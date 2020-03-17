Воздушный коллапс: сколько теряют авиакомпании

Глава Росавиации Александр Нерадько не исключает банкротств авиакомпаний из-за пандемии коронавируса. Его слова с заседания коллегии федерального агентства, которое состоялось во вторник, передает «Интерфакс». Руководитель ведомства предупредил, что падение доходов авиакомпаний и-за закрытия международных маршрутов и снижения курса рубля «может привести к значительным убыткам и трудностям в гражданской авиации».

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Нерадько также спрогнозировал потери авиаперевозчиков в случае, если ситуация не изменится до конца года:

«Эти цифры различны, они требуют проверки, но называются цифры свыше 100 млрд рублей», — заявил глава Росавиации.

Чтобы поддержать компании, Росавиация просит пересмотреть аэронавигационные сборы — обнулить сборы на перелеты в Арктику и на Дальний Восток и снизить их на 50% в другие регионы.

Сложившаяся ситуация также может отразиться на безопасности полетов, если закроется возможность пользоваться услугами международных тренировочных центров, отметил Нерадько. Он добавил, что ограничения повлияют и на доставку запчастей воздушных судов, «если грузоперевозки сократятся так же, как и пассажирские».

«По оценке самих авиакомпаний, от закрытия направлений в Китай их упущенная маржинальная прибыль составила около 1,7 млрд рублей только за февраль 2020 года», — заявил Нерадько.

После заседания коллегии глава Росавиации уточнил в беседе с журналистами, что в числе возможных мер обсуждаются введение моратория на тарифы аэропортовых сборов, снижение ставок по лизингу самолетов, продление нулевой ставки НДС на внутренние перевозки в обход Москвы, а также прямое выделение средств госсподдержки.

В тяжелой ситуации оказались и многие зарубежные авиакомпании. Международная ассоциация воздушного транспорта IATA, представляющая группу авиаперевозчиков, на которую приходится четыре из пяти рейсов во всем мире, предположила, что в результате пандемии авиакомпании могут недосчитаться $113 млрд — это почти в три раза больше потерь во время кризиса 2001 года, вызванного террористическими атаками 11 сентября. Такой прогноз аналитики публиковали еще 5 марта, когда не было известно о гораздо более жестких мерах — грядущих ограничениях в авиасообщении большинства стран мира.

Коронавирус уже привел к разорению британской авиакомпании FlyBe. Цены на акции International Airlines Group (IAG), в которую входят British Airways, Iberia, Vueling и Aer Lingus, за последний месяц уменьшились почти вдвое. Акции American Airlines с середины февраля упали с $30 до $13 за акцию к 13 марта. Такие данные приводит британское издание Wired.

Успеть вернуться домой

После закрытия в прошлом месяце авиасообщения с Южной Кореей, КНДР и Японией правительство ввело с 13 марта временное ограничение на пассажирские рейсы в Италию, Германию, Испанию и Францию. 15 марта — на сухопутные участки границы с Польшей и Норвегией. В понедельник, 16 марта, Россия закрыла границы с Белоруссией и ограничила авиасообщение в страны Евросоюза, оставив перелеты только в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии. К вечеру правительство объявило о закрытии границ РФ для иностранных граждан с 18 марта по 1 мая.

На эти решения накладываются меры других государств об ограничении авиасообщений, выдаче виз и закрытии границ. Сейчас иностранные граждане уже не могут попасть в Чехию, Словакию, Молдавию и многие другие страны Европы. Велика вероятность того, что в ближайшее время закроются границы всех 26 стран Шенгенского соглашения, этот вопрос обсуждается.

По 19 марта еще осуществляются чартерные рейсы для возвращения российских граждан из европейских стран. Однако времени, чтобы вывезти всех, критически мало, и некоторые российские туристы из-за нехватки рейсов на родину буквально оказались в ловушке.

«На большинстве оставшихся рейсов либо нет мест, либо билеты подорожали в несколько раз. Особенно тяжелая ситуация в Чехии, которая закрыла границу раньше всех»,

— говорила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

При этом информации о дополнительных чартерных рейсах авиакомпании для возвращения туристов пока что нет. Пассажирам, желающим вернуться из Чехии, необходимо приехать в представительство авиакомпании в Праге, чтобы зарегистрироваться на будущий чартерный рейс. Но ситуация осложняется тем, что в стране введен режим чрезвычайного положения, и перемещение между городами запрещено, а туристы находятся не только в столице, но и во многих других городах страны, рассказала пресс-секретарь.

«Больше всего — в Карловых Варах, причем это люди немолодые, приехавшие на лечение», — отметила Ирина Тюрина.

Ситуация осложняется тем, что у многих истекают визы, туристы нервничают, начинается паника, подчеркнула представительница РСТ. Она объяснила, что хотя ответственность при отмене рейса лежит на перевозчике и он может предложить пассажиру вылететь другим рейсом, ситуация усугубляется закрытием государствами воздушного сообщения. В связи с этим туристам, которые оказались в сложном положении из-за пандемии, Ирина Тюрина рекомендует связываться непосредственно с консульством РФ, поскольку на данный момент туроператоры обладают ограниченными ресурсами для помощи путешественникам.