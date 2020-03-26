Вирус под лобовым стеклом: как очистить автомобиль

У клининговых компаний появилось предложение по избавлению автомобиля от коронавируса. Так, в компании «V-Сервис» берутся очистить автомобиль от COVID-19 за 1,5 тыс. рублей, а при заключении контракта на ежедневное обслуживание (в случае такси) каждый заезд к «автосанитарам» обойдется в 500 руб. Предприниматели уверяют, что за одну процедуру машина будет обеззаражена.

«Приезжает дезинфектор, наносит с помощью мелкой дисперсии раствор на поверхности автомобиля: весь салон, наружные ручки дверей и ручку багажника»,

— рассказал «Газете.Ru» представитель фирмы.

Реклама

По его словам, обработка автомобиля производится четвертичными аммониевыми соединениями. Последние хоть и используются для борьбы с распространенными бактериями и применяются в медицинских учреждениях, но их эффективность сильно зависит от типа соединения и времени экспозиции.

Комплексную программу очистки предлагает санитарная компания «Дезинфекция24», ее стоимость составляет 6 тыс. руб. Специалист фирмы выезжает на место парковки машины и обрабатывает кабину и контактные поверхности. Если есть рядом электрическая розетка, то произведут очистку генератором «сухого тумана» — газообразным активным моющим средством, которое заполняет все внутреннее пространство и оседает на поверхностях.

«Если доступа к электричеству нет, то применим крупнокапельное орошение. Все то же самое, такая же эффективность, только специалист обрабатывает все поверхности вручную опрыскиванием. После любой из этих операций нужно закрыть машину на два-три часа и подождать, пока все это настоится. Потом проветривание и протирание контактных поверхностей. Затем уже можно пользоваться машиной», — объяснил корреспонденту «Газеты.Ru» сотрудник санитарной фирмы.

В компании уверяют, что после их работ внутри машины все станет стерильным. В качестве активного действующего вещества они используются «хлорсодержащие и иные препараты».

Моем сами?

Как недавно выяснили ученые, дольше всего коронавирус сохраняет активность на пластике и стали — как раз тех материалах, которых в автомобиле очень много. На них вредоносные бактерии могут жить до двух с половиной недель. Впрочем, не всегда это означает, что вирус все еще жизнеспособный.

Медицинский журнал Новой Англии (США) опубликовал исследование, в котором проверялось, как долго вирус может оставаться стабильным на различных поверхностях в контролируемых лабораторных условиях. Выяснилось, что его можно обнаружить на меди в диапазоне до четырех часов, на картоне — до 24 часов, на пластике и стали — до 72 часов. Казалось бы, из этого можно сделать вывод, что трехдневный карантин автомобиля поможет решить проблему, но абсолютно точной гарантии не дает никто.

Как уже очевидно, единого мнения, чем очищать машину от коронавируса, у клининговых фирм нет. В начале марта Роспотребнадзор направил предписания крупным транспортным и таксомоторным компаниям, в котором вскользь говорилось об использовании хлорактивных или кислородоактивных средств дезинфекции.

Эксперты американской аналитической компании Kelley Blue Book (KBB, публикует маркетинговые исследования авторынка), проанализировав ряд научных работ и опыт китайских автомобилистов, опубликовали свои рекомендации. Прежде всего, они

советуют приобрести обычный медицинский санитайзер и дезинфицирующие салфетки. Регулярно с их помощью обрабатывать места соприкосновения рук к деталям кабины и внешнего кузова.

Особо часто нужно очищать рулевое колесо, по данным Carrentals.com, концентрация микробов на нем может быть в четыре раза выше, чем на сиденье унитаза. Затем нужно обработать магнитолу, элементы голосового управления, круиз-контроля, навигации, ручки поворотников и омывателя лобового стекла, а также селектор переключения передач. Также стоит почистить подлокотники дверей, центральную консоль, экран дисплея, подстаканники, все вещевые ниши, воздуховоды кондиционера и наружные дверные ручки.

Что не использовать

Не стоит брать для очистки отбеливатели или перекись водорода. Оба химических вещества помогут покончить с коронавирусом, но они также нанесут ущерб винилу и пластмассам, используемым в большинстве современных машин.

«Ни при каких обстоятельствах не используйте чистящие средства на основе аммиака.

Он разрушает винил на приборной панели, делая его липким при воздействии тепла и света. Кроме того, во избежание повреждения антибликовых покрытий не следует использовать для сенсорных экранов стеклоочистители», — отмечают эксперты KBB.

Если под рукой нет каких-либо дезинфицирующих салфеток или других чистящих средств, то хорошая очистка с мылом и водой поможет защитить поверхности от коронавируса и других микробов. Не стоит прилагать большое усилие во время работы, иначе можно удалить некоторые поверхностные покрытия или красители. Разумеется, все работы необходимо проводить в перчатках, защитной маске и очках. Одежду желательно взять ненужную, которую после можно утилизировать.