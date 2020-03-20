«Буря в пустыне»: нефти предрекли обвал до $5

Участники рынка постоянно испытывают стресс, поскольку цены на углеводороды чуть ли не ежедневно достигают новых минимумов. Это происходит, поскольку Саудовская Аравия и Россия борются друг с другом за долю рынка, пишет Bloomberg.

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В среду, 18 марта, цена на нефть марки Brent рекордно упала на 13% до $24,88 за баррель, самого низкого уровня с мая 2003 года. Аналитики и трейдеры пытаются понять, насколько еще может снизиться цена на нефть. Похоже, худшее еще впереди.

«Аналитики из Goldman Sachs Group Inc. и Citigroup Inc. ожидают, что цены будут снижаться в ближайшие месяцы, а некоторые даже предполагают, что некоторые региональные цены могут стать отрицательными, поскольку рынки пытаются подать сигналы о прекращении поставок», — сообщает агентство.

Восемнадцать из 20 нефтяных трейдеров, опрошенных Bloomberg, не исключают, что цены, продолжат снижаться до $20 за баррель и ниже. Марка нефти WTI может опуститься до $3-$5.

Ослабление цен продлится от нескольких недель до конца года, говорят трейдеры.

«Уровень в 20 долларов легко преодолеть к середине апреля», — сказал Р. Рамачандран, директор индийского нефтеперерабатывающего завода Bharat Petroleum Corp.

Наливай, подешевело

Трейдеры также указали, что стоимость нефти WTI упала так сильно, что некоторые компании начали покупать топливо, чтобы сформировать запас в надежде на будущий рост. Это будет актуально только до тех пор, пока нефтяные резервуары не заполнятся, пишет Bloomberg.

Другие трейдеры полагают, что цены продолжат снижаться до уровня, при котором производители перестанут получать прибыль. Минимальная отметка — стоимость производства американской сланцевой нефти.

«WTI упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США, то есть, до $20», — заявил аналитик хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management Co Чжан Чэньфэн.

Аналитики банка Goldman Sachs понижают свой прогноз по Brent на второй квартал до $20 за баррель с $30.

Базовый сценарий Citigroup — во втором квартале цена на Brent составит в среднем $17 за баррель. Пессимистичный сценарий — нефть по $5 за баррель или даже отрицательные цены.

«Это операция «Буря в пустыне», Enron, 9/11, ураганы Катрина/Рита, а также Lehman Bros. вместе взятые. И мы просыпаемся с этим каждый день», — заявил глава консалтинговой компании Schork Group Ink Стивен Шорк.

Идеальный шторм в море нефти

Ранее 19 марта норвежский деловой портал CCN сообщал еще об одном шокирующем прогнозе по стоимости барреля. Аналитик инвесткомпании Mizuho Securities Пол Санки обосновал вариант с отрицательными ценами на нефть. Они вошли в «идеальный шторм». Этот финансовый термин употребляется в ситуации, когда падение спроса накладывается на увеличение предложения.

Агентство указывает на безответственное поведение Саудовской Аравии, которая выбрала не самое подходящее время для начала ценовой войны в рамках ОПЕК. Пандемия коронавируса уже подавила спрос на нефть и газ в Китае, и опасение рецессии угрожает сделать то же самое в Соединенных Штатах и Европе, добавляет агентство.

CCN цитирует аналитика Санки, который утверждает, что мировой спрос на нефть составляет около 100 млн баррелей в день, но экономические последствия пандемии коронавируса могут привести к падению спроса на 20%.

Это приведет к избытку нефти на мировом рынке. Избыток составит 20 млн баррелей в день. Хранилища для нефти в такой ситуации скоро будут заполнены. «Реальность заключается в том, что нефть выкачивается из земли и должна потребляться или храниться. Когда стоимость хранения становится достаточно высокой или свободные емкости заканчиваются, компании будут вынуждены доплачивать потребителям за то, что они берут нефть», — считает эксперт.

Администрация Трампа использует сейчас низкие цены на нефть для пополнения своих стратегических запасов в Луизиане и Техасе, но это не будет продолжаться бесконечно.

Эксперт Mizuho утверждает, что у стратегического резерва США есть всего четыре месяца, пока все хранилища не будут заполнены под завязку.

И эксперт полагает, что цены на нефть уйдут в минус после того, как они заполнятся. Напомним, колебания на рынке нефти начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению по ограничению добычи. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн барр. в сутки во втором квартале 2020 года.

После провала сделки цены на нефть упали на 30%, обновив минимумы 2002-2003 годов. «Если бы сделка ОПЕК была, сегодня цена была бы $50, плюс-минус, но не 25 долларов», — говорил в интервью РБК вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. Он назвал цену на нефть катастрофической. Ссылаясь на данные технического анализа, проведенного в нефтяной компании, Федун прогнозирует, что падение стоимости нефти может остановиться на отметке $15-20.

«Нефтяного коммунизма» не случится

России придется какое-то время жить при ценах на нефть по $35 за баррель, заявлял 13 марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он не исключил возможность возобновления соглашения России с ОПЕК. Но цена в $20 за баррель вряд ли возможна, отмечал российский чиновник.

В четверг, 19 марта, мировые цены на нефть начали восстанавливаться. Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent, по данным на 21.15 мск, составила $28,63 за баррель, поднявшись на 6%. Кроме того, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 22%, составив $25,45 за баррель.

Российские эксперты не склонны к резким оценкам ситуации на рынке углеводородов, но согласны с логикой западных экспертов. «Если вы живете в ситуации, когда имеется перепроизводство нефти, когда Саудовская Аравия выбрасывает на рынок нефти больше, чем надо, хранилища в конце концов наполнятся и нефть может рухнуть в очередной раз. Не до нуля, конечно. До $10 за баррель», — говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Он добавляет, что «бесплатной нефть никогда не будет, нефтяной коммунизм не наступит».