Глобальная рецессия: МВФ дает пессимистичный прогноз

В 2020 году мировую экономику ожидает рецессия, подобная спаду при мировом финансовом кризисе или даже хуже. Такие прогнозы в связи с активным распространением коронавируса делает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Прогноз глобального роста на 2020 год негативный — рецессия, по меньшей мере такая, как во время мирового финансового кризиса или хуже.

Однако мы ожидаем восстановления в 2021 году», — приводятся ее слова в заявлении, распространенном по итогам телеконференции министров финансов и глав центробанков Группы двадцати (G20).

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Но для того, чтобы поднять экономику к следующему году, уверена Георгиева, нужно поставить в приоритет «сдерживание и укрепление систем здравоохранения повсюду». «Экономические последствия есть и будут серьезными, но чем быстрее вирус удастся остановить, тем быстрее и устойчивее будет восстановление», — заверила она.

Глава МВФ также обратила внимание, что развивающиеся страны испытают наибольшие трудности из-за пандемии коронавируса. «Развитые экономики обычно лучше реагируют на кризис, но многие развивающиеся рынки и страны с низким уровнем дохода могут столкнуться с серьезными трудностями», — сказала она.

Она поддержала меры, которые предпринимают государства по сдерживанию болезни. В частности, она отметила усилия стран, которые предприняли «чрезвычайные финансовые меры», чтобы укрепить системы здравоохранения и защитить пострадавшие компании и их сотрудников.

В то же время она подчеркнула, что МВФ готов мобилизовать свой потенциал, чтобы выдать кредиты на сумму $1 трлн для оказания помощи своим 189 странам-участницам.

«Мы будем активно наращивать чрезвычайное финансирование — почти 80 стран обращаются за нашей помощью, и мы тесно сотрудничаем с другими международными финансовыми институтами, чтобы дать решительный и скоординированный ответ», — отметила она.

Сильнейший спад мировой экономики произошел в 2009 году, когда глобальный ВВП сократился на 0,1% в реальном выражении. Причем эта рецессия была наиболее мощной со времен Великой депрессии в США начала 1930-х годов.

Но несмотря на наступающий кризис, в МВФ считают, что мировая экономика справится со всеми последствиями пандемии коронавируса нового типа. Такое мнение, в частности, выразил директор департамента стратегии, политики и анализа МВФ Мартин Мюлейзен.

Он обратил внимание, что эта ситуация настала тогда, когда мировая экономика готова к потрясениям. Мюлейзен заверил, что справиться со слабой экономической активностью из-за распространения заболевания помогут продолжительное расширение глобальной экономики и высокий уровень занятости.

Он также заметил, что кризис будет временным, который можно побороть, если остановить активное распространение инфекции.

Ранее глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что нынешний кризис «нестандартный». Он также обратил внимание, что он не подчиняется экономическим законам, из-за чего сложно предугадать его последствия и их разрешение, передает РИА «Новости».

«Данный кризис — нестандартный. Он не по экономическим законам протекает. Он не циклический, не долговой, поскольку даже успешные компании, платежеспособные вынуждены останавливать свои производства, чтобы не заразить или ограничить заражение своих сотрудников», — отметил Кудрин, добавив, что у кризиса «другая совершенно причина».

По словам чиновника, у этого кризиса есть своя особенность. Она заключается в том, что нарушаются цепочки поставок из-за того, что предприняты карантинные меры в различных странах мира. «Несмотря на то, что спрос на конечный продукт есть, тем не менее, какие-то звенья цепочки выпадают», — заметил он, добавив, что последствия кризиса трудно предсказать.

Вспышка коронавируса произошла в конце декабря прошлого года. Началось все из Китая, там очагом распространения стал многомиллионный мегаполис Ухань, который был практически сразу закрыт на карантин. Впоследствии распространение болезни продолжилось по всему миру. В настоящее время основным очагом распространения коронавируса является Европа, а именно Италия, где погибли свыше 6 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем в Китае. Всего на данный момент зафиксировано почти 374,5 тыс. инфицированных, из них более 16 тыс. умерли, еще 101,5 тыс. пациентов выздоровели.