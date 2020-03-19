Границы на замке: что будет с трудовыми мигрантами в России

Правительство РФ приняло решение с 18 марта до 1 мая временно закрыть границы страны для иностранцев, чтобы предотвратить возможное распространение в России нового вида коронавируса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонные разговоры с представителями Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, сообщили в пресс-службе кабмина.

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Некоторые страны ближнего зарубежья со своей стороны тоже приняли подобные меры: в частности, Узбекистан полностью прекратил авиа- и автомобильное сообщение с другими странами с 16 марта. Таджикистан ограничил авиасообщение с Россией, а железнодорожное – прекратил полностью. Киргизия также отказалась от поездов в РФ и авиарейсов в некоторые города.

Сложившаяся ситуация может отразиться на трудовых мигрантах: находящиеся в России иностранцы не смогут вернуться на родину, а те, кто планировал приехать в РФ на заработки к открытию «дачного сезона», не смогут попасть в нашу страну.

Президент Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов рассказал в четверг «Газете.Ru», что со вчерашнего дня получает звонки из аэропортов и пропускных пунктов от людей, которые не могут пересечь границу.

Центры временного содержания иностранных граждан, куда помещаются подлежащие выдворению из страны мигранты, быстро заполняются, отмечает он. Суд выносит решение отправить человека на родину, однако все те же государственные власти не могут это решение выполнить, поскольку пересечь границу нельзя. С тем же сталкиваются люди, которым предписано выехать из РФ путем «контролируемого самовыезда». Рано или поздно места закончатся, и иностранцы, у которых нет денег на оплату номера в гостинице, окажутся на улице.

Более зажиточные мигранты могут содержать себя во время карантина, подчеркивает Баратов, однако простые люди, которые теперь не могут возвратиться домой, сталкиваются с нехваткой денег на еду и жилье.

Это может привести к криминализации: «Если сильно кушать хочет, человек пойдет на преступление», — объясняет эксперт.

Проблемы могут возникнуть и у тех, у кого на данный момент есть работа. По словам Баратова, тогда как значительная часть россиян сегодня может перейти на удаленный режим, чтобы снизить риск заражения, мигранты, часто занимающиеся физическим трудом, — дворники, сотрудники заводов — работать из дома не могут.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов считает, что сотрудники, которые не могут перейти на дистанционный режим, просто продолжат выполнять свои обязанности в условиях карантина: «Вам же все так же нужно такси», – объясняет он. По его словам, услуги водителей и курьеров сейчас будут даже более востребованы, чем обычно, из-за вызванной пандемией паники. «Я думаю, что мигранты в этой ситуации без работы не останутся», — отмечает специалист.

Коженов считает, «что на данном этапе мигрантам, которые приехали в Россию работать, нужно спокойно работать здесь и никуда не дергаться». Он отметил, что для этого они и приехали.

С другой стороны, ряд предприятий действительно может пострадать от карантина. «Мы уже видим, как начинает вибрировать экономика, а ведь у нас еще не закрывались повально предприятия реального сектора, сферы услуг, торговли и прочее», — отмечает директор Центра миграционной политики НИУ ВШЭ Ольга Чудиновских.

По ее словам, работать в режиме онлайн действительно смогут далеко не все сотрудники, а если «завод закроют — производство прекратится». «Если будет так же, как в КНР – то многие могут остаться без работы, и, как вы понимаете, не только мигранты», — подчеркивает Чудиновских, имея в виду массовое закрытие фабрик в Китае в начале 2020 года, когда коронавирус в стране только развивался и почти не затрагивал другие государства непосредственно.

Эксперт так же, как и Баратов, смотрит на ситуацию с пессимизмом. «С трудовыми мигрантами, могу предположить, будет нехорошо, — отмечает она. — Дай бог тем, кто уже находился в России на момент введения ограничений сохранить свои рабочие места».

Во время дачного сезона может возникнуть некритичный дефицит рабочих рук, однако в таком случае россияне сами смогут вскопать свои грядки, как делали это раньше, считает Коженов. Той же позиции придерживается председатель Общественного совета при ФМС России, заместитель заведующего кафедрой управления миграционными процессами Государственного университета управления Владимир Волох.

Трудовых мигрантов действительно может стать меньше, но и объемы производства сократятся и перепрофилируются: принимаемые властями меры и рыночные механизмы урегулируют ситуацию, считает он.

По словам Коженова, единственной потенциальной проблемой мог стать вопрос документов оставшихся в России иностранных граждан: «Мы понимаем, что иностранцы находятся здесь в определенных правовых рамках. Важнейшим моментом является такое понятие, как «срок пребывания», когда они должны вовремя уехать, а уехать не могут». Сейчас проблема практически решена: в скором времени карантин станет законным основанием для продления сроков пребывания в стране, рассказал он «Газете.Ru».

Волох также отмечает, что в данном случае мигрантам следует обращаться в органы миграционной службы для пролонгации документов. «Абсолютное большинство иностранных граждан, — считает он, — относится к принятым властями решениям положительно и понимает, что ситуация серьезная и надо принимать неординарные и, будем надеяться, временные меры».

Число находящихся в стране нелегальных мигрантов он оценивает примерно в 1 млн человек, отмечая, что полноценной статистики по этому поводу сейчас нет: находящие в России незаконно иностранцы нигде не регистрируются, поэтому собрать информацию трудно.

У проблемы закрытия границ с точки зрения трудовой миграции есть и другая сторона: в Россию въезжает не только дешевая рабочая сила, но и высококвалифицированные кадры и топ-менеджмент.

Это руководящий состав различных предприятий и организаций, который оформляет визы, напоминает Чудиновских из НИУ ВШЭ.

«Если такие работники не смогут приехать, то, сами понимаете, будет плохо предприятиям, оставшимся без руководства», — отмечает эксперт. Она не уверена, что отсутствие руководства на рабочем месте можно полностью компенсировать дистанционным взаимодействием. «И конечно, в трудном положении окажутся проекты и предприятия, где были заняты квалифицированные иностранные рабочие — например, из Турции и КНР», — говорит эксперт.

По мнению члена президиума правления объединения предпринимателей «Опоры России» и председателя комитета организации по строительству Дмитрия Котровского, топ-менеджеры смогут работать и дистанционно.

«К примеру, у одного из крупнейших девелоперов России сейчас 75% сотрудников не посещают свои рабочие места», — отмечает он. В крайнем случае им найдут замену: таких кадров не очень много, считает эксперт, «это незначительные цифры».

Нынешний кризис отличается от прошедших в 2014 и 2008 годах, сообщает партнер консалтинговой компании RosExpert, руководитель практики «Потребительские товары, розница, digital и технологии Ольга Лоренц. По ее словам, если раньше задачей руководителей-иностранцев было передать управленческий опыт и уйти, и именно такие экспаты покидали страну в кризисные годы, то сейчас приезжающие из-за рубежа руководители полностью интегрированы в контекст российского бизнеса.

«За прошедшие две недели я говорила со многими такими руководителями в потребительском и технологическом секторе. Перед ними стоят сейчас те же задачи, что и перед всеми – массовая быстрая трансформация бизнес-процессов, выстраивание новых коммуникаций с потребителями и командой, сохранение устойчивости бизнеса, забота о сотрудниках. Самое серьезное осложнение работы для многих скорее лежит в личном – закрытие границ делает практически невозможными встречи с семьями и родственниками, живущими в Европе и других странах мира, — отмечает эксперт.