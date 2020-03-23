Расставить приоритеты: что поручил Мишустин кабмину

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министерствам финансов и экономического развития подготовить предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях». В разработке предложений должны также участвовать заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Крайний срок исполнения — 26 марта, сообщается на сайте кабмина.

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«Мы продолжаем принимать меры, чтобы смягчить негативное влияние коронавируса на экономику России, в том числе реализуем план первоочередных мероприятий. Его главная цель – помочь людям и бизнесу адаптироваться к этой непростой ситуации», — напомнил Мишустин, открывая в понедельник 23 марта оперативное совещание правительства.

Он отметил, что ситуация с распространением нового вида коронавируса в России «остается сложной». В связи с этим властям необходимо «очень тщательно проработать параметры бюджета, расставить приоритеты для первоочередных расходов».

По словам политика, «каждая предлагаемая мера должна быть выверена и просчитана». «Мы должны чётко понимать, за счёт каких средств будем их реализовывать, и, конечно, не раздавать людям пустых обещаний», — отметил премьер-министр.

На данный момент правительство работает не только с бюджетом, но с другими областями: например, планируется оказать дополнительную поддержку регионам. К 25 марта Минфин должен обеспечить законодательную возможность «отсрочки и (или) реструктуризации» долга российских регионов перед федерацией. Чтобы обеспечить адресность поддержки, субъекты РФ выберут самые важные для их «успешного развития» предприятия.

В свою очередь Минэкономразвития совместно с Центробанком будет работать над субсидированием кредитным организациям части процентов по кредитам малому и среднему бизнесу (МСП), если такие организации предоставят предпринимателям отсрочки по займам. В работе ведомства будут опираться на опубликованные Банком России в пятницу, 20 марта, меры по поддержке финансового сектора, граждан и бизнеса.

Минтруд и Минюст разработают меры, предотвращающие необоснованные увольнения, связанные с коронавирусом. К контролю за жалобами граждан на увольнения и лишение зарплаты подключится ФНС. ФТС, ФНС и Росздравнадзор должны следить изменениями в объемах экспорта и импорта, а также внутреннего спроса на лекарства, продуктов питания и товаров первой необходимости. Планируется представить предложения по ограничению экспорта некоторых групп товаров.

В своем выступлении Мишустин отметил проведенную работу с интернет-площадками. Правительство обеспечит бесплатный доступ к полезным цифровым сервисам, пообещал политик.

«Уже сейчас доступны данные о сервисах, с помощью которых можно организовать дистанционную работу, получить медицинскую помощь, заказать продукты или готовую еду. Там также можно найти сведения о развлекательных сервисах для детей, для взрослых, сайтах по образованию, повышению квалификации. Всего на ресурсе собрано уже свыше 60 сервисов, и он будет ежедневно пополняться», — сообщил он.

Так, например, к одному из проектов, который позволяет гражданам следить за культурной повесткой, уже подключились многие российские артисты.

Премьер-министр обратился к жителям страны, призвав старшее поколение соблюдать меры предосторожности.

«Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома. Без крайней необходимости не выходить на улицу. Не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч. Это в первую очередь в интересах вашего здоровья. Если вам нужно купить лекарства или продукты, хорошо бы обратиться за помощью к близким, соседям, знакомым, а также в социальные службы, к волонтёрам. Они готовы помочь», — отметил он.

Молодых людей Мишустин призвал ограничить личные контакты с пожилыми родственниками и «позаботиться о старшем поколении»: «Среди них немало одиноких, и без вас они просто не справятся с нынешней ситуацией», — подчеркнул он.