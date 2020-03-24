Кэш на передержке: как будут бороться с вирусом в банкоматах

Банкоматы, выдающие наличные деньги клиентам, могу стать источником распространения вируса COVID-19. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко. Как отметили в ЦБ, в первую очередь это касается банкоматов с функцией замкнутого круга обращения наличности – внесенная зараженным человеком купюра может достаться последующему клиенту, снимающему наличные.

Реклама

«Банкноты – это, по большому счету, бумага, которая может сохранять вирус до трех-четырех дней. Банк России по нашим стандартным процедурам выдерживает банкноты до 14 дней. Таким образом, мы выдаем кредитным организациям «чистые» банкноты», — обратился Демиденко к бизнес-сообществу посредством официального YouTube-канала Банка России.

О том, что на наличных деньгах коронавирус может оставаться активным до трех-четырех дней предупредила Всемирная организация здравоохранения. Именно такой срок передержки ЦБ рекомендовал применить кредитным организациям.

Еще одной мерой по предотвращению распространения вируса, по мнению регулятора, должна стать регулярная дезинфекция банкоматов в профилактических целях. Это же касается терминалов, работающих исключительно на прием денег.

Сами кредитные организации подтверждают, что банкоматы всегда были источником грязи.

«Если провести анализ банковских купюр, то вы увидите, что там очень много грязи. Так было всегда и никогда не менялось. По словам медиков, источником заражения является вирус, живущий в человеке, а не в банкомате. Если следовать базовым правилам гигиены, о которых говорят московское и российское правительство, и Минздрав, то никакой острой опасности не будет», — пояснил «Известиям» первый заместитель президента — председателя правления Почта Банка Георгия Горшкова.

Работающий с деньгами, ценностями и документами клиентов персонал банков должен носить маски и одноразовые перчатки, считают в ЦБ. Все контактные поверхности на рабочем месте следует обрабатывать дезинфицирующими средствами. В свою очередь клиенты кредитных организаций должны по возможности минимизировать использование денежных купюр, перейдя хотя бы временно на онлайн-переводы и бесконтактную оплату по картам.

Банкоматы, работающие по так называемому замкнутому кругу, довольно распространены. В середине 2019 года Сбербанк отчитывался о том, что терминалов с функцией ресайклинга в сети самообслуживания банка насчитывается около 20 тыс., около 25% от общего числа.

Такие банкоматы удобны для банков, поскольку обеспечивают постоянное наличие купюр в банкомате, а для банков они менее обременительны из-за увеличенного периода инкассации. Также такие банкоматы могут принять большие пачки денег за раз – до 200 купюр. На обработку такого объема наличных им требуется около 40 секунд.

Сами банки подчеркивают, что передержка денег в кассовых узлах не дает стопроцентной гарантии, что вирус на них не будет занесен со стороны.

«Так как кассиры формируют кассеты для банкоматов всех типов, то есть, банкноты с наличием вируса могут быть изначально заложены в кассеты любого устройства, — пояснил Георгий Горшков из Почта Банка. – Кроме того, многие банки или их контрагенты в период повышенного снятия наличных используют привезенные деньги из касс, устройств самообслуживания, клиентских точек и сразу формируют ими кассеты для загрузки. В этом случае не может идти речь ни о передержке, ни о дезинфекции купюр», – уверен он.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что на банковских карточках коронавирус может быть активным до девяти суток.