Самая доходная область: где больше всего зарабатывают россияне

Больше всего в российских регионах зарабатывают люди, занятые в сферах добывающей промышленности, финансового сектора и интеллектуального труда. Выше всего зарплаты на Сахалине, в Москве и Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА «Новости».

Самые высокие оклады в 23 из 85 регионов страны связаны добычей полезных ископаемых — прежде всего нефти и газа, а также руды, угля и других.

Такая ситуация наблюдается, например, в лидере рейтинга по размеру зарплат — Сахалинской области. В этом регионе «можно рассчитывать на чистую зарплату более чем в 350 тыс рублей», отмечают авторы исследования. Зафиксированный в анализе средний оклад по Сахалину — 368 тыс рублей. За год этот показатель вырос на 15%.

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«Это почти в два раза выше, чем заработок в самой доходной отрасли в Москве и в три раза — чем во второй по величине зарплаты отрасли Сахалина — услугах в области добычи полезных ископаемых. Такая разница может объясняться преимущественно шельфовой добычей, что пока является относительно новой технологией для России», — подчеркивают в информационном агентстве.

Самая доходная отрасль в столице и вторая по стране — финансовый сектор, в первую очередь банковские услуги.

Со средней зарплатой в этой области размером в 171 тыс рублей Москва в общем рейтинге следует за Сахалином. В столице также хорошо зарабатывают сотрудники сферы IT с окладом в 169 тыс рублей в месяц и оптовой торговли с 147 тыс рублей. Финансовый сектор доминирует в 14 регионах страны, из которых выделяются Костромская, Новосибирская и Свердловская области.

На третьем месте среди субъектов РФ — Ямало-Ненецкий автономный округ, где самые высокие оклады сосредоточены в нефтегазовой отрасли. Зафиксированная в этом регионе средняя зарплата в этой сфере — 156 тыс рублей. Добыча нефти и газа также является самой доходной отраслью в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и республике Коми.

Четвертое место в списке регионов занимает Санкт-Петербург с IT-сферой — здесь зарегистрирована средняя зарплата размером 145 тыс рублей. Это единственный регион, в котором доминирует IT. За этой отраслью следуют оптовая торговля и «деятельность профессиональная, научная и техническая». В последнюю, напоминают авторы исследования, входят: аудит, право, бухгалтерский учет, архитектура, землепользование, научная деятельность, технические испытания, сертификация, ветеринария и другое.

Эта сфера является самой доходной в 17 регионах страны — в первую очередь в Магадане, где средний оклад в профессиональной, научной и технической деятельности достигает 132 тыс рублей. Далее следуют Амурская и Нижегородская области с 72 и 67 тыс соответственно.

На пятом месте по России — Мурманская область с рыболовством и рыбоводством и средней зарплатой в этой отрасли размером 134 тыс рублей. Это последняя сфера после добычи полезных ископаемых, финансов, IT и «профессиональной, научной и технической деятельности», в которой россияне зарабатывают больше 100 тыс рублей в месяц.

Госслужба стала самой высокооплачиваемой отраслью в Чеченской республике, где средний оклад в этой сфере составил 43 тыс рублей.

Меньше всего чиновники зарабатывают в Калмыкии, Мордовии и Псковской области. В этих регионах средняя зарегистрированная зарплата госслужащих достигает 35 тыс, при этом работа в госаппарате остается самой доходной.

По замечанию экспертов РИА «Новостей», госслужба доминирует в экономически слабых регионах с невысокими зарплатами по всем отраслям. «Также в небогатых регионах относительно большие зарплаты следует искать в транспортной отрасли и в энергетике», — отмечают авторы исследования. Сухопутный транспорт является самой доходной отраслью в Еврейской автономной и Курганской областях с зарплатами 58 и 45 тыс соответственно.

В целом по стране за прошедший год номинальные зарплаты выросли на 9,1%, достигнув примерно 41 тыс рублей (с учетом выплаты НДФЛ).