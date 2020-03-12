Снова обвал: фондовые биржи США остановили торги

Американские фондовые биржи в экстренном порядке приостановили торги через пять минут после утреннего открытия 12 марта 2020 года. Автоматическую остановку спровоцировало резкое падение основных индексов почти на 7%.

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В частности, промышленный индекс Dow Jones Industrial Average рухнул на 7,02%, то есть 1653,32 пункта, достигнув отметки в 21 899,9 пункта. Фондовый индекс Nasdaq Composite понизился на 6,60%, то есть на 525,07 пункта до 7426,99.

Самое резкое падение стоимости акций было зафиксировано у операторов круизных лайнеров — бумаги Royal Caribbean подешевели на 24,3%, Norwegian Cruise Lines — на 20,4%. Цена акций оператора и промоутера мероприятий Live Nation также уменьшилась на 17,5%, передает газета «Коммерсант».

Пауза не остановила падение — через 15 минут, то есть в 16:50 по московскому времени, торги возобновились, однако индексы продолжили снижаться. Так, Dow Jones сократился на 9%, S&P 500 — на 8,3%, NASDAQ — на 7,39%. Позднее начался процесс корректировки.

Если индекс S&P 500 снизится на 13%, торги снова остановятся на 15 минут; если на 20% — остановка будет длиться сутки.

Параллельно с американскими индексами просел и индекс Мосбиржи. На закрытии торгов он упал на 8,28% — до 2286,40 пункта, индекс РТС — на 11,03%, до 966,40 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи опускался до 2 277,58 пункта — минимума с декабря 2018 года, индекс РТС — до 953,64 пункта, он обновил минимум с сентября 2016.

Максимальный курс рубля к доллару 12 марта составлял 75,44, а к евро — 84,84, таким образом рубль обновил четырехлетний минимум с февраля 2016 года. К закрытию торгов курс доллара составил 74,74 рубля — что на 1,79 рубля выше уровня закрытия торгов предыдущего дня, курс евро — 82,8 рубля, рост на 66 копеек.

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $33 в 16:48, то есть на 8,78%, и составила $32,9.

Подобная паника на бирже вызвана негативными новостями последних дней.

В частности, сегодня днем Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил не снижать базовую процентную ставку ниже 0%. По сообщению ведомства, регулятор ждет, когда инфляция приблизится к уровню, близкому, но ниже 2% в рамках прогнозного периода.

Накануне вечером, 11 марта 2020 года, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что вспышка коронавируса приняла характер пандемии. По его словам, ВОЗ ожидает роста количества случаев заражения COVID-19, вызванных им смертей и количества затронутых вирусом стран в ближайшие дни. Уже после этого сообщения Dow Jones, S&P-500 и NASDAQ резко упали на 5%.

В тот же день президент США Дональд Трамп на 30 суток из-за вспышки COVID-19 приостановил въезд в страну европейцев, заявив: «Мы приняли спасительное и своевременное решение насчет Китая. Пришла пора принять такое же решение в отношении Европы». В Вашингтоне уже в установлен режим чрезвычайной ситуации, обсуждается его введение на территории всего государства.

«Дело в только в страхе перед ослаблением экономики, но и в том, что мы на грани закрытия рынка», — рассказал в разговоре с журналистами Reuters трейдер Bright Trading LLC Деннис Дик. По его словам, происходящее может привести к новому финансовому кризису.

На этой неделе это третье открытие бирж, отмеченное резким падением индексов.

Приостановки торгов также уже происходили — в частности, в понедельник, 9 марта 2020 года торги прекратились на 15 минут. Остановку, как и сегодня, спровоцировало понижение индексов: S&P 500 — на 7%, Dow Jones — на 7,29%, Nasdaq — на 6,86%.

Предыдущий случай произошел в 2016 году, когда стало известно о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Автоматическая остановка торгов призвана предотвратить повторение «черного понедельника» 19 октября 1987 года. В этот день было зафиксировано самое резкое падение Dow Jones — на 22,6%.