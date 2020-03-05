Подстригут под одну гребенку: как изменятся энерготарифы

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, «Известия» со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.

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Тарифы на электроэнергию, как предполагается, будут определяться государством по двум направлениям. Во-первых, пересмотру подлежат неоправданно завышенные цены.

Во-вторых, государству придется прибегнуть к федеральному субсидированию, чтобы в регионах не произошло роста действующих сейчас цен.

Сейчас средний тариф составляет 3,4 руб. за 1 кВт•ч, уточнил сенатор. В каждом российском регионе действуют индивидуальные тарифы на оплату электроэнергии. Самые высокие тарифы на Камчатке, в Магаданской области, на Чукотке — почти 8 рублей за 1 кВт•ч. Самые низкие — в Иркутской области, около рубля за 1 кВт•ч.

Инвесторы не идут в регионы

Такой разброс стоимости препятствует привлечению инвестиций в регионы. Уже хотя бы по этой причине его нужно сокращать, заявил Семенов. В Совете Федерации уверены, что выравнивание тарифов должно привести к снижению цен в убыточных регионах.

Для того, чтобы бедные регионы хотя бы немного «задышали», нужно сократить тарифы на 50%, отметил сенатор.

По данным издания, премьер-министр Михаил Мишустин уже поручил проработать данную инициативу.

Председатель СФ Валентина Матвиенко эту инициативу одобряет. Впрочем, она имела в виду не усреднение цен на электроэнергию, а усиление государственного регулирования, отмечает сенатор. При этом тарифы должны быть экономически обоснованы, добавил он.

В стране очень много «компаний-присосок», которые имеют лишь несколько метров или километров линий электропередач и ничего не делают для улучшения качества поставок, но активно повышают конечную стоимость, отмечают в Совфеде. Кроме того, несмотря на развитую энергетическую систему, Россия занимает 12-е место в мире по ее доступности, возмущался сенатор.

Бедные платят больше

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского, наиболее высокие тарифы наблюдаются как раз в самых бедных регионах России.

У экспертов, впрочем, неоднозначное отношение к инициативе Совета Федерации. Если правительство решит прибегнуть к реальному усреднению цены на электроэнергию, в некоторых регионах она может увеличиться примерно в два раза, заявил изданию директор Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Илья Долматов. Это, конечно же, вызовет недовольство населения и бизнеса.

Во многих регионах необходимо также решать проблему устаревших коммуникаций, но сделать это за счет усредненного повышения тарифов, скорее всего, не получится.

Не будет решена другая застарелая проблема. Даже после введения единой политики практика перекрестного субсидирования, когда одни регионы будут платить за других, останется.

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%.

Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет проводиться раз в год, сообщали ранее в Федеральной антимонопольной службе.

В 2019 году стоимость услуг ЖКХ выросла дважды — с 1 января и с 1 июля из-за повышения НДС на 2%. По данным ФАС РФ, россияне переплачивают по большинству коммунальных услуг более 100% их себестоимости.

Тем временем в Финляндии диаметрально противоположная проблема. И касается она не потребителей, а производителей электроэнергии. В феврале у финнов была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями. Об этом свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.

Отмечается, что в стране наблюдается довольно мягкая зима и ветреная погода, что позволяет ветрогенераторам функционировать на полную мощность. Тариф на электроэнергию в феврале составлял 20 евроцентов за кВт•ч.