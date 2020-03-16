«Спасать будет некого»: туроператоры просят государство о помощи

Отрасли туризма и авиаперевозок получат отсрочки взыскания налоговых платежей. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами 16 марта. Его слова приводит «Интерфакс». Комментируя план действий по поддержке экономики, премьер-министр пообещал обеспечить меры поддержки отраслям, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Реклама

«Речь идет, в первую очередь, о туризме и авиаперевозчиках, — сказал он. — Правительством уже приняты решения по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих отраслях. В дальнейшем эта мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия», — заявил Мишустин. Он уточнил, что на поддержку отдельных отраслей экономики и граждан в условиях пандемии может быть потрачено 300 млрд рублей.

На данный момент, по информации Минтранса, временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией. При этом в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии из Москвы по-прежнему можно отправиться в том числе и с целью туризма, уточнили в ведомстве.

Однако велика вероятность того, что скоро Европа совсем закроет границы. По данным Financial Times, страны Шенгенского соглашения обсуждают запрет на въезд на свои территории для всех, у кого отсутствует паспорт одного из 26 государств Шенгена. Об этом 16 марта сообщили официальные лица по итогу встречи в Брюсселе.

Из-за распространения заболевания выездной поток туристов из РФ упал на 60%, а въездной — на 20-30%, оценивала на прошлой неделе глава Ростуризма Зарина Догузова заявила. Она также отметила беспрецедентность ситуации и назвала падение на туристическом рынке «серьезным».

«Выездные туроператоры сейчас оказались в сложной ситуации, наша задача — их поддержать. Нам бы не хотелось повторения волны банкротства, которая была в 2014 году», — заметила Догузова.

Теперь, когда по решению правительства с 18 марта по 1 мая Россия ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства, в тяжелом положении оказались и те туроператоры, которые занимались организацией поездок для иностранных туристов.

Своевременная помощь

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что только налоговые потери отрасли от коронавируса уже составили более 100 млрд рублей.

«Что будет дальше — никто не знает. Это могут быть потери в сотни миллиардов рублей», — заявил Ромашкин, назвав пандемию одним из самых потрясений для рынка за 25 лет его работы в этой сфере.

Российские авиаперевозчики в результате всех введенных с начала 2020 года ограничений уже потеряли около 70 млрд рублей, сообщал РБК со ссылкой на близкий к Росавиации источник.

Эксперты сходятся во мнении, что с учетом масштабности проблемы, отсрочка взыскания налоговых платежей пользы принесет немного — рано или поздно все равно придется заплатить. Необходим вариант, в котором организации будут выходить без налоговых задолженностей за определенный период.

«Отсрочка мало поможет, нужны налоговые каникулы. Насколько я понимаю, этот вариант как раз сейчас обсуждается», — отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По мнению пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, предложенная правительством мера — лишь единственный и далеко не самый главный пункт из многих в обращении от индустрии к правительству.

«Но это хорошее начало, и мы надеемся, что нас будут слышать и дальше», — выразила надежду на благоприятные перспективы Ирина Тюрина.

С ней соглашается и Ромашкин из «Дельфина».

«Мы рады любой помощи, но главное — своевременной, а не той, которая откладывается в глубокий ящик бюрократического стола. В сложившейся ситуации важна скорость реакции, потому что через три месяца, может, помогать будет некому», — заметил он.

Участники рынка заметили, что пока не до конца понимают, об отсрочке уплаты каких конкретно налогов и в какой срок идет речь. От этих факторов будет зависеть и польза от данного решения.

Сергей Ромашкин обращает особое внимание на проблему финансовых гарантий туроператоров: страховые компании по причине сложной экономической обстановки начнут массово отказывать в продлении договоров, которые как раз истекают в марте-апреле.

Это может привести к тому, что половина туроператоров, работающих «на выезд», которых на начало года было около 350, может уйти с рынка, предполагает эксперт.

По его словам, в этой ситуации может помочь предложенная АТОР мера разрешения работы без финансовых гарантий или страхование компаний через фонды и гранты.

Другой серьезной в условиях пандемии проблемой для индустрии Ирина Тюрина назвала отсутствие в законе такого понятия, как «форс-мажор», которое дало бы туроператорам право не возвращать полную стоимость туров из-за невозможности посетить страны в связи с эпидемией.

«У нас во всем виноваты туроператоры. За рубежом туристическим организациям закон разрешает по своему усмотрению не возвращать средства или замораживать их для следующей поездки. Мало того, что мы сейчас всем возвращаем деньги, так еще и продажи просто встали. Чем дальше — тем хуже», — заключила пресс-секретарь РСТ.

Согласно информации на сайте Ростуризма, сейчас возможна замена направления или перенос сроков путешествия с сохранением денежных средств у туроператора, а также «иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон». За туроператорами остается право расторжения договора с возвратом средств.

Как уточнила «Газете.Ru» Ломидзе из АТОР, альтернативой нерекомендованным к посещению и закрытым направлений на туррынке могут быть несколько десятков стран. По ее информации, самые популярные из них — Въетнам, Таиланд, Индонезия, Мальдивы, Шри-Ланка, Доминикана, Куба, Мексика, а также ОАЭ и Турция. Исполнительный директор АТОР подтвердила, что туры в эти страны действительно продолжают покупать.