Карантин под звуки дрели: россияне скупают товары для ремонта

В связи с призывами властей как можно больше времени проводить дома и перейти на дистанционный режим работы россияне активно скупают строительные материалы и товары для ремонта. Самый стремительный рост спроса зафиксировали в интернет-магазине Ozon: с 14 марта средненедельные продажи товаров из этой категории на 296% превысили стандартный для этого сезона показатель.

«Судя по тому, что чаще всего покупают дрели-шуруповерты и отвертки, россияне планируют небольшие ремонтные работы — видимо, наконец появилось время повесить ту самую полочку или картину, которые уже давно ждут своего часа»,

— рассказала «Газете.Ru» директор по развитию бизнеса DIY & Household в Ozon Анна Карпова.

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Также подскочившие продажи инструментов для ремонта в компании связывают с началом дачного сезона: «С одной стороны, ранняя весна способствует началу подготовки к дачному сезону раньше обычного; с другой стороны, возможная перспектива отсутствия заграничных поездок заставляет москвичей присматриваться к дачам в Подмосковье, которые к тому же дают возможность еще сильнее сократить количество контактов с внешним миром», — объяснила эксперт.

По данным оператора онлайн-касс «Платформа ОФД», в столице на неделе с 16 по 22 марта объем продаж товаров для ремонта в денежном выражении увеличился на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По безналичным расчетам также фиксируется рост на 45%. Средний чек покупки товаров для строительства и хозяйства составил 6500 руб — это на 52% выше, чем в прошлом году в то же время.

«Первый ОФД» зафиксировал рост спроса на стройматериалы по всей России — относительно первой недели февраля на 136%. Оператор связывают такую динамику с тем, что на карантине все бросились заниматься ремонтом. Средний чек по сравнению с началом прошлого месяца тоже вырос — на 56%. По словам пресс-службы, на этот показатель влияет как изменение цен, так и большее количество купленных товаров в чеке.

По данным онлайн-касс «Эвотор», средний чек покупки стройматериалов в Москве в марте тоже вырос на 56% к февралю, а с 11 по 25 марта был на 200% выше февральского. Количество покупателей в марте и феврале практически не изменилось, но москвичи стали делать более дорогие покупки — средний чек за этот период вырос на 34%.

Активнее интересоваться товарами, связанными с ремонтом, россияне стали и на сайтах объявлений. По данным «Авито», за последние три недели спрос на товары из этой категории увеличился примерно на 31%. К примеру, интерес пользователей к объявлениям с инструментами за период с 12 по 25 марта поднялся на 19%. Особенно сильно видна динамика по стройматериалам — за две недели спрос на них увеличился на 36%. В пресс-службе сообщили, что это может быть связано не только с приходом весны и началом строительного сезона, но и с тем, что многие сейчас уезжают на дачи и предпочитают находиться за городом, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве могут ввести временный запрет на проведение шумных ремонтных работ в связи с тем, что власти обязали жителей столицы старше 65 лет, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, самоизолироваться с 26 марта по 14 апреля.

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что планирует обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой полностью запретить шумный ремонт в столичных квартирах на период введенного из-за COVID19 домашнего режима.

Депутат в беседе с РИА «Недвижимость» назвала это логичным решением для того, чтобы люди могли бы отдыхать и спокойно работать. «Ведь если ты что-то запрещаешь, то нужно делать второй шаг — чтобы людям было комфортно», — отметила Хованская.

В пресс-службе правительства Москвы в указанные сроки не смогли оперативно предоставить комментарий на запрос «Газеты.Ru» по инициативе о запрете шумного ремонта и возможных распоряжений правительства по этому поводу.