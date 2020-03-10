«Проходили это в 2014-м»: как доллар поднимет цены в России

Рекордное снижение цен на нефть привело к обвалу российской валюты: в понедельник на международных торгах Forex доллар достиг в понедельник отметки в 73,28 рубля, евро поднимался до 83,80 рубля. Московская биржа не работала в связи с праздниками.

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Во вторник, открытие площадки началось с обвала: доллар торговался по 72,25 рубля, евро — по 81,89 рублей. Впоследствии цены снизились - к 14.00 мск курс доллара составлял уже 70,8 руб. (+2,2 руб. к уровню предыдущего закрытия), а курс евро — 80,3 руб. (+2,8 руб.).

По установленному ЦБ РФ курсу на 11 марта доллар будет стоить 72,02 рублей, евро — 81,86 рублей.

Падение курса российской валюты стало следствием развала сделки ОПЕК+, которая ограничивала нефтедобычу странами-экспортерами и таким образом поддерживала цены на нефть. В минувшую пятницу Россия отказалась дополнительно сокращать квоту во втором квартале 2020 года. С 1 апреля (когда истекает действующая договоренность) компании больше не связаны обязательствами по сокращению нефтедобычи.

Девальвация рубля может привести к росту цен на все группы импортных товаров, прежде всего, на бытовую технику, электронику и автомобили, считает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. По мнению эксперта можно также ожидать скачка цен и на продукты питания, например, плодоовощную продукцию, где существенную долю занимает импорт, а также лекарства, косметику, авиабилеты и туристические услуги.

По тем категориям, которые более зависимы от валютных колебаний, ритейлеры делают запасы на складах. Как рассказали в Ozon, многие поставки в этом году компания получила заблаговременно. Если курс не отыграет обратно, в компании допускают влияние курса на цены товаров летних или осенних поставок.

«Газета.Ru» опросила игроков потребительского сектора и выяснила, в каких отраслях покупатели могут столкнуться с ростом цен.

Российские экспортеры смогу заработать

Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания в России на фоне ослабления рубля. Тем не менее, в ведомстве допускают некоторый рост ценников на продукцию, которая не производится в нашей стране.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), 95-100% продуктов по основным продуктовым позициям на полках супермаркетов поставляются отечественными компаниями. Изменение курсов валют может повлиять на их отпускные цены, например, если изменятся цены на топливо или на запасные части для импортных машин или оборудования, сообщили «Газете.Ru» в ассоциации.

В краткосрочной перспективе роста цен в ритейле или удорожания производства ожидать не стоит, объясняет партнер агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк. Если рубль не сможет «отыграть» в стоимости, то

потребители почувствуют последствия в секторах, зависимых от импорта – овощах, фруктах или бройлерах, где рост себестоимости может произойти из-за роста цен на компоненты кормов, генетики и т.д.

По его оценкам, при негативном сценарии изменения в ценах могут отразиться на покупателе не раньше, чем через 4-6 месяцев. При этом, для части российских производителей существует и позитивный момент, отмечает Березнюк.

Российские экспортеры, например, рыбы, зерновых или масложировой продукции смогут заработать на курсе.

Ассортимент алкоголя может частично сократиться

В ближайшие недели переписывания ценников на вино в крупных сетях мы не увидим. Ритейлеры будут сдерживать рост цен, чтобы не отпугнуть покупателя, в том числе за счет собственной маржинальности, говорит руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев. Ряд сетей импортирует вино напрямую и их экономика позволяет демпфировать рост цен. Возможно частичное сокращение ассортимента на полках и в винных картах ресторанов за счет продукции из портфелей классических компаний-импортеров, ожидает эксперт.

Как рассказал генеральный директор «Ладога Дистрибьюшен» Сергей Клюшкин, в таких ситуациях большинство зарубежных поставщиков входит в положение дистрибьютора и меняет ценовую политику, чтобы вместе сохранить объем продаж.

«С кем-то мы делим это бремя поровну и уменьшаем маржу, — отметил он. — В любом случае в «Ладога Дистрибьюшен» изменение ценовой политики в таких ситуациях не происходит ежесекундно – мы держим на складе достаточный запас продукции, чтобы обеспечить удержание цен на прежнем уровне не менее трех месяцев».

Клюшкин допустил, что рост цен на импортную продукцию возможен в случае, если падение рубля будет иметь долгосрочный характер, но увеличение стоимости не будет превышать изменение курса валют.

В Simple пока не планируют пересматривать стоимость своей алкогольной продукции, поскольку располагают достаточным запасом алкоголя на складах, а также изначально ориентировались на курс евро в 75 рублей при планировании продаж 2020 года, рассказал президент группы компаний Simple Максим Каширин. Он считает, что о пересмотре ценовой политики до 1 апреля, когда перестанет действовать обязательство о сокращении добычи нефти стран ОПЕК, говорить преждевременно. Помимо цен, на импорт алкоголя может повлиять распространение коронавируса в Европе, напомнил Каширин.

Одежда подорожает и потеряет в качестве

Курс рубля может повлиять как на цены, так и на качество одежды на рынке.

В случае «удешевления» российской валюты цены будут неизбежно расти, но в случае с одеждой и обувью это обычно происходит с некоторой отсрочкой — в ситуации вынужденной экономии люди в первую очередь отказываются именно от трат на обновление гардероба, говорит генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

С другой стороны розничные операторы до минимума сокращают свою маржу и «оттягивают» момент переоценки, стараясь максимально «завуалировать» рост цен, чтобы не потерять покупателей, объясняет эксперт.

Тем не менее, бизнес не может работать в ущерб себе, а ослабление рубля приведет к росту себестоимости коллекций. Это означает, что в массовом сегменте, где покупатель наиболее чувствителен к цене, за ту же цены ритейлеры будут вынуждены предлагать товар более низкого качества, говорит она. А в премиальном сегменте аналогичный по качеству товар в следующем сезоне неизбежно вырастет в цене, прогнозирует глава Fashion Consulting Group. По ее оценкам,

при фиксации курса рубля на уровне до 70 руб. за доллар цены могут вырасти не менее чем на 20% в премиальном сегменте и на 10% в бюджетном сегменте.

Тенденция курса будет понятна в течении одной-двух недель, на фоне шокового эффекта 9 марта говорить об этом пока преждевременно, считает Лебсак-Клейманс.

На весенне-летнюю коллекцию ритейлеры вряд ли рискнут поднимать цены, говорит президент Baon Илья Ярошенко. У многих компаний в бюджете был заложен курс 70 рублей за доллар, близкий к сегодняшним значениям, сообщил он.

«При дальнейшем падении национальной валюты, поднимать цены — не лучший вариант, — считает Ярошенко. — Проходили это и в 2008-м и в 2014 году, за подъемом цен всегда следует падение продаж».

Итоговую розничную цену в магазине одежды диктуют не ритейлеры, а настроение покупателя — на фоне их оттока из магазинов резкое повышение цен в принципе невозможно, соглашается Лебсак-Клейманс. Поэтому моментального подъема цен в продажах одежды обычно не происходит.

Мировая экономическая турбулентность негативно повлияет на всех, если в 2015 году был локальный рублевый кризис, то текущая ситуация совсем иная, говорит она.

В 2015-2016 годы многие международные компании масс-маркет сегмента имели возможность сдерживать рост цен, работая на российском рынке как на «низко маржинальном», и компенсируя убытки продажами на других рынках. Нынешняя жесткая ситуация вряд ли позволит им «спонсировать» российский рынок лояльными ценами.

Осень/зима 2020-2021 возможно будет торговаться уже по новым ценам, допускает Ярошенко. Компании примут решение ближе к началу сезона и новым отгрузкам, заключил глава Baon.

Лекарства могут подорожать в пределах 5%

Взрывного роста цен на лекарственные препараты ожидать не стоит, рассказал генеральный директор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк. Даже в 2014-2015 годах, когда средний курс доллара вырос в 2 раза, инфляция на лекарства была в районе 10-12%, отметил он.

Последствия потребитель сможет ощутить при долгосрочном сохранении — не менее полугода — такого уровня курса валют, — заметил эксперт. По его прогнозам,

при сохранении ситуации покупатели увидят рост цен на лекарственные препараты к концу года — в пределах 5%.

Значительная часть рынка приходится на необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), цены на которые регулируются государством и не могут зависеть от курсовых колебаний, прокомментировал директор по корпоративным связям Санофи в Евразии Юрий Молчалин. На остальную, меньшую часть портфеля, цены компания пока не повышает, уточнил он.

«Есть хорошо работающий механизм — это список ЖНВЛП, цены зарегистрированы в рублях постановлением правительства, наценки дистрибуторского и аптечного звена строго регламентированы, — поясняет гендиректор аптек «Неофарм» и «Столички» Евгений Нифантьев. — Как показал опыт предыдущих резких скачков валюты этот механизм хорошо сдерживает рост цен».

Если произойдет рост на импортные лекарственные препараты, не входящие в список ЖНВЛП, то всегда есть замена аналогом отечественного производства, считает эксперт, поэтому поэтому нет необходимости приобретать запасы «впрок». Если доллар не стабилизируется в ближайшее время,

можно прогнозировать увеличение доли отечественных препаратов на рынке, говорит Нифантьев.

Автомобилям добавили трафика

Скачок курса доллара существенно увеличил трафик в дилерские центры — клиенты стремятся приобрести автомобили по текущим ценам, опередить вероятное подорожание, заметил директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников. Дальнейшая динамика рынка будет зависеть уровня, на котором зафиксируется рубль, но при сохранении текущей тенденции повышение цен на автомобили весьма вероятно, прогнозирует он.

Колебания курса рубля – это одна из причин, которая непосредственно влияет на цены автомобилей, но производители должны оценить ситуацию на рынке и понять, как себя поведет валюта в долгосрочной перспективе, поэтому резких скачков не будет, говорит директор филиала «Авилон» (официального дилера Mercedes-Benz) Алексей Стариков. При этом, если ситуация не изменится в ближайшие недели, то будет ожидаемый, очередной виток увеличения цен на все автомобили, который обычно происходит в течение года.

Цены, конечно, вырастут, если курс рубля не вернется на прежние позиции к евро и доллару, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

И зарубежный, и российский автопром устроен так, что ни у одной компании нет полной локализации производства — даже в СССР, когда «железный занавес» отделял нас от мира, ВАЗ докупал по импорту примерно 10% комплектующих, объяснил эксперт. Сейчас доля импорта в разных моделях у разных производителей составляет от 30% до 80%. По данным «Автостата», в год

российский автопром закупает комплектующих в одном только Китае на $1 млрд. Американский — до $10 млрд.

Первыми в России подорожают импортные авто, примерно через 2 месяца — остальные. Резкого роста цен точно не будет: если доллар остановится на отметке 69-70 рублей, то не избежать 10-процентного скачка, прогнозирует Моржаретто. Прибавлять в стоимости авто будут по 1-2%, исходя из негативного опыта 2014-2015 годов — в те времена автодилеры, которые резко подняли цены, исходя из обвального курса рубля, потеряли свою долю на рынке и даже разорились.

Электроника и бытовая техника

Российский рынок уже не раз сталкивался с похожими ситуациями, и опыт показывает, что розничные цены реагируют на курс с большой задержкой и с гораздо меньшей амплитудой, рассказали представители «М.Видео» и «Эльдорадо». В компании будут следить за развитием ситуации.

Антон Гуськов, представитель РАТЭК (объединяет около 40 производителей бытовой техники и электроники) считает, что поведение цен будут зависеть от того, о какой группе товаров идет речь.

«Например, телевизоры, холодильники, стиральные машины на 90% производятся в России и они в наименьшей степени подвержены колебаниям цен. Другая ситуация с такими товарами, как

мобильные телефоны, ноутбуки, средства по уходу, часы, соковыжималки, утюги, электробритвы, щипцы для завивки волос, фены и тому подобные товары. Они производятся, как правило, в Китае, и в этом сегменте цены могут подняться.

При условии, конечно, что рост твердых валют зафиксируется», — говорит Гуськов.