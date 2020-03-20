Рука помощи: ЦБ разрешил не штрафовать инфицированных

Банк России не видит признаков рецессии в экономике России, но ожидает замедления экономического роста во втором квартале, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на внеплановой пресс-конференции.

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«Обычно рецессией называют ситуацию, когда отрицательный темп экономического роста [продолжается] несколько кварталов, не меньше двух, — сказала Набиуллина (цитата по ТАСС). — Темпы во втором квартале этого года могут замедляться и будут, скорее всего, меньше, чем в первом квартале. Но годовые темпы, на наш взгляд, останутся в положительной зоне» (цитата по ТАСС).

Она также отметила, что с учетом мер правительства и ЦБ регулятор в третьем квартале ожидает стабилизации.

Совет директоров Банка России в пятницу, 20 марта, принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 6%. В то же время глава ЦБ допустила повышение ставки в дальнейшем.

«На наш взгляд, вопрос о повышении ставки с повестки не снят», — сказала она.

Центробанк также утвердил меры по поддержке финансового сектора и россиян в условиях пандемии COVID-19 и низких цен на нефть после развала сделки ОПЕК+, целью которой было ограничение добычи сырья.

Отмена комиссий за переводы и поддержка ипотеки

ЦБ запретил банкам брать с россиян комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тыс. рублей в месяц.

За большие суммы перевода комиссия не может быть больше 0,5% суммы перевода и превышать 1500 рублей. В настоящий момент участниками СБП является 51 банк.

Также Банк России планирует установить предельные комиссии по эквайрингу при оплате онлайн-покупок банковской картой.

ЦБ рекомендовал организациям-кредиторам не назначать пени и штрафы для заемщиков, которым диагностировали коронавирус и реструктурировать их долги, а также дал банкам возможность сделать это без ущерба для себя: им не придется увеличивать свои резервы по проблемным ссудам. Рекомендации действуют до 30 сентября 2020 года. До того же срока Центробанк просит кредиторов не взыскивать заложенное имущество инфицированных.

Реструктурируя займ зараженным, микрофинансовые организации до конца года могут также не применять к нему корректирующие коэффициенты, если долговая нагрузка клиента превышает 50% и при соответствии нормативу достаточности собственных средств.

ЦБ попросил страховые компании по запросу клиентов продлевать сроки платежей по договорам добровольного страхования и урегулирования страховых случаев, а также не начислять неустойки тем, кто предъявит справку о заражении коронавирусом.

С 1 апреля ипотека и кредиты на финансирование на основе договора о долевом участии будут предоставляться с уменьшенными надбавками к коэффициентам риска, что сделает их более выгодными банкам. По ипотеке с первоначальным взносом до 10%, которая оплачивается с помощью маткапитала, надбавки будут снижаться по мере погашения кредита.

Наиболее уязвимый сектор

«Малый и средний бизнес — один из наиболее уязвимых секторов экономики в условиях пандемии», — сообщает финансовый регулятор.

В связи с этим программа рефинансирования кредитов малому и среднему предпринимательству (МСП) расширяется: вводится два новых инструмента — первый ограничивает процентные ставки заемщикам, второй поддерживает объемы кредитования МСП.

Ставка по кредитам, которые рефинансируются по старому лимиту в 175 млрд рублей, сократиться до 4%, а максимальная конечная ставка по займам будет составлять 8,5%. Отраслевые ограничения для малого и среднего бизнеса при этом снимаются. С понедельника 23 марта 2020 года процентная ставка Банка России равняется 4%.

С апреля 2020 ЦБ выделяет дополнительно еще 500 млрд на кредиты кредитным организациям. Эти средства пойдут на кредитование МСП, для займов будет действовать ставка в 4% годовых и сроки в размере одного года. Те из организаций, которые обладают высоким кредитным рейтингом, смогут получить средства от Банка России без обеспечения. Не имеющие такого рейтинга должны будут предоставить поручительство АО «Корпорация «МСП».

При этом Центробанк рекомендует организациям-кредиторам по запросу МСП рассматривать реструктуризацию их займов и дает возможность не снижать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика из сферы малого и среднего бизнеса по реструктурированным ссудам.

Финансовому сектору

До 1 января 2021 года ЦБ разрешает кредитным и некредитным финансовым организациям указывать в отчетности купленные до 1 марта 2020 долевые и долговые ценные бумаги по их стоимости на эту дату, что позволит смягчить для них последствия обвала на фондовом рынке. Приобретенные до 30 сентября бумаги можно отражать по цене на момент покупки.

До 1 апреля 2021 года системно значимые кредитные организации (к ним относится 11 банков) смогут получить безотзывные кредитные линии (БКЛ) по смягченным условиям. Это необходимо для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности. Плата за право воспользоваться БКЛ снизится с 0,5% до 0,15%. Порядок расчета ее лимита будет изменен – в частности, возможности по управлению ликвидностью расширятся.

В расчет обязательных нормативов можно будет включать операции в некоторых иностранных валютах — долларах США, евро, фунтах стерлингов Соединенного Королевства, швейцарских франках, японских иенах, китайских юанях. Исключение составит расчет размеров (лимитов) открытой валютной позиции. При этом опираться надо будет на официальный курс той или иной валюты по ЦБ на 1 марта 2020. Меры будут действовать с этого числа по 30 сентября включительно.

Национальная антициклическая надбавка остается на нулевом уровне.

Если кредитные организации не нарушают ограничений по доле прибыли, которая должна быть распределена, они могут использовать некоторые надбавки, чтобы начислить дивиденды держателям акций и компенсационные и стимулирующие выплаты менеджменту.

Однако главной целью организаций должно быть «поддержание кредитования экономики», а не награда менеджмента бонусами. Поэтому ЦБ советует банкам, которые воспользуются какими-то из перечисленных послаблений, повысить долю отложенного вознаграждения для принимающих риски лиц по итогам 2020 года в 1,5 раза. В 1,5 раза рекомендуется увеличить и период отсрочки таких выплат за 2019 год.

Акционерным обществам

Банк России предлагает изменить корпоративное законодательство, чтобы адаптировать требования к акционерным обществам к ситуации в экономике, но сохранить нынешний уровень защиты интересов акционеров.

Так, ЦБ хочет разрешить АО увеличить сроки проведения корпоративных процедур; не учитывать финансовые результаты за 2020 год с точки зрения соотношения стоимости чистых активов и уставного капитала общества; проводить в 2020 году обратный выкуп своих акций на бирже по упрощенной процедуре; раскрыть в 2020 году годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность и другие данные позже обычного; создать комитеты по аудиту наблюдательного совета и системы внутреннего аудита позднее ранее установленного срока — до 1 января 2021 года.