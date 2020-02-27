Спасибо санкциям: США и Британия скупают российскую нефть

США, Великобритания и Турция значительно увеличили импорт российской сырой нефти в 2019 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

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Поставки нефти в США и Великобританию из России за прошлый год увеличились более чем в два раза. Это произошло из-за снижения цен на российскую марку Urals, а также введения американских санкций. Так, существенный вклад в динамику внесли закупки со стороны США за счет ограничения поставок из Венесуэлы по причине санкций, а также со стороны Турции, которые последовали за возобновлением американских санкций в отношении Ирана. По информации Министерства экономического развития России, за январь-ноябрь 2019 года экспорт сырой российской нефти увеличился на 3,8%.

По итогам 2019 года экспорт сырой нефти из России в США вырос по сравнению с 2018 годом почти в 2,4 раза — с $0,9 млрд до $2,2 млрд. В физическом выражении объем экспорта увеличился с 1,8 млн до 4,7 млн т — в 2,6 раза.

Министерство торговли США сообщает о еще больших объемах нефтяных поставок из России в прошлом году: более 7 млн т таможенной стоимостью $3,4 млрд. Разница в российской и иностранной статистике обусловлена тем, что ФТС учитывает поставки непосредственно в страну назначения, а США включают в данные импорта всю нефть по происхождению, даже если она поставлена через третьи страны.

В числе импортеров, существенно нарастивших покупку российской нефти в 2019 году, значится и Великобритания. Согласно информации ФТС, за год экспорт российской нефти также увеличился более чем в два раза и в стоимостном выражении, и в физическом (с $493 млн до $1,2 млрд и с 0,98 млн до 2,4 млн тонн). При этом за счет роста спроса на российскую нефть Великобритания урезала закупки нефти из других стран: на 13% из Алжира, а из Нигерии — на все 48%.

Наиболее внушительную динамику по закупкам российской нефти по итогам прошлого года продемонстрировала Турция. Экспорт сырой российской нефти в эту страну вырос в 3,5 раза в стоимостном выражении — с $1 млрд до $3,7 млрд и почти в четыре раза — в физическом — с 2,1 до 8,2 млн тонн.

Согласно статистике ФТС по поставкам нефти из России за рубеж, в 2018 году США замыкали двадцатку крупнейших покупателей российского сырья, а по итогам прошлого года поднялись на 12-ю строчку. Великобритания, в свою очередь, присоединилась к двадцатке основных покупателей российской нефти и заняла 18-ю позицию.

Всего на США в 2019 году пришлось 1,8% российских продаж нефти, на Великобританию — 0,9%, а на Турцию — 3%. Самыми крупными покупателями российского ресурса остаются Китай, Нидерланды и Германия, однако экспорт в эти страны в денежном выражении за последний год изменился незначительно.

При этом поставки нефтепродуктов, в отличие от сырой нефти, выросли лишь в направлении США — на 10% в стоимостном выражении и в 1,5 раза в физическом объеме. В ноябре российские компании экспортировали в Штаты рекордные в истории 17 млн барр. нефтепродуктов, обеспечив 25% всего американского импорта нефтепродуктов. Однако экспорт российских нефтепродуктов как в Турцию, так и в Великобританию сократился в 1,3 раза в физическом выражении и в 1,4 раза — в стоимостном.

Ранее ФТС сообщила, что суммарный физический объем экспорта сырой российской нефти в 2019 году вырос на 2,7% — до 267,46 млн тонн по сравнению с 2018 годом. Однако в стоимостном выражении экспорт снизился на 6% и составил $121,44 млрд. По данным Минфина, средняя цена нефти марки Urals в прошлом году составила $63,6 за баррель по сравнению с $70 годом ранее. Соединенные Штаты в 2019 году покупали российскую нефть по средней цене $62,8 за баррель, в то время как в 2018 году — по $70,5 за баррель, следует из данных ФТС.