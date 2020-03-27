По литру в руки: в России хотят ограничить продажу алкоголя

Член Общественной палаты Султан Хамзаев, руководящий проектом «Трезвая Россия», обратился к правительству России с просьбой ограничить продажу алкогольных напитков в связи с карантином на фоне коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК

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«Мы не говорим о полном запрете алкоголя. Мы считаем, что просто нужны правильные меры, и возможно, чтобы приняли меру дозирования», — пояснил Хамзаев. По его мнению,

правительству стоит определить норму продажи алкоголя в одни руки, превышение которой должно быть признано опасным. Данные меры помогут минимизировать ущерб, который употребление алкоголя может нанести россиянам в период карантина, уверен руководитель общественной организации.

«В момент, когда многие граждане останутся один на один с алкоголем, — такие ограничения должны быть введены. Тем более что нет гарантий, что народ будет сидеть на карантине только неделю», — отметил Хамзаев.

Так, «Трезвая Россия» предлагает властям запретить продавать более одного литра алкоголя крепче девяти градусов на человека при разовой покупке. Ввести такие ограничения, по его мнению, следует до 1 мая. При этом он отметил, что правительство России имеет право вводить ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя.

Кроме того, глава «Трезвой России» указал на тот факт, что сейчас заработало много онлайн-сервисов по доставке алкоголя, среди которых могут быть мошенники.

Предложение Султана Хамзаева прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT. По его словам, запрет может повлечь за собой возникновение «черного рынка алкоголя».

«Ожидаемое предложение... Однако любой запрет порождает иные предложения, может возникнуть черный рынок. Людям необходимо разъяснять, что алкоголь — это не лучшее решение. Это комплексный вопрос, и к нему надо относиться трезво», — заявил депутат.

В Минэкономразвития отвечать на запрос «Газеты.Ru» отказались. Пресс-службы Минпромторга и Минфина не смогли предоставить комментарии в указанные сроки.

Ранее в ВОЗ посоветовали отказаться от употребления алкоголя и других вредных привычек для более успешного противостояния коронавирусу, на что Султан Хамзаев также обращал внимание в своей инициативе. Гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что здоровый образ жизни полезен не только в долгосрочной перспективе, но и в том случае, если человек заразился коронавирусной инфекцией.

«Ешьте здоровую и полезную пищу, которая помогает нормально функционировать вашей иммунной системе, ограничьте употребление алкоголя и избегайте сахаросодержащих напитков, не курите. Курение может увеличить риск развития тяжелой формы заболевания, если вы будете инфицированы», — рассказал глава ВОЗ на брифинге.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть в столице с 28 марта по 5 апреля все бары, рестораны и кафе. Об этом сообщается на сайте главы города.

«Приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд», — сказано в распоряжении.

Также ранее правительство решило временно прекратить работу ночных клубов, кинотеатров и других развлекательных заведений. Кроме того, теперь в общественных местах запрещено курение кальянов.