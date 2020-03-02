Выполнили требования: США сняли санкции с двух российских компаний

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) исключило две российские компании из списка санкций: «Независимую нефтяную компанию» и ее дочернюю компанию АО «ННК-Приморнефтепродукт». ННК была внесена в список санкций 1 июня 2017 года за отправку в Северную Корею нефтепродукты на сумму более $1 млн.

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«После этого материнская компания ННК — [российская нефтяная компания] Alliance Oil Company — прекратила всю экспортную деятельность и учредила глобальную программу соответствия [требованиям США]. Казначейство признает действия, предпринятые компаниями, чтобы гарантировать прекращение участия их в деятельности, которая может принести пользу Северной Корее», — говорится в сообщении Минфина США.

Ведомство также подчеркнуло, что санкции США не должны быть постоянными — они призваны «обеспечить позитивное изменение поведения лиц и компаний», под них попавших.

В прошлом месяце США ввели санкции против еще трех российских компаний. Соответствующий документ Госдеп США внес в Федеральный реестр.

В список попали »Кумертауское авиационное производственное предприятие» (входит в холдинг «Вертолеты России» и производит вертолеты ОКБ Камова),

военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» (НПО машиностроения занимается производством ракетной и космической техники), а также «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП).

КБП разрабатывает зенитно-ракетно пушечные комплексы «Панцирь-С». Они предназначены для противовоздушной обороны. Тульское КБП попало под ограничения повторно: в мае прошлого года Госдеп допустил ошибку в названии, написав «Конструкторское бюро приборов». В этот раз КБП включили в перечень уже с исправленным названием.

Тульское КБ входит и в санкционный список Минфина США, связанный с ограничениями из-за Крыма.

Научно-производственное объединение машиностроения также уже под санкциями. Оно уже было включено в список CAATSA. Это произошло в октябре 2017 года. Попадание в него накладывает ограничения на экспорт оружия из России.

Также США могут в скором времени ввести еще один пакет санкций против экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море «Северный поток — 2». Если Россия попытается достроить недостающие километры трубопровода, палата представителей и сенат готовы принять еще один закон о санкциях, сообщало издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.

На этот раз ограничительные меры могут быть направлены против европейских инвесторов, участвующих в проекте, или, возможно, компаний, которые хотят купить газ, который будет поставляться по трубопроводу. По словам дипломатов, все может произойти очень быстро.

«Мы знаем, что американцы полны решимости предотвратить введение в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Никто не хочет рассуждать о возможных дальнейших действиях американцев, но все очень внимательно следят за развитием событий», — говорил представитель немецкой энергетической компании Uniper, которая участвует в финансировании проекта.

Стоит добавить, что отмена санкций Запада против России грозит самой российской экономике ударом по стабильности платежному балансу из-за возможного притока иностранных капиталов, которые также вызвали бы искажение относительных цен, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.

Кроме того, по его словам, платежный баланс может быть нарушен колебанием цен на нефть, которые ранее были во многом скорректированы бюджетным правилом, введенным в 2018 году. По словам аналитика, действие бюджетного правила «сильно стабилизировало обменный курс».

Кроме того, 6 февраля, стало известно: правительство Британии намерено отказаться от некоторых торговых санкций в отношении России, когда завершится переходный период после Brexit. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

Согласно документу, Лондон планирует отменить антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, металлические и чугунные трубы, трубные фитинги из стали или чугуна и мочевину. Отмечается, что в силе останутся пошлины на ряд других товаров.