Будут дефолты: в J.P. Morgan предупредили инвесторов

Дефолт могут объявить сразу несколько стран в обозримой перспективе. Об этом газете «Зеркало недели» заявил руководитель отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс.

«В общем могу точно сказать, что любой, кто инвестирует в долговые обязательства на развивающихся рынках, должен учитывать долгую и красочную историю дефолтов этих рынков», — заявил финансист.

По словам Стаббса, в последние пару десятков лет многие страны объявляли о дефолте, отказываясь выполнять долговые обязательства. Какие именно страны столкнутся с дефолтом – он не уточнил.

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Эксперт добавил, что обычно проблема страны – не в самом дефолте, а в его причинах. «Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нем появилась, очевидно, что эта экономика уже в стрессе», — отметил Стаббс.

12 марта газета The Independent сообщила, что предсказавший кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо предрек миру новую финансовую катастрофу. По мнению американского эксперта, сейчас на мировом рынке есть сразу несколько пузырей, которые могут лопнуть в любой момент.

Кроме того, ситуацию усугубляют пандемия «смертельного китайского коронавируса, выплеснувшегося за пределы Азии» и затяжной спад в мировой экономике — он начался «задолго до всего этого».

Еще один негативный фактор, по словам экономиста — развал сделки ОПЕК+ и рухнувшие до $30 за баррель цены на нефть.

Накануне Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало на официальном сайте показатели индекса финансового стресса в России ACRA FSI, который превысил пороговое значение. На вторник, 10 марта, он достиг отметки в 3,1 пункта. В агентстве уточнили, что с пятницы, 6 марта, индекс увеличился на два пункта.

Эти данные свидетельствуют о повышении вероятности финансового кризиса. Уточняется, что такое происходит не всегда, поскольку превышение отметки было ненадолго зафиксировано в 2016 году. Как отметили в АКРА, такие скачки ранее происходили 12 раз, в том числе в 2008-м, 2009-м и 2014-м годах.

В сентябре минувшего года американский миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рей Далио оценил состояние мировой экономики и пришел к выводу, что новый финансовый кризис может наступить в ближайшие несколько лет. В интервью Business Insider он заявил, что экономический цикл делится на несколько стадий. Сначала долги растут вместе с доходами от производства, и стоимость активов увеличивается. Впоследствии центробанки из-за растущих долгов приступают к ужесточению денежно-кредитной политики.

Финансист отметил, что затем процентные ставки опускаются практически до нуля, и экономика входит в стадию депрессии, что заставляет центробанки скупать активы и применять политику количественного смягчения.

«Я думаю, что период, в котором мы находимся, очень похож на 30-е годы прошлого века», — сказал Далио, отметив схожесть актуальной экономической и политической обстановки со временами Великой депрессии в США.

Миллиардер также подчеркнул, что в таких условиях растет разрыв между бедными и богатыми — это, по его мнению, приводит к росту популярности популистской риторики.

Пророчества о новом мировом финансовом кризисе звучат уже не первый год. В июле 2018-го аналитики Bank of America Corp. отмечали, что актуальная динамика на мировом фондовом рынке похожа на ту, что была перед мировым экономическим кризисом в 1997-1998 годах. После анализа рыночных трендов аналитики пришли к выводу, что в скором времени

могут повториться события 1998 года, когда в азиатском регионе произошел экономический кризис, а в России — дефолт. По данным банка, сильный доллар оказывает давление на развивающиеся рынки.

«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на эхо событий 20-летней давности», — резюмировал ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнетт.

Дефолт 1998 года был одним из самых серьезных экономических потрясений для нашей страны — правительство России признало невозможность сводить концы с концами и объявило всему миру о своем банкротстве. Был объявлен дефолт (отказ от выполнения обязательств) по основным долговым обязательствам.

Экономика страны к этому времени пришла в упадок. Доходы бюджета снизились, по подсчетам экономиста Евгения Ясина, на 40%. После дефолта курс рубля к концу 1998 года упал более чем в 3 раза — с 6 рублей до 21 рубля за доллар.