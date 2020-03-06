На грани банкротства: сколько банков лопнет в России

38 банков российских банков отнесли к группе риска. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».

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Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие 12 месяцев 9,5% действующих банков грозит дефолт. Список конкретных организаций не раскрывается. По данным ЦБ, на 1 января 2020 года в России работали 442 банка, однако «Эксперт РА» удалось проанализировать только те, что раскрывают свою отчетность на сайте регулятора, — это 402 кредитные организации.

Юрий Беликов, управляющий директор по валидации «Эксперт РА», отметил, что по итогам 2019 года темпы отзыва лицензий замедлились, однако расчистка в банковском секторе не завершена. Дефолты некоторых кредитных организаций перенеслись на 2020 год, объяснил Беликов РБК.

Он напомнил, что в начале прошлого года агентство прогнозировало 46 дефолтов в течение 12 месяцев, но по факту их было 28. По словам эксперта, это обусловлено тем, что ЦБ замедлил расчистку банковского сектора.

«Прогноз на этот год — по сути, часть нереализованных в прошлом году дефолтов и новые игроки», — объяснил аналитик.

В общей сложности в 2019 году темпы отзыва банковских лицензий снизились более чем на 40% по сравнению с 2018 годом, подсчитали в «Эксперт РА». В результате, по итогам четвертого квартала прошлого года, индекс здоровья банковского сектора побил исторический рекорд, составив 90,5% — столько действующих кредитных организаций должны остаться на рынке в течение ближайшего года. Это максимальное значение за все время замеров, с начала 2018 года. Рассчитывается этот показатель исходя из вероятности дефолта и кредитного рейтинга каждого из участников рынка, а также с учетом частоты лишения лицензий.

По расчетам «Эксперт РА», вероятность дефолта наиболее высока у банков с невысокими оценками кредитоспособности, кредитный рейтинг которых не превышает В+. Однако, по состоянию на 1 января, этот показатель страдает у 221 банка: кредитный рейтинг больше половины расчетной базы индекса составляет B+ и ниже.

В исследовании рейтингового агентства отмечается, что в группе риска преобладают небольшие банки, у которых отсутствует определенная бизнес-модель. По словам аналитиков, проблемные кредитные организации сосредоточены в Московском регионе и объединены определенными характеристиками.

Во-первых, им свойственно отсутствие стабильных источников фондирования, поэтому вместо того, чтобы пускать ресурсы на выдачу кредитов, банки вынуждены избыточно запасать ликвидность, которая не может быть конвертирована в активы. Во-вторых, доходы от текущей деятельности этих кредитных организаций не позволяют стабильно перекрывать расходы. В третьих, на группу риска накладывается сокращение рыночной клиентской базы.

При этом прогноз агентства — не приговор для банков из списка, отмечает Беликов, напоминая, что расчеты базируются на вероятностных оценках дефолтов.

«Мы просто иллюстрируем наиболее подверженную риску часть банковского сектора, в том числе в региональном разрезе. Концентрация проблемных игроков на московском рынке в целом отражает концентрацию нашего банковского сектора», — указал аналитик.

В прошлом месяце агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) опубликовало прогноз, согласно которому в 2020 году лицензий могут лишиться 25—30 кредитных организаций РФ, а их общее число может уменьшиться на 10%.

«Мы ожидаем сохранения тенденции вывода с рынка неустойчивых игроков, хотя масштабы отзыва лицензий и не вернутся к уровню периода активной «расчистки» сектора Банком России», — отметили аналитики НКР.

С начала 2020 года (в январе) были отозваны лицензии у четырех кредитных организаций — московских «Апабанка», «Нэклис-Банка» и «ПФС-банка» и саратовского «НВКбанка», а также произошло объединение Российского национального коммерческого банка (РНКБ) и ПАО «Крайинвестбанк».