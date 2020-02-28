Лифтовую отрасль в России спасет новая «сила»

Сегодня десятки лифтов уже отработали отведенный срок в четверть века и нуждаются в замене. Лифтостроительная отрасль в России в прямом смысле изношена. Только ленивый не жаловался на качество вроде бы новых лифтов в доме, не говоря о количестве аварий в последние годы. Поэтому в 2019 году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» правительством России поставлена задача по консолидации производственных мощностей российских лифтостроительных предприятий. Задача стоит, в том числе перед компанией ДОМ.РФ.

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По мнению экспертов, ускорить процесс сможет как модернизация существующего производства, так и появление новых предприятий. Финансовый институт развития рассматривает возможность запуска нового завода.

Предполагается создание современного производственного комплекса с высокой долей автоматизации на основе лучших европейских аналогов. «Мы прорабатываем возможность строительства нового завода, в том числе рассматриваются площадки на территории Новой Москвы», - рассказали в компании.

На данный момент - это перспектива нескольких лет, поскольку еще не сформирована концепция будущего производства и не выбрана площадка.

«Рынок строительства растет и сейчас есть понимание того, что потребность в лифтах через 5 лет достигнет порядка 60 тысяч единиц. Но корректной статистики по потребностям рынка лифтов не существует, прогнозы условны из-за его непрозрачности. На данный момент Минпромторг и Минстрой ведут активную работу по формированию эффективного инструмента учета лифтов, что позволит обеспечить формирование корректной статистики по рынку», - сказал Виталий Мутко.

Эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук полагает, что сейчас важно поддерживать долю отечественного производства, так как перед страной стоят задачи не только обеспечения лифтами нового строительства, но и замены устаревшего парка к 2030 году. «Лифтовой отрасли необходима консолидация, в первую очередь, для успешного выполнения задач нацпроекта, который предполагает строительство не менее 120 млн кв. м в год», - сказал он.

По его словам, также важна прозрачная модель рынка, где каждый этап от производства до монтажа будет иметь реально экономическое обоснование и рыночную цену. «Для лифтовой отрасли качество монтажа и эксплуатации являются не менее важными факторами, чем само производство», - добавил Склянчук.

Напомним, что с середины 2019 года финансовый институт развития ДОМ.РФ осуществляет меры по стимулированию деятельности ЩЛЗ. Его модернизация позволит увеличить производства профильной продукции почти на 40%. Для повышения эффективности деятельности ЩЛЗ сформирован новый управленческий состав завода, назначен новый генеральный директор, а также утвержден бизнес-план и план модернизации производственной базы, говорится в сообщении финансового института развития.

«До выхода на площадку завода компании ДОМ.РФ лифтового производства составлял около 10 тысяч единиц, что почти на 40% меньше планового показателя», - сказано в пресс-релизе компании.

Сегодня есть задача по созданию принципиально нового модельного ряда, с применением передовых технологий, что уже в ближайшее время позволит предложить рынку надежную и конкурентную продукцию.

Более половины объема, закупаемых по программам замены лифтов, проводится через посредников, которые не только сами не производят лифты, но и монтажные работы отдают на субподряд, при этом большую часть добавочной стоимости оставляют себе. Это лишает возможности заводы инвестировать полученные средства в приобретение новых станков, разрабатывать новые или улучшать существующие модели лифтов.

«Проблем с лифтами сегодня хватает. Это ощущает каждый. Список бесконечный, но одна из важных проблем - стоимость монтажа и эксплуатации. Монтажники, в основном, это серый рынок. Идет накрутка цены реальной стоимости работ. Но при этом цена не оправдывает качество. Цена сильно разнится в зависимости от регионов. плавает цена замены лифта - где-то это 1,5 млн рублей, а в других регионах до 7 млн доходит», - рассказывает о проблеме эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ Арсений Беленький.

По его словам, отсутствие какой-либо аттестации заводами-изготовителями монтажных организаций, в не редких случаях приводит к тому, что работы выполняются не квалифицированными специалистами, которые не обеспечивают требуемое качество монтажа и приводят к срывам сроков работ, что вызывает социальную напряженность со стороны жителей МКД.