Худший сценарий: Bloomberg предсказал курс рубля

Доллар США может еще вырасти к валютам развивающихся экономик, в числе которых и рубль. Об этом сообщает агентство Bloomberg, публикуя свои подсчеты.

Рост может составить до 30% — то есть курс окажется в районе 97 рублей за доллар. К такой ситуации может привести возможное обрушение американских фондовых рынков из-за вспышки коронавируса COVID-19. Причем падение индексов может быть схожим с мировым финансовым кризисом 2008 года.

Главными жертвами кризиса окажутся валюты стран с дефицитом текущего счета и сравнительно неликвидными финансовыми рынками. Хотя у России текущий счет с профицитом, падение нефтяных цен не позволит рублю сохранить позиции по отношению к доллару, отмечают аналитики.

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Среди других стран, находящихся под угрозой — государства в Латинской Америке, Южная Африка, Индонезия и Индия. Биржи США с начала весны упали на 16-17%. В 2008 году во втором полугодии американские индексы упали на 20-30%, порой снижение достигало 14-17% за день.

Впрочем, российские эксперты полагают, что ослабление рубля до ста единиц за доллар маловероятно. Старший аналитик УК «Регион инвестиции» Михаил Поддубский заявил РИА «Новости», что сейчас российская валюта чувствует себя гораздо лучше, чем в 2014-2016 годах, с точки зрения макроэкономики.

«Поэтому сопоставимой по масштабам девальвации рубля ожидать вряд ли рационально», — подчеркнул специалист.

Кроме того, Поддубский указал на введение в России механизма бюджетного правила, ограничивающего влияние на курс валют колебаний нефтяных цен. Проведена и бюджетная консолидация, а объем золотовалютных резервов покрывает внешний долг.

Экономист Никита Масленников заявил RT, что Bloomberg рассчитал наихудший сценарий из всех возможных.

«Любой квалифицированный прогнозист просто обязан такой сценарий продумывать и просчитывать. Это как раз такой сценарий. Насколько этот прогноз сбудется — вопрос достаточно спорный», — отметил он.

По словам Масленникова, надо держать в уме и постоянно меняющуюся ситуацию в мировой экономике. На курс рубля влияют не только цены на нефть, но также и интерес инвесторов к России. «Если нерезиденты вкладываются во внутренний российский долг, в облигации федерального займа, то они тем самым поддерживают курс рубля. Какие-то мотивации для резкого оттока <...> пока незаметны», — добавил он.

15 марта руководитель отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс заявил газете «Зеркало недели», что сразу несколько стран в ближайшее время могут объявить дефолт. «В общем могу точно сказать, что любой, кто инвестирует в долговые обязательства на развивающихся рынках, должен учитывать долгую и красочную историю дефолтов этих рынков», — заявил финансист.

По словам Стаббса, в последние пару десятков лет многие страны объявляли о дефолте, отказываясь выполнять долговые обязательства. Какие именно страны столкнутся с дефолтом, он не уточнил.

Эксперт добавил, что обычно проблема страны не в самом дефолте, а в его причинах. «Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нем появилась, очевидно, что эта экономика уже в стрессе», — отметил Стаббс.

12 марта газета The Independent сообщила, что предсказавший кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо предрек миру новую финансовую катастрофу. По мнению американского эксперта, сейчас на мировом рынке есть сразу несколько пузырей, которые могут лопнуть в любой момент.

Ситуацию усугубляют пандемия «смертельного китайского коронавируса, выплеснувшегося за пределы Азии» и затяжной спад в мировой экономике — он начался «задолго до всего этого». Еще один негативный фактор, по словам экономиста — развал сделки ОПЕК+ и рухнувшие до $30 за баррель цены на нефть.

Накануне Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало на официальном сайте показатели индекса финансового стресса в России ACRA FSI, который превысил пороговое значение. На вторник, 10 марта, он достиг отметки в 3,1 пункта. В агентстве уточнили, что с пятницы, 6 марта, индекс увеличился на два пункта.

Эти данные свидетельствуют о повышении вероятности финансового кризиса. Уточняется, что такое происходит не всегда, поскольку превышение отметки было ненадолго зафиксировано в 2016 году. Как отметили в АКРА, такие скачки ранее происходили 12 раз, в том числе в 2008-м, 2009-м и 2014-м годах.