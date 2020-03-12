Удар по России: Ирак и Кувейт снижают цены на нефть

Цена апрельского фьючерса на нефть сорта Basrah Light была снижена Ираком на $5. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, государственная нефтяная компания Ирака State Oil Marketing Organization (SOMO) объявила о планах по увеличению объемов экспорта нефти в следующем месяце. Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) — Кувейт — снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель. Ранее аналогичный шаг предприняла в отношении поставок нефти на рынки Восточной и Юго-Восточной Азии саудовская компания Saudi Aramco.

Несколькими днями ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя саудовских властей сообщала, что снижение цен было проведено «для ослабления российских позиций на рынке». На такой шаг Эр-Рияд пошел после провала переговоров о продлении или изменении условий сделки ОПЕК+ по ограничению объемов нефтедобычи.

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Организация предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, однако делегация РФ на это не согласилась. Таким образом, с апреля все ограничения по добыче перестают действовать.

Через некоторое время глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что его компания намерена увеличить добычу нефти до 12,3 млн баррелей в сутки — более чем на 25%. Нефтяная компания ОАЭ ADNOC также решила нарастить добычу более чем на 1 млн баррелей в сутки.

Один источник издания говорил о «ценовой войне», которую Саудовская Аравия объявила России, другой источник в ОПЕК уверял, что Эр-Рияд не делал такого шага и «по-прежнему считает Россию важнейшим партнером на рынке нефти». «Это неправда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией», — сказал представитель королевства.

«Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщили, что инициаторами выхода из сделки ОПЕК+ была Саудовская Аравия. Россия, напротив, выступала за продолжение сделки.

«Мы не выходили из сделки. Мы выступали за продолжение ее. Саудиты приняли решение о выходе», — писало издание со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника.

По словам другого источника газеты, Саудовская Аравия хотела использовать распространение коронавируса, чтобы переложить издержки от сокращения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК.

В четверг, 12 марта, премьер-министр Михаил Мишустин также заявил на заседании правительства, что Россия не была инициатором выхода из сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+. По его словам, российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца второго квартала или на год.

Фактором риска для нефтяного рынка остается распространение коронавируса в мире. Прогнозы ОПЕК по снижению потребления транспортной отраслью и промышленностью Китая из-за эпидемии стало причиной дискуссии о сокращении добычи, чтобы поддержать цены.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, российский бюджет защищен — даже при стоимости нефти $30 за баррель угроз российской экономике нет. Средств Фонда национального благосостояния РФ достаточно для покрытия выпадающих доходов от снижения цен на нефть до уровня $25-30 за баррель. Министр энергетики Александр Новак заверял, что текущая ситуация на нефтяном рынке находится в рамках российского прогноза.

Критическая отметка, зафиксированная в бюджете, составляет $42,4 за баррель.

11 марта замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в интервью Reuters заявил, что Россия не участвует в ценовой войне с другими странами.

«Мы ни с кем не ведем ценовую войну... мы наблюдаем за рынком», — отметил Сорокин. По его словам, Россия не хочет воевать и готова снова встретиться с членами ОПЕК и поговорить.

«Все каналы связи открыты, но я не могу предсказать, когда мы встретимся снова. Все во многом зависит от наших партнеров», — заключил он. По словам Сорокина, Россия считает «ценой рыночного равновесия» $45-55 за баррель. Такие показатели позволят стране реализовывать долгосрочные проекты в Арктике.

Сорокин отметил, что, если не произойдет никаких непредвиденных событий, то цены на нефть достигнут $40-45 за баррель во второй половине этого года и $45-50 — уже в 2021 году. В Москве, по словам чиновника, рассматривают сложившуюся ситуацию на рынке «как предсказуемую, но неприятную».