Резкое падение: Китай отказывается от российской нефти

Российские поставки нефти в Китай сократились почти на 28% в январе 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошедшего года. Об этом свидетельствуют последние данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

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Объемы экспорта сырой нефти достигли $2 млрд против $2,8 млрд в 2019 году. Сокращение поставок в натуральном выражении обозначилось еще более резко — 36%. Общая стоимость вывозимых в КНР нефтепродуктов снизилась на на 20%: в январе текущего года она составила $458 млн, а в начале зимы прошедшего — $569 млн.

В целом поставки из России в Китай уменьшились на 6,8%: с $4239,1 млн до $3948,8 млн. При этом повышение было зафиксировано в несырьевом экспорте, рассказали принадлежащему бизнесмену Григорию Березкину изданию РБК в Российском экспортном центре. Повышение отмечено, например, в таких категориях, как растительное масло, медь, рыба и морепродукты. Общий товарооборот с КНР при этом незначительно увеличился за счет роста импорта России из Китая.

Ранее сообщалось, что в первые два месяца 2020 года Китай нарастил импорт нефти на 5,2%, а природного газа — на 2,8%. Добыча нефти внутри страны в январе-феврале также повысилась на 3,7%, достигнув 32 млн тонн. Еще более резкий рост наблюдался в производстве природного газа — на 8%. При этом переработка нефти за тот же период упала на 3,8% до 99,2 млн тонн. Об этом говорят данные государственного статистического управления.

Снижение поставок нефти Китаю, который все еще остается главным импортером российского сырья, связано прежде всего с пандемией коронавируса,

пояснили эксперты РБК.

По словам аналитика Raiffeisenbank Андрея Полищука, в феврале экспорт нефти из России в Китай, вероятно, вновь покажет низкие результаты: в это время спрос достигал всего лишь 4 млн баррелей в сутки.

Делать прогнозы в данной ситуации бессмысленно, считает директор московского нефтегазового центра EY Денис Борисов: трудно предугадать, как будет развиваться пандемия. Внешняя торговля играет важную роль в экономике Китая, поэтому замедление деловой активности в Европе и других государствах может отрицательно сказаться на Пекине, который уже начал постепенно восстанавливаться после вспышки COVID-19, обратил внимание эксперт..

«Снижение спроса на китайские товары будет ограничивать восстановление экономики Китая до прежних темпов роста, и это будет негативно влиять на восстановление прежних темпов роста потребления нефти», — цитирует РБК Борисова.

На ситуации отражается не только коронавирус, но и цены на нефть, падение которых вызвал недавний развал сделки ОПЕК+. 6 марта 2020 года стало известно, что страны-экспортеры нефти решили не продлевать соглашение об ограничении добычи сырья. В результате неудачных переговоров рухнула стоимость барреля: Россия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Кувейт уже сообщили, что будут наращивать добычу сырья, что фактически означает начало ценовой войны. 16 марта стоимость нефти марки Brent уже опустилась ниже $30 за баррель.

В подобной ситуации «общий дисбаланс на рынке может превысить 4,7 млн баррелей в сутки», передает РБК слова Дениса Борисова.

По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, ситуация на китайском рынке сильнее затронула не Россию, а Саудовскую Аравию. «Поэтому саудовцы сейчас и бросились с нефтью в Европу, потому что определенные проблемы у них возникают в Китае и в целом в Азии. Они сейчас начали ценовую войну за европейский рынок и основные объемы туда перенаправили», — объяснил специалист журналистам.

Данные за январь кажутся Симонову «удивительными». По его прогнозам, с восстановлением экономики КНР будет расти и спрос на российское сырье. Проблемы ожидаются на европейском рынке: именно там РФ придется бороться с последствиями «агрессивного демпинга» со стороны Эр-Рияда.