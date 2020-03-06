На грани банкротства: сколько банков лопнет в России

Аналитики записали в «группу риска» 38 российских банка

Почти 40 российских банков могут закрыться в течение года, несмотря на то, что индекс здоровья кредитных организаций достиг максимального уровня за последние пару лет. Аналитики отмечают, что часть дефолтов придется на банки, которые должны были прекратить свою работу еще в 2019-м.

38 банков российских банков отнесли к группе риска. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».

Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие 12 месяцев 9,5% действующих банков грозит дефолт. Список конкретных организаций не раскрывается. По данным ЦБ, на 1 января 2020 года в России работали 442 банка, однако «Эксперт РА» удалось проанализировать только те, что раскрывают свою отчетность на сайте регулятора, — это 402 кредитные организации.

Юрий Беликов, управляющий директор по валидации «Эксперт РА», отметил, что по итогам 2019 года темпы отзыва лицензий замедлились, однако расчистка в банковском секторе не завершена. Дефолты некоторых кредитных организаций перенеслись на 2020 год, объяснил Беликов РБК.

Он напомнил, что в начале прошлого года агентство прогнозировало 46 дефолтов в течение 12 месяцев, но по факту их было 28. По словам эксперта, это обусловлено тем, что ЦБ замедлил расчистку банковского сектора.

«Прогноз на этот год — по сути, часть нереализованных в прошлом году дефолтов и новые игроки», — объяснил аналитик.

В общей сложности в 2019 году темпы отзыва банковских лицензий снизились более чем на 40% по сравнению с 2018 годом, подсчитали в «Эксперт РА». В результате, по итогам четвертого квартала прошлого года, индекс здоровья банковского сектора побил исторический рекорд, составив 90,5% — столько действующих кредитных организаций должны остаться на рынке в течение ближайшего года. Это максимальное значение за все время замеров, с начала 2018 года. Рассчитывается этот показатель исходя из вероятности дефолта и кредитного рейтинга каждого из участников рынка, а также с учетом частоты лишения лицензий.

По расчетам «Эксперт РА», вероятность дефолта наиболее высока у банков с невысокими оценками кредитоспособности, кредитный рейтинг которых не превышает В+. Однако, по состоянию на 1 января, этот показатель страдает у 221 банка: кредитный рейтинг больше половины расчетной базы индекса составляет B+ и ниже.

В исследовании рейтингового агентства отмечается, что в группе риска преобладают небольшие банки, у которых отсутствует определенная бизнес-модель. По словам аналитиков, проблемные кредитные организации сосредоточены в Московском регионе и объединены определенными характеристиками.

Во-первых, им свойственно отсутствие стабильных источников фондирования, поэтому вместо того, чтобы пускать ресурсы на выдачу кредитов, банки вынуждены избыточно запасать ликвидность, которая не может быть конвертирована в активы. Во-вторых, доходы от текущей деятельности этих кредитных организаций не позволяют стабильно перекрывать расходы. В третьих, на группу риска накладывается сокращение рыночной клиентской базы.

При этом прогноз агентства — не приговор для банков из списка, отмечает Беликов, напоминая, что расчеты базируются на вероятностных оценках дефолтов.

«Мы просто иллюстрируем наиболее подверженную риску часть банковского сектора, в том числе в региональном разрезе. Концентрация проблемных игроков на московском рынке в целом отражает концентрацию нашего банковского сектора», — указал аналитик.

В прошлом месяце агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) опубликовало прогноз, согласно которому в 2020 году лицензий могут лишиться 25—30 кредитных организаций РФ, а их общее число может уменьшиться на 10%.

«Мы ожидаем сохранения тенденции вывода с рынка неустойчивых игроков, хотя масштабы отзыва лицензий и не вернутся к уровню периода активной «расчистки» сектора Банком России», — отметили аналитики НКР.

С начала 2020 года (в январе) были отозваны лицензии у четырех кредитных организаций — московских «Апабанка», «Нэклис-Банка» и «ПФС-банка» и саратовского «НВКбанка», а также произошло объединение Российского национального коммерческого банка (РНКБ) и ПАО «Крайинвестбанк». 