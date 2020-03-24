«Цифровая маркировка эффективно выявляет продажи нелегальных сигарет»

Такие схемы сразу распознаются системой при продаже на кассе. Когда кассир сканирует код маркировки на пачке, касса отправляет в систему маркировки информацию о выбытии кода через оператора фискальных данных. Если просканированный код уже продавался ранее, на чеке и в самой системе отображается информация об ошибке. Информация чеках с ошибками уже доступна розничным продавцам.

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«Мы видим, что система цифровой маркировки и прослеживания эффективно выявляет продажи нелегальных сигарет. Быстрое обнаружение контрафакта позволит легальным производителям – правообладателям товарных знаков оперативно обращаться за защитой своих законных интересов в правоохранительные органы», — комментирует директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев.

«Необходимо закрепить официальный порядок предоставления легальным производителям соответствующей информации о выявленном контрафакте. С учетом того, что с 1 июля 2020 года легальной будет продажа только маркированной продукции, важно, чтобы все торговые предприятия в оптовом и розничном звене своевременно выполнили требования законодательства и к 1 июля полностью перешли на электронный документооборот в работе с табачной продукцией. Это эффективно застрахует добросовестных участников рынка от попадания в сбытовые каналы нелегальной продукции», – пояснил он.

Также была обнаружена крупная партия продукции, похищенная из фуры при транспортировке в Москву с предприятия «Филип Моррис», расположенного в Санкт-Петербурге. Общее количество похищенного составило 12 000 пачек сигарет.

Еще до того, как правоохранительными органами было заведено дело о хищении, система Честный ЗНАК позволила отследить продажи украденных пачек в нескольких торговых точках и тем самым оказать содействие полиции в расследовании.

«Данный случай ярко продемонстрировал абсолютную эффективность системы цифровой маркировки, как для производителей, так и для потребителей, — комментирует Александр Мироненко, директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок ФМИ в России. — Мы уверены, что после обязательного введения полной прослеживаемости для табачной продукции с 1 июля этого года число успешных расследований по выявлению в обороте нелегальной продукции значительно увеличится: это будет способствовать комплексному решению проблемы нелегального рынка табачной продукции, что, в свою очередь, приведет к увеличению доходов государственного бюджета Российской Федерации, защитит права наших потребителей и значительно ограничит доступ несовершеннолетних к такой продукции».

С 1 июля оборот нелегальной продукции – а к ней относятся контрафакт, контрабанда, продукция без уплаты пошлин и сборов, незаконно приобретенная продукция – должен стать невозможным в принципе, потому что обязательная проверка и подача сведений о кодах на всех этапах перемещения товара становятся обязательными. То есть производитель будет отправлять электронные документы со списком кодов дистрибьютору, а тот в свою очередь передавать информацию о кодах в оптовое и розничное звено.

Коды нельзя украсть, скопировать, размножить и нанести на нелегальный товар.

Подобные нелегальные вбросы легко выявляются и скоро станут невозможны. Добросовестные участники рынка получат эффективный инструмент для проверки легальности продукции непосредственно в момент покупки или продажи.

«Чтобы обезопасить свой бизнес, мы уже сегодня рекомендуем розничным продавцам заранее переходить на использование системы электронного документооборота и получать информацию о кодах от поставщиков в электронном виде. Также рекомендуем проверять поступившие пачки с помощью приложения Честный ЗНАК. Статус при считывании кода должен быть: «в обороте». Если вам поступила пачка со статусом «продан», не рекомендуем ее покупать, это нелегальная продукция. Кроме этого, рекомендуем предпринимателям регулярно проверять в личном кабинете в системе повторные продажи при помощи отчетов, которые доступны для каждого», - комментирует Ян Витров, руководитель товарной группы «Табак» ЦРПТ.

Цифровая маркировка сигарет началась летом прошлого года, а с июля 2020-го запрещается продавать пачки без кода.

За прошедшее время технология позволила выявить на рынке на 30% больше табачных производителей. Появилось 10 компаний, сразу попавших в список 30 крупнейших, которые производят табачную продукцию в России.

В конце 2018 – начале 2019 годов эти фабрики начали передавать в ФНС сведения о максимальной розничной цене (МРЦ). Отсутствие этих данных значит, что компании не производят и не могут производить табачную продукцию. Помимо этого, подачу данных в ФНС также возобновили компании, которые были зарегистрированы несколько лет назад, но не подавали информацию об МРЦ. Это говорит о том, что они с большой долей вероятности выпускали продукцию без акцизов. Появление маркировки делает это невозможным.

Появилось не менее трех новых крупных производств в России. Не секрет, что контрафактные сигареты – очень привлекательный бизнес.

Эксперты Nielsen подсчитали, что доля нелегальных сигарет на российском рынке достигает 10% – что эквивалентно примерно 100 млрд руб. незаконной торговли. Прямые налоговые доходы государства при обелении этого сегмента за счет маркировки могут составить от 26 до 40 млрд руб.