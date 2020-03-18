«Достигнут консенсус между угольщиками и железнодорожниками»

Именно эти параметры зафиксированы в заключенном в среду допсоглашении к договору о взаимодействии по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом продукции, производимой на территории региона в 2019-2035 годах, подписанному в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме.

Соглашение утвердили председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Очень важный прорыв сделан в том, что удалось договориться по вывозу угля в восточном направлении. Это самое востребованное угольными компаниями направление. С начала этого года там есть проседание по сравнению с прошлым годом примерно на 1 млн тонн. Договорились о том, что в ближайшее время оно будет компенсировано», - заявил присутствовавший на подписании первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.

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«Подписанием соглашения мы дали друг другу встречные гарантии. Это ключевой элемент в совместной работе. Наш технологический цикл неразрывно связан. Мы договорились, что вывезем 53 миллиона тонн угля на восток до конца года, даже с учетом того, что в январе-феврале было снижение погрузки. Мы договорились, что увеличим объем перевозки. Соглашение даст угольщикам возможность планировать свою работу, в том числе, не создавая лишних запасов продукции. Соответственно, экономика предприятий будет улучшаться», - отметил Олег Белозёров.

В договоре закреплено помесячное распределение объемов перевозок в восточном направлении с учетом плана проведения ремонтных и строительных работ на инфраструктуре.

В соглашении также содержатся положения о необходимости выработки оптимальной логистики для соразмерной загрузки инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в западном и восточном направлениях, а также повышения ритмичности предъявления грузов к перевозке.

В соответствии с подписанным на ПМЭФ в 2019 году договором правительство Кузбасса намерено организовывать обсуждение вопросов повышения эффективности и технологичности функционирования и развития железнодорожного транспорта общего и необщего пользования на территории Кузбасса, в том числе вопросов привлечения инвестиций в развитие железнодорожного транспорта общего и необщего пользования на территории Кузбасса путем переговоров, совещаний, рабочих встреч и других мероприятий, проводимых с участием представителей исполнительных органов государственной власти Кемеровской области.

Председатель экспертного совета Института исследований проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин в интервью «Газете.Ru» подчеркнул важность подписанного в среду документа.

«В принципе, я расцениваю его довольно положительно, потому что, скажем так, за последнее время это первое соглашение, в котором достигнут консенсус между угольщиками и железнодорожниками. Угольщики четко определились с объемами — сколько они готовы предъявлять к перевозке, а железнодорожники — сколько могут перевезти по восточному полигону, как на экспорт, так и внутри России», — констатировал Иванкин.

Он добавил, что это соглашение может помочь сторонам выстроить свои планы. «И, соответственно, на таких взаимных обязательствах, я думаю, что и железнодорожники сумеют выстроить свои долгосрочные планы по развитию БАМа и Транссиба в этом направлении на 2020 год. И угольщики четко сумеют определить свои контракты на поставку угля своим поставщикам», — отметил Иванкин.

По его мнению, это соглашение стать основой для, например, годового планирования.

«Например, уже на 2021 год можно будет четко определить, какие потребности есть у угольщиков. А железнодорожники определят тот объем инфраструктуры, который они готовы отдать угольщикам для перевозки угля. По крайней мере прозвучали объемы со всех сторон, и вполне возможно, что это соглашение будет жизнеспособно, как долгосрочный вариант и весьма интересный инструмент», — резюмировал Иванкин.