Расставить приоритеты: что поручил Мишустин кабмину

Мишустин поручил Минфину определить антикризисные приоритеты

Премьер-министр Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития разработать предложения по приоритетам бюджетных расходов. Он также планирует оказать дополнительную поддержку регионам, реструктуризировав их долги или отсрочив выплаты по ним. Часть ведомств будет работать над защитой граждан от увольнений, другие — над ограничением экспорта важных товаров.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министерствам финансов и экономического развития подготовить предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях». В разработке предложений должны также участвовать заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Крайний срок исполнения — 26 марта, сообщается на сайте кабмина.

«Мы продолжаем принимать меры, чтобы смягчить негативное влияние коронавируса на экономику России, в том числе реализуем план первоочередных мероприятий. Его главная цель – помочь людям и бизнесу адаптироваться к этой непростой ситуации», — напомнил Мишустин, открывая в понедельник 23 марта оперативное совещание правительства.

Он отметил, что ситуация с распространением нового вида коронавируса в России «остается сложной». В связи с этим властям необходимо «очень тщательно проработать параметры бюджета, расставить приоритеты для первоочередных расходов».

По словам политика, «каждая предлагаемая мера должна быть выверена и просчитана». «Мы должны чётко понимать, за счёт каких средств будем их реализовывать, и, конечно, не раздавать людям пустых обещаний», — отметил премьер-министр.

На данный момент правительство работает не только с бюджетом, но с другими областями: например, планируется оказать дополнительную поддержку регионам. К 25 марта Минфин должен обеспечить законодательную возможность «отсрочки и (или) реструктуризации» долга российских регионов перед федерацией. Чтобы обеспечить адресность поддержки, субъекты РФ выберут самые важные для их «успешного развития» предприятия.

В свою очередь Минэкономразвития совместно с Центробанком будет работать над субсидированием кредитным организациям части процентов по кредитам малому и среднему бизнесу (МСП), если такие организации предоставят предпринимателям отсрочки по займам. В работе ведомства будут опираться на опубликованные Банком России в пятницу, 20 марта, меры по поддержке финансового сектора, граждан и бизнеса.

Минтруд и Минюст разработают меры, предотвращающие необоснованные увольнения, связанные с коронавирусом. К контролю за жалобами граждан на увольнения и лишение зарплаты подключится ФНС. ФТС, ФНС и Росздравнадзор должны следить изменениями в объемах экспорта и импорта, а также внутреннего спроса на лекарства, продуктов питания и товаров первой необходимости. Планируется представить предложения по ограничению экспорта некоторых групп товаров.

В своем выступлении Мишустин отметил проведенную работу с интернет-площадками. Правительство обеспечит бесплатный доступ к полезным цифровым сервисам, пообещал политик.

«Уже сейчас доступны данные о сервисах, с помощью которых можно организовать дистанционную работу, получить медицинскую помощь, заказать продукты или готовую еду. Там также можно найти сведения о развлекательных сервисах для детей, для взрослых, сайтах по образованию, повышению квалификации. Всего на ресурсе собрано уже свыше 60 сервисов, и он будет ежедневно пополняться», — сообщил он.

Так, например, к одному из проектов, который позволяет гражданам следить за культурной повесткой, уже подключились многие российские артисты.

Премьер-министр обратился к жителям страны, призвав старшее поколение соблюдать меры предосторожности.

«Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома. Без крайней необходимости не выходить на улицу. Не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч. Это в первую очередь в интересах вашего здоровья. Если вам нужно купить лекарства или продукты, хорошо бы обратиться за помощью к близким, соседям, знакомым, а также в социальные службы, к волонтёрам. Они готовы помочь», — отметил он.

Молодых людей Мишустин призвал ограничить личные контакты с пожилыми родственниками и «позаботиться о старшем поколении»: «Среди них немало одиноких, и без вас они просто не справятся с нынешней ситуацией», — подчеркнул он.