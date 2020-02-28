Лифтовую отрасль в России спасет новая «сила»

Строительство нового лифтового завода позволит нарастить производство в России

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Порядка 30% лифтов в России вводится иностранными производителями. При этом на отечественных производителей приходится 70%, но их качество оставляет желать лучшего. Эксперты признаются, чтобы поднять свое производство на ноги, нужны новые мощности. Как стало известно «Газете.Ru», компания ДОМ.РФ рассматривает возможность строительства нового завода. Учитывая программу модернизации всей отрасли это позволит увеличить долю российского производства до 60% в ближайшие годы.

Сегодня десятки лифтов уже отработали отведенный срок в четверть века и нуждаются в замене. Лифтостроительная отрасль в России в прямом смысле изношена. Только ленивый не жаловался на качество вроде бы новых лифтов в доме, не говоря о количестве аварий в последние годы. Поэтому в 2019 году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» правительством России поставлена задача по консолидации производственных мощностей российских лифтостроительных предприятий. Задача стоит, в том числе перед компанией ДОМ.РФ.

По мнению экспертов, ускорить процесс сможет как модернизация существующего производства, так и появление новых предприятий. Финансовый институт развития рассматривает возможность запуска нового завода.

Предполагается создание современного производственного комплекса с высокой долей автоматизации на основе лучших европейских аналогов. «Мы прорабатываем возможность строительства нового завода, в том числе рассматриваются площадки на территории Новой Москвы», - рассказали в компании.

На данный момент - это перспектива нескольких лет, поскольку еще не сформирована концепция будущего производства и не выбрана площадка.

«Рынок строительства растет и сейчас есть понимание того, что потребность в лифтах через 5 лет достигнет порядка 60 тысяч единиц. Но корректной статистики по потребностям рынка лифтов не существует, прогнозы условны из-за его непрозрачности. На данный момент Минпромторг и Минстрой ведут активную работу по формированию эффективного инструмента учета лифтов, что позволит обеспечить формирование корректной статистики по рынку», - сказал Виталий Мутко.

Эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук полагает, что сейчас важно поддерживать долю отечественного производства, так как перед страной стоят задачи не только обеспечения лифтами нового строительства, но и замены устаревшего парка к 2030 году. «Лифтовой отрасли необходима консолидация, в первую очередь, для успешного выполнения задач нацпроекта, который предполагает строительство не менее 120 млн кв. м в год», - сказал он.

По его словам, также важна прозрачная модель рынка, где каждый этап от производства до монтажа будет иметь реально экономическое обоснование и рыночную цену. «Для лифтовой отрасли качество монтажа и эксплуатации являются не менее важными факторами, чем само производство», - добавил Склянчук.

Напомним, что с середины 2019 года финансовый институт развития ДОМ.РФ осуществляет меры по стимулированию деятельности ЩЛЗ. Его модернизация позволит увеличить производства профильной продукции почти на 40%. Для повышения эффективности деятельности ЩЛЗ сформирован новый управленческий состав завода, назначен новый генеральный директор, а также утвержден бизнес-план и план модернизации производственной базы, говорится в сообщении финансового института развития.

«До выхода на площадку завода компании ДОМ.РФ лифтового производства составлял около 10 тысяч единиц, что почти на 40% меньше планового показателя», - сказано в пресс-релизе компании.

Сегодня есть задача по созданию принципиально нового модельного ряда, с применением передовых технологий, что уже в ближайшее время позволит предложить рынку надежную и конкурентную продукцию.

Более половины объема, закупаемых по программам замены лифтов, проводится через посредников, которые не только сами не производят лифты, но и монтажные работы отдают на субподряд, при этом большую часть добавочной стоимости оставляют себе. Это лишает возможности заводы инвестировать полученные средства в приобретение новых станков, разрабатывать новые или улучшать существующие модели лифтов.

«Проблем с лифтами сегодня хватает. Это ощущает каждый. Список бесконечный, но одна из важных проблем - стоимость монтажа и эксплуатации. Монтажники, в основном, это серый рынок. Идет накрутка цены реальной стоимости работ. Но при этом цена не оправдывает качество. Цена сильно разнится в зависимости от регионов. плавает цена замены лифта - где-то это 1,5 млн рублей, а в других регионах до 7 млн доходит», - рассказывает о проблеме эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ Арсений Беленький.

По его словам, отсутствие какой-либо аттестации заводами-изготовителями монтажных организаций, в не редких случаях приводит к тому, что работы выполняются не квалифицированными специалистами, которые не обеспечивают требуемое качество монтажа и приводят к срывам сроков работ, что вызывает социальную напряженность со стороны жителей МКД.