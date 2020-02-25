Полная утилизация: почему подорожают телевизоры и холодильники

В следующем году в России подорожают непродовольственные товары. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета по торговле «Деловой России» Алексея Федорова.

Бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, а одежда и обувь — на 2-5%, отмечает эксперт.

По словам Федорова, повод для негативного прогноза — вступление в силу нормативов, согласно которым необходимо будет проводить утилизацию отходов на потребительские товары и упаковочные материалы.

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Речь идет о стопроцентной утилизации. Это требование касается как производителей товаров, так и импортеров.

Стопроцентно под нож и под пресс

Первую версию новой концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП) Минприроды РФ представило еще в прошлом году. Согласно документу, в России введут стопроцентную утилизацию отходов, связанных как с отечественными, так и с импортными товарами.

Сейчас лишь некоторые производители занимается такой переработкой отходов. Например, перерабатываются шины, электроника, бумага. И не в полном объеме, только до трети от всего объема.

Если отходы не перерабатываются, то уплачивается экологический сбор. Согласно постановлению правительства, в 2020 году норматив утилизации, например, для текстильных изделий составляет 5%, а ставка экосбора предусмотрена в размере 16,3 тыс. руб. за 1 т товара.

К концу февраля проект концепции РОП должен поступить на рассмотрение вице-премьеру Виктории Абрамченко, а до апреля документ может быть принят кабмином.

В «Деловой России» считают, что новое требование о стопроцентной утилизации ощутимо изменит цены на потребительские товары. И в первую очередь это коснется непродовольственных товаров. Организация составила свой прогноз, изучив мнения 800 ритейлеров. Новая система коснется сферы торговли напрямую, считают они.

«Уже давно нет отдельных продавцов и производителей, грань между ними стерта. В среднем около 20% оборота ритейлера, а в некоторых случаях и более 50% — это продукция под собственной торговой маркой», — пояснил Фёдоров.

Он уточнил, что ритейлеры в целом поддержали концепцию Минприроды, но считают, что переход к полной утилизации использованных товаров должен быть плавным и длительным. Не менее пяти лет, поскольку эта инициатива властей обернется существенными затратами для компаний.

Дополнительные расходы бизнесу обеспечены

Речь идет не только о расходах на утилизацию самой продукции, но и средствах, которые понадобятся на обслуживание складских помещений. В них должна будет храниться собранная ритейлерами упаковка. Также понадобится дополнительный персонал, который будет реализовывать эти нововведения.

Предполагается, что новые требования вступят в силу в 2021 году. Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев подтвердил изданию, что цены на продукцию в следующем году могут повыситься из-за новой системы утилизации.

Ранее в конце 2019 года несколько бизнес-объединений (включая Ассоциацию компаний розничной торговли, организацию «Промышленность за экологию», Национальную мясную ассоциацию и другие) направили на имя президента РФ письмо, в котором указали, что концепция требует доработки. Они уверены, что увеличение размера утилизационного сбора, которым предлагается обложить производителей и поставщиков товаров, приведет к скачку цен, а также будет стимулировать рост инфляции в стране.

Переход на стопроцентную утилизацию в Европе занял более 10 лет, сказано в письме президенту.

Причем, в России нет системы раздельного сбора и сортировки мусора. Отходы домохозяйств собираются в единый контейнер, а потом едут на полигон. В такой ситуации нет возможности извлечь «свои» типы отходов для последующей утилизации.

Тема расширенной ответственности производителей и импортеров, напомним, нашла отражение в послании главы государства Федеральному собранию. Правительству поручено разработать и утвердить документ до 31 марта этого года. В АП рассчитывают, что правительство учтет весь комплекс экспертных мнений, который потребуется для своевременного выполнения поручения.

Новая система мер ответственности должна подтолкнуть производителей к использованию более экологичных материалов.