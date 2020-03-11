Из-за вируса: пресс-конференции могут покинуть отели

Российские публичные компании получат возможность провести годовые собрания акционеров в формате заочного голосования из-за коронавируса, сообщил зампредседателя Центробанка Сергей Швецов, информирует ТАСС. Депутаты Госдумы уже предложили соответствующую поправку к закону «Об акционерных обществах». Нововведение предусматривает такие меры только на 2020 год в связи с карантинными мерами.

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Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией в среду, 11 марта, порекомендовал федеральным и региональным властям РФ сократить число проводимых в стране массовых мероприятий, в том числе деловых. В России уже на неопределенный срок были перенесены крупнейшие экономические форумы – РИФ, ПМЭФ, ЯМЭФ и КЭФ. Теперь под удар могут попасть собрания акционеров, пресс-конференции и корпоративные мероприятия. Во сколько обходятся компаниям деловые мероприятий и как отмена повлияет на отельный и ресторанный бизнес, который их принимает, разобралась «Газета.Ru».

Корпоративные мероприятия бывают внутренние и внешние – оба вида часто организовывают в отелях, кафе и ресторанах, рассказывает основатель и генеральный директор коммуникационного агентства «Лампа» Евгения Лампадова. Внешние обычно проводятся в формате пресс-конференций, пресс-завтраков или ланчей. На организацию такого мероприятия на 15 человек в Москве уходит около 400 тыс рублей – в эту сумму входят еда, аренда площадки на несколько часов и оборудование, сообщает она. Чаще всего сезон пресс-конференций приходится как раз на февраль-март, а также на октябрь-декабрь.

Подобные встречи «начали терять популярность еще до вируса» и стали форматом для особых поводов. Теперь их число сократится — компании еще чаще будут просто эксклюзивно отдавать новость какому-нибудь изданию, не собирая для этого пресс-конференций.

«Больше всего в данном случае отели и рестораны пострадают от отмены внутренних корпоративных мероприятий — конференций для сотрудников и различных тимбилдингов», — отмечает Лампадова.

По ее словам, на двухдневное проживание на 120 человек в подмосковном отеле у компаний уходит около 1,5-2 млн рублей — «и это не считая других опций: аренды конференц-залов, оборудования, фуршета». Общий бюджет корпоративной встречи может доходить до 5 млн рублей, а иногда и значительно превышать эту сумму.

Такие мероприятия часто проводятся в феврале, апреле, июне-августе и ноябре-декабре. «В сезон, особенно летом, на территории подмосковных отелей проходит по несколько мероприятий в неделю», — рассказывает эксперт.

Еще большие траты подразумевает корпоративный туризм – общий выезд компании в другой регион на несколько дней. Фирма берет на себя расходы на трансфер, проживание, питание и развлечения — минимальный чек составляет 7 млн на 100 человек. «Именно об отмене таких мероприятий и стоит говорить, если ситуация с вирусом не стабилизируется», — замечает Лампадова.

Основатель агентства Lotus Communications Татьяна Роик считает, что урон будет нанесен только одному из трех форматов пресс-конференций – встречам, приуроченным к крупным мероприятиям. «Перед открытием, например, экономических форумов организаторы приглашают журналистов, чтобы рассказать, чего ждать от мероприятий. Поскольку сейчас они запрещены, пресс-конференций также не будет», — объясняет она.

Другие два формата — выступления чиновников, которые проводятся внутренними пресс-службами практически каждый день, и корпоративные пресс-конференции, во время которых сами компании выходят к журналистам с важными новостями, — не пострадают. «Чиновники как выходили к народу, общаясь с ним через журналистов, так и продолжат», — считает Роик.

По ее словам, конференции компаний могут даже выиграть на фоне коронавируса. На них как правило, собирается около 20-30 представителей прессы — это не массовые мероприятия и никаких ограничений на них нет. А с учетом того, что из-за эпидемии многие работают дистанционно, «людям надоест сидеть дома и при хорошем инфоповоде журналисты будут охотнее приходить на мероприятия».

Коронавирус на отельный и ресторанный бизнес повлияет достаточно серьезно — с точки зрения паники, считает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. На отельный бизнес сегодня влияет ситуация в целом – отток туристов и посетителей ресторанов. С учетом запрета на собрания свыше 5 тысяч человек крупные конференции теперь проводить нельзя – только небольшие, говорит он.

В Marriott, Four Seasons, Intercontinental на запрос «Газеты.Ru» о том, снизился ли спрос со стороны компаний на проведение деловых встреч на фоне коронавируса, и как можно оценить соответствующий ущерб, в течение дня не ответили. Связаться с Hilton не удалось.

Из-за распространения COVID-19 по всему миру конференции и деловые встречи отменяются или переходят в виртуальный формат. В Нью-Йорке был отменен круглый стол Doing Business Under Coronavirus, на котором 13 марта 2020 года деловые круги планировали обсудить вопросы ведения бизнеса в условиях вспышки коронавируса. В США в виртуальном формате годовое собрание акционеров уже провела компания Starbucks. Многие компании также переводят своих сотрудников на удаленную работу.

Сейчас на рынке существуют решения, которые позволяют компаниям работать стабильно даже при угрозе карантина, рассказывал ранее «Газете.Ru» генеральный директор компании «Облакотека» Максим Захаренко. Примером концепции цифрового рабочего места можно считать Digital Workspace, — уточнял архитектор бизнес-решений VMware в России и СНГ Артем Гениев. По словам эксперта, платформа создает условия, при которых сотрудник предприятия получает необходимые для работы инструменты быстро, на любом устройстве и в любом месте.

При этом, готовиться к переходу в виртуальную среду нужно заранее, чтобы IT-сервисы, которые обеспечивают удаленную работу, были готовы к внезапной нагрузке, предупреждал Захаренко.

По данным предлагающей услуги по созданию мобильных офисов компании NVision переход в онлайн может сократить операционные расходы на 18 млн рублей в год за счет сокращения расходов на аренду. При этом перевод на дистанционную работу от 100 до 150 сотрудников будет стоить около 15-20 млн рублей.