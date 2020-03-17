Зараженная экономика: какие меры принимают страны

Китай, Южная Корея, Германия, Италия, Щвейцария как будто соревнуются, кто введет больше ограничений и больше выделит денег на борьбу с коронавирусом, чтобы купировать его последствия. «Газета.Ru» провела мониторинг антикризисных мер, которые применяют правительства разных стран.

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Санитарные меры КНР, с которой началось распространение вируса, по его купированию можно признать относительно эффективными, а антикризисные меры — не очень, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

В рамках борьбы с распространением заболевания компартия Китая инициировала строительство с нуля модульной больницы на 1000 койко-мест за два дня. К этому моменту от коронавируса умерли уже более 3200 граждан КНР. Экономике страны нанесен беспрецедентный удар: розничные продажи в феврале сократились на 20%, а промышленное производство снизилось на 13,5%, по данным госкомитета по статистике.

На прошлой неделе группа китайских врачей с медоборудованием направилась в Италию, которая пострадала от вируса больше остальных европейских стран. Там власти предприняли беспрецедентные меры борьбы с распространением инфекции, посадив граждан «под домашний арест».

Выходить на улицу запрещено под угрозой штрафа в €200. Итальянцы по вечерам поют, сидя на балконах, сообщают местные СМИ.

Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет как раз банковский сектор Италии. К такому выводу пришел экономический обозреватель Washington Post Дэвид Линч.

Он отмечает, что итальянские банки имеют более «тонкие подушки капитала», чем средний континентальный банк, и у них в два раза больше плохих кредитов. Итальянские власти также не готовы к внезапному банковскому кризису. Это одна из причин, по которой Италия и ее банковская система называются «самым слабым звеном в мировой сети». В прошлом году экономика Италии стагнировала и, как ожидается, сократится в этом году на 2%, заключает эксперт.

Выгоняют с пляжей

Катастрофическая ситуация складывается в Испании, хотя меры господдержки граждан и бизнеса в этой стране выглядят весомо.

Наталья Морозова, проживающая в Гаруччи, провинция Андалусия, рассказала «Газете.Ru», что тяжелая ситуация в Мадриде вынудила коренных испанцев уезжать в провинцию.

Среди напуганных столичных жителей оказалось много инфицированных. В итоге все пляжи закрыли, хотя погода уже позволяет загорать.

«Работают только аптеки (масок и дезинфицирующих средств в них нет) и продуктовые сети. Полиция жестко контролирует улицы. Например, вчера были оштрафованы двое велосипедистов, у которых не было справок с работы о необходимости приезжать на нее, а значит, они не имели разрешения на передвижение. Штрафуются также водители легковых машин, у которых в салоне находится хотя бы один пассажир», — приводит примеры Морозова.

Она перечисляет льготы, которые обещает федеральное правительство. Малый бизнес, вынужденный закрыться из-за вспышки короновируса, освобождается от арендной платы.

Люди, потерявшие работу, по этой же причине временно освобождаются от уплаты ипотечных платежей или от взносов за аренду жилья. «Правда, пока никто не знает, как власти в Мадриде будут все это компенсировать. Но предложения хорошие», — говорит Морозова.

Также федеральное правительство требует от предприятий, поставляющих электроэнергию, воду и газ, продолжать предоставление своих услуг гражданам, которые сейчас лишились работы и не имеют денег на их оплату.

Другие меры господдержки, такие как денежная компенсация уволенным, в стадии обсуждения. Каждая провинция Испании этот вопрос решает самостоятельно.

«Но, естественно, не все испанцы имеют право встать на получение социальных пособий. Нужно проработать по официальному контракту как минимум год. Между тем в Испании многие работают по сезонным контрактам», — уточняет Морозова.

Немцы упрекнули Меркель в скупости

В Германии одобрен антикризисный план на €50 млрд, предложенный канцлером Германии Ангелой Меркель.

Предыдущий пакет в размере 23 млрд был раскритикован обществом и экспертами за скупость.

Набор мер традиционный: инвестиции в инфраструктуру, налоговые льготы, выделение дополнительных средств для семей с детьми. Из экзотики: €2,5 тыс. власти заплатят тем, кто решит избавиться от старых автомобилей и купит новый.

Швейцария рассчитывает победить кризис, вызванный коронавирусом, оперативно и действует соответственно, рассказала «Газете.Ru» бизнесмен Наталья Штанова, проживающая в Базеле. Публичные или частные мероприятия с участием более 100 человек запрещены. Рестораны, бары и дискотеки могут работать, но при наличии не более 50 человек одновременно.

Швейцарские компании, пострадавшие от кризиса, могут не увольнять своих сотрудников, а взять для выплат сотрудникам средства из фонда страхования. В фонд уже закачано 8 млрд швейцарских франков. Федеральный совет также готов помочь компаниям с льготными кредитами.

Аналогичным образом власти действовали в 2008 году.

Федеральный совет Швейцарии четко дает понять, что для властей неприемлемо, если случится слишком много увольнений и слишком большое количество компаний обанкротится. Поэтому основная цель властей — поддержать работников на плаву, отмечает Штанова.

Дистанционная работа и мобильные лаборатории

Власти Южной Кореи для купирования пандемии делают примерно то же самое, что и другие страны: запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, перевели там, где это возможно, на дистанционную работу миллионы работников.

Но есть и ноу-хау: передвижные лаборатории, их около ста, в которых любой желающий может сдать анализ на коронавирус.

Европейский банк реконструкции и развития и Международный валютный фонд подключились к борьбе с коронавирусом и его последствиями для экономики. ЕБРР сообщил 15 марта, что в рамках чрезвычайного «Пакета солидарности» выделяет €1 млрд на поддержку компаний в 38 странах своего присутствия. Утвержденный пакет финансирования — всего лишь первый шаг. При необходимости банк готов и далее расширять арсенал инструментов финансирования.

МВФ готов выделить $1 трлн на кредиты для борьбы с коронавирусом в 40 странах мира. Из них до $10 млрд могут быть выделены странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку.

Впрочем, одно из обязательных условий для получения кредита — устойчивость и эффективность компаний. Однако России эта помощь недоступна. ЕБРР после введения санкций перестал финансировать проекты в РФ, а сотрудничество между Москвой и МВФ заморожено.

Помогать, но не всем подряд

Дешевые кредиты МВФ и ЕБРР дадут только тем компаниям, которые хорошо работали, а трудности испытывать начали только после начала пандемии. Спасать всех подряд распорядители финансовых средств не намерены. И это правильный подход, считает завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. «Глобальные институты не оказывают социальную помощь, а выдают кредиты, предоставляют льготы. На возрастной основе. Поэтому им нужны те компании, которые имеют легальный бизнес, могут обслуживать долги», — говорит Миркин.

Ситуация с господдержкой граждан не такая строгая. Конечно, власти в разных странах предпочитают иметь дело теми, кто не состоит в серой зоне экономики. «Трудно иметь дело в теми гражданами, кто не платит налоги, предоставлен сам себе и за себя в ответе. Вынужденно или осознанно», — поясняет Миркин.

Но есть примеры, когда социальная поддержка со стороны государства ничем не обусловлена. «Например, в Чехии всем, кто платит за услуги ЖКХ, обещают временную отсрочку по таким платежам. Таких примеров мало, но они тоже есть. Ситуация-то серьезная», — заключает эксперт.