса поддержки пенсионеров «Газете.Ru» также сообщили в пресс-службе «Магнита».

Резервирует время работы для покупателей старше 60 лет и сеть супермаркетов Billa — ежедневно с 7:00 до 9:00.

Также в эти часы держателям социальной карты москвича или жителям Московской области положена скидка, рассказали в пресс-службе.

Как заявили «Газете.Ru» в торговой сети «Лента», с 28 марта компания выделит не менее 1 кассы во всех магазинах, чтобы в утренние часы с 08:00 до 11:00 пожилые граждане, а также инвалиды, многодетные родители и матери-одиночки могли избежать очередей. Компания даст в эти часы дополнительную скидку по социальной карте в размере 10%, уточнили в пресс-службе.

Что еще изменится

Торговая сеть «Перекресток» запустила в помощь пожилым людям сервис для заказа продуктов по телефону и их самовывоза из супермаркета. На время карантина в существующее приложение Click & Collect (заказ онлайн с самовывозом) добавили возможность делать заказ по телефону, пожилым покупателям будет помогать сотрудник колл-центра.

«Взрослое поколение не всегда легко справляется с техническими устройствами, поэтому подключили наш колл-центр, отдельно выделили людей, написали дополнительные инструкции по обработке таких заказов, где

наш сотрудник примет заказ на сборку по телефону, проконсультирует по наличию конкретных продуктов и предложит забрать их из ближайшего доступного супермаркета»,

— объяснила введение инициативы и.о. директора по маркетингу Михайлова Екатерина.

Также «Перекресток» поддержал проект Добро Mail.ru по раздаче плакатов, которые можно повесить в подъезде для информирования пожилых соседей о готовности помочь им с покупкой продуктов. Так можно сделать закупку продуктов для пенсионера по записке, которую он оставит в почтовом ящике квартиры, указанной на плакате.

«Магнит», в свою очередь, объявил о помощи медицинским работникам: при поддержке Минздрава компания выпустит для них специальные карты лояльности с повышенным уровнем начисления бонусов — 20% от покупки в любом из форматов магазинов «Магнит». Бонусами можно будет оплатить до 100% стоимости товара, рассказали в компании. При поддержке Минздрава карты будут распределены среди медицинских работников, в первую очередь сотрудников инфекционных больниц, терапевтов, инфекционистов, вирусологов, сотрудников скорой помощи и пр. Программа охватит не менее 100 тыс. работников медучреждений.