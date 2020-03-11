Смартфоны и машины: на что вырастут цены в России

Россия не сильно зависит сегодня от импорта, хотя зарубежные электроника и бытовая техника занимают почти половину рынка. Именно эти товары подорожают из-за падения курса рубля сильнее всего, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова заявила изданию, что в прошлом году доля иностранных непродовольственных товаров в отечественной рознице составляла порядка 36%, а продукты питания из-за рубежа занимали немногим более пятой части рынка.

Впрочем, на рынке бытовой техники и потребительской электроники доля импорта – более 40-45%, а на рынке смартфонов ввозимая в страну продукция имеет львиную долю в 80-90%. Остальное, в основном – производимые в России товары международных компаний.

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Мильчакова отметила, что можно ждать повышения цен на импортную бытовую технику – стиральные машины, кухонную утварь и микроволновки – на 20-35%. Такая же судьба ожидает и ценники электроники – смартфонов, компьютеров и игровых приставок. Однако этот рост потребители ощутят на себе не ранее второго полугодия – сейчас на складах достаточное количество товаров.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «Известиям», что рост цен на электронику будет связан с курсом рубля, и происходить будет постепенно – с гандикапом в 3-4 недели.

В цены производителей уже заложены колебания курса, отмечает в свою очередь аналитик TelecomDaily Илья Шатилин. Однако из-за коронавируса на рынке наблюдается дефицит комплектующих, логистика и производство нарушены – это вызовет небольшой дефицит на рынке, что вызовет дополнительный рост цен на электронику, убежден он. Гендиректор Lenovo в России Александр Катаев подчеркнул, что хотя падение курса рубля повлияет на розничные цены, эти изменения не будут «мгновенными».

Крупнейшие российские ретейлеры электроники отметили, что цены пока что не меняли.

В целом, хотя российская экономика смогла справиться с импортозамещением, ряд отраслей справился с этим хуже, заявил глава отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян. Частично успешно заместили импорт автопром, оборонка, металлургия – а строительный и потребительский сектора справились с этим хуже. Среди отстающих – фармацевтическая сфера, где можно ждать скачка цен на 10-15%.

Председатель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев предположил, что

импортные лекарства могут подорожать еще сильнее – до 30%. Впрочем, рост цен тут тоже будет неравномерным и вряд ли резким – у кого-то из аптекарей есть запасы до конца года, а у кого-то – до начала апреля.

Ожидать можно и роста цен на китайские товары, в частности – на детскую одежду, обувь и игрушки. Цены на продукты питания вряд ли вырастут – в Минсельхозе заявили, что доля импортной еды и напитков на рынке незначительна.

На авторынке цены могут вырасти в диапазоне от 6 до 10%, отметил аналитик «Финам» Алексей Коренев. Повышение цен коснется и российских автомобилей – даже Lada. Точнее понять динамику роста цен на машины можно будет в ближайшие дни. Впрочем,

на автомобили, которые собирают в России, цены вырастут незначительно, солидарны эксперты.

Двумя днями ранее издание The Bell сообщало, что российский рынок может открыться во вторник на уровне 77-78 рублей за доллар США. Однако ситуация может выправиться, поскольку Минфин и Центробанк объявили вовремя о поддержке рынка. Глава ассоциации ACI Russia Сергей Романчук заявил, что

бежать покупать доллар сейчас смысла нет — уже упущен момент, когда цена была выгодной. Панике поддаваться не нужно, вместо покупки валюты имеет смысл купить что-то из импортной техники — дальше она будет стоить дороже, примерно на 10%.

Рост инфляции возможен, но он будет не столь резким, как в 2014 году – к концу года этот показатель может вырасти до 4-5%. Шесть лет назад скачок произошел с 6,3% до 11,4%. Реальные доходы населения могут вырасти на 1,5% – причем больнее всего обвал рынка ударит по среднему классу, заявила главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.

Спустя день профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил «Вечерней Москве», что в первую очередь от падения рубля пострадают заграничные поездки россиян и цены на импортные товары – автомобили, одежду и технику. Впрочем, добавил он, хотя покупательная способность российских граждан может снизиться, жесткого подорожания товаров первой необходимости ждать не стоит – продукты сохранят цены.