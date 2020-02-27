«Вкусили дешевизну ветра»: Франция отказывается от атома

Власти Франции в прошедшую субботу отключили реактор №1 старейшей французской АЭС «Фессенхайм», который был введен в эксплуатацию в 1977 году.

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«Это событие является первым шагом по воплощению энергетической стратегии Франции, которая направлена на постепенное выстраивание баланса между ядерной и возобновляемой электроэнергией в условиях сокращения вредных выбросов от производства электроэнергии благодаря закрытию угольных электростанций к 2022 году», — говорится в коммюнике правительства, которое цитировала France Info.

Второй и последний реактор на этой станции отключат от энергосистемы страны 30 июня этого года.

Отказ от мирного атома проходит не так гладко, как планировалось. Рабочие «Фессенхайм» устраивают забастовки, требуя сохранить рабочие места. Закрытие этой станции, ровесницы японской «Фукусимы - 1», было одним из предвыборных обещаний экс-президента Франсуа Олланда. Он обещал прекратить ее работу еще в 2016 году. Но Министерство энергетики через суд добилось переноса этого решения на 2018 год. В итоге реализация плана началась только в этом году.

Экоактивисты Олланд и Макрон

Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон продолжил линию Олланда по сокращению производства атомной энергии.

«Еще от четырех до шести реакторов будут отключены к 2030 году», — предупредил в ноябре 2018 года Макрон.

К 2035 году он пообещал закрыть 14 атомных реакторов и снизить атомную генерацию в экономике c 75% до 50%, сообщало издание Le Figaro.

Сейчас во Франции функционируют 19 атомных станций, всего 57 реакторов мощностью 900 МВт каждый. По объему атомной генерации Франция уступает только США. Но там доля атомной энергетики в общем энергобалансе не превышает 20%

К 2040 году Франция должна полностью прекратить производство углеводородов — угля, нефти, газа, в том числе сланцевого. Но пока во Франции еще действуют угольные ТЭС, всего их четыре. Отказаться от угля планировалось к 2020 году, но теперь называется более реальный срок — 2022 год.

Но и это не все. К 2050 году Франция хочет прийти к «углеродному нейтралитету». Не просто сократить выбросы парниковых газов, как предписывает Парижское соглашение по климату, на 2%, но и удалять возникающие в процессе производства и транспортировки углеродные соединения из воздуха. Например, при помощи массовой высадки деревьев. Или за счет использования оборудования, которое поглощает диоксид углерода из атмосферы.

Конечная цель — снизить зависимость экономики от тех видов топлива, которые провоцируют глобальное потепление. С этой целью правительство Франции ежегодно субсидирует зеленый сектор энергетики в размере 3 млрд евро. Но считается, что этих мер недостаточно, субсидирование будет расти.

Кроме того, французам предлагается финансовая поддержка, если они пожелают избавиться от старой машины и заменить ее на более экологичную — электрическую или гибридную. Но пока они слишком дороги и программа почти не дает эффекта. Правда, аналитики Bloomberg прогнозируют, что электромобили будут стоить почти столько же, как и бензиновые, уже в 2025 году.

Наконец, планируется запретить ввоз во Францию продукции, из-за которой исчезают леса. Например, пальмового масла. Его производство растет за счет вырубки других пород деревьев.

Россия поддерживает Парижское соглашение по климату и начинает развивать «зеленую энергетику». Но от «мирного атома» власти не собираются отказываться. В стране действуют более трех десятков реакторов, атомная генерация составляет почти 20% от всего энергорынка РФ.

Атомное дао России

Россия продвигает атомную энергетику в странах-партнерах. В октябре прошлого года на экономическом форуме «Россия-Африка» было подписано межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции в Эфиопии. Эфиопский министр инноваций и технологий Гетахун Мекурия Кума заявлял, что его страна хочет построить у себя атомные энергоблоки малой мощности в ближайшие 10 лет.

Российскими специалистами почти достроена атомная станция в Белоруссии, строительство ведется в Турции, Китае, Венгрии.

Французская программа по переходу к зеленой энергетике вызывает шок, но в хорошем смысле этого слова, отмечает руководитель энергетических программ российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.

«Кому-то может показаться, что программа Макрона построена на эмоциях, что она нереалистична, потому что дорого обойдется налогоплательщикам. Это не так. Европейские страны — Германия, та же Франция —, а также США уже вкусили дешевизну энергии ветра и солнца и больше не готовы развивать атомную энергетику», — говорит Чупров.

Второй миф — о том, что возобновляемые виды энергии нестабильны, отмечает эксперт. Но современные технологии уже позволяют сглаживать суточные колебания в накапливании энергии.

Взяв курс на снижение ядерной генерации, французы неплохо подстраховались, поясняет Чупров. Они не только добывают энергию из альтернативных источников, но используют геотермальную энергию, а также закупают у Швейцарии гидроэнергию. Наконец, запасы урана не вечны, его хватит на несколько десятков лет, напоминает он.

«Атомщики, в том числе и российские, говорят о реакторах на быстрых нейтронах, но японцы и американцы уже тестировали эти инновации и были вынуждены оказаться от них. Слишком дорого», — заключает Чупров.