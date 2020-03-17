«Зеленый коридор»: как правительство будет спасать экономику

Правительство обнародовало план борьбы с экономическими последствиями коронавируса. Документ называется «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития», он опубликован во вторник 17 марта на сайтах кабмина и ЦБ РФ.

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Главная стабилизирующая идея плана — правительство готово тратить деньги. «Правительством не планируется в текущем году сокращение бюджетных расходов относительно запланированного уровня», — отмечается в антикризисном плане.

Ранее кабмин обещал выделить дополнительно 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах.

Сначала спасут банки

Во сколько всего обойдутся «стабилизирующие меры», правительство не уточняет, поскольку масштаб бедствия пока до конца не понятен. «Пока невозможно точно определить всю глубину влияния на экономику России, поскольку значимые экономические и финансовые показатели будут доступны позже из-за характерной для них временной задержки. Тем не менее некоторые компании уже ощутили на себе воздействие этих факторов», — отмечается в сообщении правительства.

Первым делом власти будут спасать банковский сектор. ЦБ продолжит обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью, говорится в документе.

При необходимости будут использоваться регуляторные меры, «облегчающие адаптацию финансовых организаций к динамично меняющимся рыночным условиям».

Обещана также поддержка туристическим компаниям и авиакомпаниям, которые первыми приняли на себя удар короновируса. Правительство обещает им отсрочку взыскания налогов.

Росавиация уже подсчитала, сколько денег потеряно. Упущенная маржинальная прибыль авиакомпаний от закрытия полетов в один только Китай за февраль составила 1,7 млрд рублей, заявил во вторник глава Росавиации Нерадько.

А всего убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов могут превысить 100 млрд рублей.

Туристические компании до конца года освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности, говорится в документе правительства.

Кроме того, правительство будет предоставлять госгарантии для реструктуризации и пролонгации кредитов.

Ранее в марте глава Ростуризма Зарина Догузова говорила, что выездной турпоток из России обвалился на 60%

Всего продажи туров по всем направлениям в российских турагентствах сократились более чем втрое, на этой неделе, по прогнозам компаний, могут полностью остановиться. Об этом заявляла 16 марта пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Параллельно идут массовые аннуляции уже забронированных туров», — сказала представитель РСТ. По ее словам, турагентства ждут поддержки от государства, так как нынешняя ситуация быстро приведет к массовым банкротствам в туристической отрасли.

Но представители отрасли ждут от правительства не льготных кредитов.

«Признать последствия неисполнения договоров, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) и отменить требование статьи 14 отраслевого закона о возврате туристам полной стоимости туров в случае невозможности посетить страны в связи с эпидемией», — уточнила представитель РСТ.

Кроме того, бизнес предлагает отменить плату за использование расчетного счета, если поступлений нет более одного месяца, уменьшить процент по расчетно-кассовому обслуживанию при выдаче наличных, снизить для представителей турбизнеса ставки по овердрафту, добавила Тюрина.

Примет ли правительство эти предложения и во сколько они обойдутся, неизвестно.

Со своей стороны ЦБ разрешил банкам работать с заемщиками в сфере транспорта и туризма без ухудшения оценок их финансового положения.

Эти меры могут расширить и на другие отрасли, обещают власти. В документе фигурируют отрасли производства лекарств и медицинского оборудования.

Пострадавшей признана сфера торговли, и ей тоже обещана господдержка: предоставление краткосрочных льготных кредитов, обнуление импортных пошлин.

Кроме того, будет расширена практика использования таможней зеленого коридора по отдельным видам социально значимых товаров.

Вирус не страшен: больничные листы оплатят

Наконец, кабмин и ЦБ обещают поддерживать доходы населения.

«Ключевым среднесрочным фактором обеспечения стабильности доходов населения является сохранение занятости и бесперебойности выплат заработных плат», — говорится в документе.

Также правительство примет решение «о выплатах по больничным оказавшимся на обязательном карантине».

В июле должны начаться выплаты по уже объявленным мерам поддержки семей с детьми от трех до семи лет.

При этом пакет мер по обеспечению устойчивости экономического развития РФ будет при необходимости расширяться, обещают власти.

Реакция на кризис во всех странах примерно одинаковая: правительства стараются максимально поддержать бизнес и не допустить массовых увольнений, отмечает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«С текущим кризисом будут бороться так же, как и с предыдущими. Аналогия с ситуацией 2008 года напрашивается сама собой: резкое снижение капитализаций компаний и падение нефтяных цен тогда компенсировали выделениями из бюджета триллионов рублей», — говорит Дадашев.

Но есть и особенности нынешней кризисной ситуации. Из-за коронавируса адресная поддержка потребуется таким секторам экономики, как авиация и туризм.

Это логично, что правительство готово оказать поддержку по части реструктуризации задолженности: в условиях надвигающегося кризиса существенно возрастает риск дефолтов из-за возникающего дефицита ликвидности, и главная задача кабмина — обеспечить сохранность кредитных линий, считает Дадашев.

По сравнению с кризисным 2008-м сегодня ситуация гораздо легче: ключевая ставка ЦБ 6%, а не 10,5%, и вряд ли будет расти в ближайшее время. То есть деньги относительно дешевы. Кроме того, объем внешнего долга российских компаний и банков сократился, снизилась долларовая зависимость.

«Расходы на поддержку экономики в этот раз должны оказаться гораздо меньше — 1-3 трлн рублей в течение ближайших лет. С учетом профицитного бюджета и ФНБ найти такую сумму не представляет особой проблемы», — заключает эксперт.