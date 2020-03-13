«Замкнутый круг»: как Италия развалит Европу

Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии. К такому выводу пришел экономический обозреватель Washington Post Дэвид Линч.

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Он отмечает, что фондовый рынок Италии из-за распространения коронавируса упал значительнее, чем другие европейские рынки.

Акции итальянских банков подешевели больше других. Например, стоимость ценных бумаг UniCredit, крупнейшего банка страны, упала за февраль сразу на 39%.

«Некоторые аналитики сейчас беспокоятся по поводу «замкнутого круга», когда сомнения относительно финансов правительства Италии и банков подпитывают друг друга», — пишет Линч.

Итальянское правительство в среду усилило меры борьбы против вируса — все магазины, кроме аптек и гастрономов, обязаны закрыться. В Италии фактически прекращается коммерческая деятельность. Дальнейшее распространение кризиса будет зависеть от того, насколько хорошо итальянские банки выдержат это испытание, говорится в статье.

При этом считается, что итальянские банки — самые слабые в Европе. Хотя Италия — восьмая в мире по размеру экономики.

Но большая часть банковских активов — гособлигации. Они также могут потерять в цене, поскольку правительство сейчас реализует дорогостоящую антикризисную программу, что, кстати, пугает инвесторов. В общей сложности банкам Италии принадлежит около четверти непогашенного государственного долга страны в размере $2,4 трлн.

В итоге возможности банков кредитовать экономику снизятся, что приведет к дальнейшему замедлению ее роста. Круг замкнулся.

Призрак 2008 года бродит по Италии

Европейский центральный банк, пишет Линч, дает понять, что видит проблему с замедлением экономического роста. Как сообщалось ранее 12 марта, ЕЦБ объявил о мерах, направленных на укрепление медленно растущей экономики Европы. Президент ЕЦБ Кристин Лагард предупредила европейских лидеров в ходе телефонной конференции, что они столкнутся с финансовым кризисом уровня 2008 года, если не предпримут согласованных действий.

Сам ЕЦБ до конца этого года увеличит покупки облигаций на 120 млрд евро и одобрил новую программу кредитования банков. Эти средства банки должны будут направить на кредитование европейских предприятий.

Линч напоминает, что Лагард пообещала использовать «все имеющиеся у ЕЦБ инструменты» для улучшения экономических перспектив. Она призвала страны, использующие евро, запустить «амбициозные и коллективные» программы расходов для стимулирования роста, заявив, что бюджетные усилия правительств должны стать «первым и главным» ответом на кризис.

«Заседание ЕЦБ высокого уровня состоялось именно тогда, когда опасения по поводу итальянских банков становятся очевидными», — замечает Линч.

Впрочем, в статье говорится, что большинство аналитиков пока не ожидают, что вирус приведет к глобальному финансовому кризису, который бушевал в 2008 — 2009 годах. Глобальные банки сейчас более или менее здоровы, поскольку регулирующие органы в Соединенных Штатах и Европе заставили их держать больше капитала в резерве и воздерживаться от рискованных операций на рынке жилья. Это отличает 2020 год от 2008-го.

Но итальянские банки имеют более «тонкие подушки капитала», чем средний континентальный банк, и у них в два раза больше плохих кредитов, предупреждает эксперт.

Итальянские власти также не очень готовы к внезапному банковскому кризису. Это одна из причин, по которой Италия и ее банковская система называются «самым слабым звеном в мировой сети».

В прошлом году экономика Италии стагнировала и, как ожидается, сократится в этом году на 2%, заключает издание.

Для того чтобы избежать нового замедления экономического роста в Италии, как считает Ашок Моди, бывший сотрудник Международного валютного фонда, Италии понадобится финансовая помощь в размере 700 млрд евро. Только тогда кредитный рейтинг Италии, возможно, не обвалится до «мусорного уровня» и в еврозоне не случится эффекта домино.

Без разрешения не выходить

Количество случаев заражения в Италии за сутки выросло почти на 3 тысячи, число умерших преодолело отметку в 1000. Карантинные меры, введенные для ряда северных регионов Италии, будут распространены с 14 марта на всю территорию страны. Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости.

О том, как действует карантин в Италии, рассказывает бывшая москвичка, которая проживает сейчас в Савоне на Лигурийском побережье Италии.

«Кратко: нас уже могут арестовать за выход на улицу. И штраф 200 евро. Если есть веские причины (например, поход в магазин за продуктами), надо заполнить специальный модуль, который непонятно, где брать, если дома нет принтера», — пишет А. на своей страничке в Ffacebook.

Еще один пост: «Вчера выходили в город (без бумажки), он не вымер, конечно, но близко к этому. Кафешки работают, но почти пустые... Cтранно, что вообще работают, хотя, если написать уважительную причину выхода «срочно надо выпить кофе», то у итальянцев она может прокатить, кофе — это здесь святое».

По ее словам, многие итальянцы бегают по городу в поисках масок, которых и в мирное-то время особо в аптеках не было. «Зато подруга-китаянка заказала чуть ли не контейнер из Китая (для своей семьи), сейчас смеется, что может на этом сделать неплохой бизнес», — сообщает новоиспеченная итальянка.

«В магазинах продуктов полно! Да, был денек, когда итальянцы психанули и скупили все макароны и туалетную бумагу (это они не в курсе, что надо гречку скупать), но на следующий же день на прилавках все появилось», — добавляет она.

Итальянцы, по ее словам, «матерят свое правительство и хвалят российское, что молодцы, быстренько закрыли границы, не то что эти раздолбаи».

На этой неделе российский премьер-министр Михаил Мишустин попросил россиян с пониманием отнестись к мерам по предупреждению коронавируса. При этом глава правительства добавил, что благодаря принятым мерам на данный момент угроза распространения коронавируса в России сведена к минимуму, несмотря на «острую ситуацию» за рубежом.

Накануне оперативный штаб ввел очередные меры по противодействию коронавирусу на территории всех регионов России. В штабе объявили об ограничении авиасообщения с Италией, Испанией, Германией и Францией, а также рекомендовали не проводить массовые мероприятия. В России выявили 37 случаев заражения коронавирусом.