Пенсии автоматом: Минтруд готовит новый закон

Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительный механизм назначения пенсий намерен Минтруд России. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство, рассылка автоматических уведомлений россиянам старше 45 лет будет производиться через портал «Госуслуги».

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Законопроект представят правительству РФ в сентябре, а в декабре его уже внесут в нижнюю палату российского парламента. Думские фракции выразили готовность поддержать инициативу. Минтруда решило начать использовать цифровые технологии повсеместно – чтобы создать максимально комфортные условия для граждан страны, говорится в статье.

«Это даст россиянам возможность заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению», – отмечают в ведомстве.

Приходящие в личный кабинет на сайте «Госуслуги» уведомления от ПФР будут включать в себя примерный размер страховой пенсии по старости. Рассчитываться он будет по данным накопленных пенсионных прав, условиям и порядку приобретения права на пенсию. Также в сообщении могут отражать параметры, используемые для рассчета выплат и данные о размере пенсионных накоплений.

О беззаявительном порядке назначения пенсий по инвалидности сообщал в феврале министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. Эта мера также будет занесена в законопроект Минтруда.

По официальным данным Росстата за второй квартал 2019 года, средняя зарплата по России составила 48 453 тыс. рублей. При этом

средний размер пенсии по России на 1 января 2019 года составил 14 826 рублей. В этом году он составит также около 15 тысяч рублей.

В январе газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщила, что в ведомстве обсуждают с Центробанком РФ несколько вариантов налога для накоплений в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП).

Первый вариант предполагает, что пенсионеры смогут получать выплаты равными долями на протяжении нескольких лет. Второй вариант – что накопленные средства можно будет снять единовременно, но при этом заплатить НДФЛ.

Чиновники рассчитывают, что эта мера выступит своеобразным ограничителем. Благодаря ей пожилые россияне будут получать прибавку к основной пенсии на протяжении длительного периода времени, а не «тратить всю сумму сразу».

По мнению экспертов, начисление подоходного налога на накопления ударит по репутации новой пенсионной системы. Россиянам будет выгоднее вкладываться не в ГПП, а в инвестиционные продукты.

ГПП может начать действовать в России с 1 января 2022 года. По словам первого зампреда Банка России Сергея Швецова, к середине февраля 2020 года общественное обсуждение законопроекта будет завершено, и тогда опубликуют редакцию документа с учетом поправок.

В 2020 году законопроект должен будет поступить в Государственную Думу на рассмотрение. Изначально проект ГПП был представлен осенью 2019 года – по нему граждане смогут самостоятельно формировать свои пенсии через частные фонды при господдержке.

Взносы из зарплаты будут добровольными. Кроме того, граждане смогут получить налоговый вычет на ежемесячный взнос в размере 13%, если взнос не будет превышать 6% от дохода.

Ранее заместитель министра финансов и экс-глава ПФР России Антон Дроздов заявил, что после внесения изменений в систему в 2019 году на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.

По его словам, за предыдущий год было назначено более миллиона пенсий. Уточняется, что из них 830 тысяч — по старости. При этом в долгосрочной перспективе, как отмечал Дроздов, количество выходящих досрочно на пенсию людей будет увеличиваться. Это произойдет из-за грядущих изменений. Так, с 2021 года в 56 лет на пенсию будут выходить матери четырех и более детей, а спустя два года 57-летние матери троих детей.

9 марта зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова сообщила, что социальные выплаты и пенсии россиян будут проиндексированы вне зависимости от курса рубля.

«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться», — сказала сенатор.

По ее словам, будет выполнено то, что планируется закрепить в Конституции. Бибикова также отметила, что жителям России не стоит опасаться снижения реальных доходов на фоне падения рубля.