Дорогие сертификаты: как «зеленеет» Минэнерго

Минэнерго подготовило проект поправок к закону «Об электроэнергетике», которые предполагают введение в России добровольных «зеленых» сертификатов. Сейчас инициатива находится на стадии общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы, сообщается на сайте ведомства. Получение таких сертификатов будет добровольным. Компании без них не смогут указывать в рекламе и на этикетках, что пользуются «зеленой» энергией.

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Добровольный спрос на электроэнергию из ВИЭ в России оценивается в 1,5-2,5 млрд кВт*ч в год, следует из материалов Аналитического центра при правительстве. Это — около 0,2% общего потребления в стране.

«Интерес к покупке «зеленых» сертификатов можно ожидать от крупных корпораций, входящих в так называемую инициативу RE100, которые берут на себя добровольные обязательства обеспечивать свои энергетические потребности исключительно посредством ВИЭ», — пояснил «Газете.Ru» представитель компании «Хевел». Годовое потребление таких компаний в России может достигать 2,5 млрд кВт*ч, оценили в компании.

Эти цифры подтверждает и руководитель направления «Электроэнергетика» Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Алексей Хохлов.

Сложности с внедрением ВИЭ связаны, в том числе с тем, что в стране дешевые энергоресурсы, прежде всего газ, следует из слов замглавы Департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрея Максимова. Возобновляемая энергия стоит дороже.

Зарубежный опыт

За границей «зеленые сертификаты» существуют с 2001 года, следует из Энергетического бюллетеня Аналитического центра при правительстве РФ. В некоторых странах компании получают сертификаты добровольно. В ЕС они еще известны как «гарантии происхождения», поскольку их цель — помогать покупателю делать осознанный выбор в потреблении. В России сертификаты также планируют ввести на добровольной основе.

В некоторых государствах «зеленые сертификаты» обязательны: местные компании должны производить или потреблять энергию на основе ВИЭ. Например, в Норвегии поставщики и некоторые категории конечных потребителей обязаны приобретать сертификаты на определенный процент – квоту – используемой ими энергии. Производители ресурсов из ВИЭ получают соответствующие сертификаты от властей и продают их компаниям, в отношении которых установлены квоты.

По последним данным норвежской компании ECOHZ, в 2018 году в Европе выработка «зеленой» энергии достигла практически 600 млрд кВт*ч, спрос – 500 млрд кВт*ч. У некоммерческой организации RECS International несколько иная статистика: спрос составлял 702 млрд кВт*ч, а выработка – 791 млрд кВт*ч, она выросла на 10,1% за год.

«Зеленые» сертификаты помогут отечественным экспортерам в условиях быстрого ужесточения импортного углеродного регулирования на Западе, ожидают в НП «Совет рынка».

Возобновляемая энергия в России

«Зеленая» энергетика в России развивается более медленными темпами, чем в Европе. К 2035 году доля ВИЭ в энергобалансе РФ вырастет до 4%, заявлял в ноябре 2019 года министр энергетики Александр Новак. В Евросоюзе этот показатель достигал 18% еще в 2018 году, по данным Евростата.

В России в 2018 году на ветряных и солнечных электростанциях было произведено около 980 млн кВт*ч, следует из подсчетов Системного оператора Единой энергетической системы. Прирост по сравнению с 2017 годом составил около 14%. В 2019 году, по данным главы Ассоциации развития возобновляемой энергии (АРВЭ) Алексея Жихарева, было введено около 600 МВт новой генерации в области ВИЭ.

На начало 2020 года установленная мощность солнечной генерации в России достигла 1,3 ГВт – это около 50 солнечных электростанций. «По планам компаний, в России в этом году будет построено 425 МВт новых солнечных электростанций», — сообщают в «Хевел»

Основной мерой поддержки для производителей энергетики в стране сейчас является Договор о предоставлении мощности ВИЭ. По программе, рассчитанной до 2024 года, энергосбытовые и крупные промышленные компании заключают договоры о поставленной мощности на возобновляемую энергию с отобранными государством предприятиями. Эта энергия закупается по повышенной стоимости, которая позволит фирмам «отбить» издержки.

Как будут работать зеленые сертификаты

Ожидается, что введение сертификатов будет поощрять компании приобретать, а генераторов энергии — производить электричество из возобновляемых источников (ВИЭ), которые считаются более экологичными.

Зеленые сертификаты будут бесплатно и добровольно выдаваться генераторам Советом рынка – некоммерческим партнерством, которое уже сейчас организовывает торговлю энергией, — за определенный объем произведенного из ВИЭ электричества.

При этом не все возобновляемые источники будут давать право получить сертификат – законопроект делает исключение для энергии, произведенной «на основе использования отходов производства и потребления», отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Такую энергию тоже можно отнести к группе экологичных и безвредных для окружающей среды», — отмечает специалист. Такие методы действительно существуют – в частности, из канализационных стоков, а также отходов животноводства, растениеводства и пищевой промышленности можно получать биогаз, пригодный для топлива.

Согласно законопроекту, генераторы энергии будут продавать сертификаты фирмам, приобретающим у них ресурсы – «по двусторонним сделкам, на организованных площадках или в любых других формах», рассказали в «НП Совет рынка» «Газете.Ru». Регулирование цен не предполагается, стоимость будет сформирована рыночными механизмами, отметили в организации.

Введение сертификатов может быть выгодно потребителям: оно должно снизить нагрузку по договору о предоставлении мощности (ДПМ). Договор нацелен на то, чтобы «отбить» вложенные компаниями в строительство ТЭС деньги за счет надбавок, которые население платит вместе со стоимостью полученной им энергии. Так как продажа сертификатов фирмам-потребителям обеспечит генераторам дополнительный доход, его сумма будет вычитаться из выплат граждан по ДПМ.

Тем не менее, сертификаты — «это не панацея от всех бед», считает Алексей Хохлов из Центра энергетики Московской школы управления «Сколково». Похожей позиции придерживаются и в «Хевел»: «зеленый сертификат» – всего лишь один из механизмов, упрощающих взаимоотношения между участниками этого формирующегося рынка, сам по себе он ожидаемо будет волатилен – и не сможет обеспечивать финансирование строительства новой возобновляемой генерации».

«Для этого в текущих условиях развития возобновляемой энергетики в России нужны гарантированные объемы строительства ВИЭ-генерации, предполагающие возврат инвестиций», — считают в компании.