Итальянцы в России: какие бренды не боятся трудностей

В 2019 году на российском рынке появились 27 новых международных брендов, подсчитала для «Газеты.Ru» консалтинговая компания JLL. Это на 13% меньше, чем в 2018-м, и это самый минимальный уровень международной экспансии в Россию за семь последних лет.

Реклама

На аналогичный тренд указывает консалтинговая компания Knight Frank. Уровень выхода новых брендов в прошлом году заметно ниже среднего показателя за последние 5 лет, хотя и больше, чем в 2018-м (плюс 3 новых бренда), уточняют в компании.

Всего на российский рынок в 2019 году вышло 26 новых международных брендов, считает Knight Frank. Другие данные у Colliers International. «В 2019 году на российском рынке появились 25 новых международных брендов», — сообщили в этой компании.

Экспертная статистика отличается из-за разного подхода к методике и оценке присутствия брендов в России. Но подсчеты всех трех консалтинговых компаний, с которыми ознакомилась «Газета.Ru», совпадают в том, что

2019 год был одним из самых провальных по активности международных торговых компаний в России.

Шкафы, одежда, обувь

В последние два года года вывод новых брендов на российский рынок был минимальным, но в 2020 году эксперты видят предпосылки для роста.

Уровень выхода новых брендов в последние два года был ниже среднего — около 40 в год — показателя за пять лет, но негативный тренд постепенно сменяется стабильностью, осторожно отмечают в Knight Frank. По оценке компании, как минимум 10 международных сетей планируют открыться в России в этом году. Они публично заявили о планах открытия, но, так как год только начался, можно ждать и других анонсов.

«Несколько международных брендов уже анонсировали планы по открытию в России в 2020 году новых магазинов», — отмечают в Colliers. Среди них, например, американский производитель одежды The North Face в Санкт-Петербурге в ТРК «Галерея» и японская сеть развлечений Round One в Москве в ТРЦ «Европейский».

Многие ритейлеры заявили о планах развития не только московских, но и региональных магазинов. «Например, французский DIY — ритейлер Leroy Merlin в 2020 году будет развивать свою новую сеть для строителей-профессионалов в России — «МаксиПРО», — отмечают аналитики Colliers.

В 2020 году ожидается выход в Россию таких брендов, как &OtherStories (одежда и обувь), WeekDay (одежда), Urban Revivo (одежда), Minimi (детская одежда), Skin&Co Roma (косметика). Недавно объявил о желании выйти в Россию малазийский бренд детской одежды Poney Group тематического парка DreamPlay в ТРЦ «Авиапарк», парк развлечений японской группы Round One Corporation в ТРЦ «Европейский», F&B — сетей Hana Group, Holland&Barrett, а также датской сети товаров для дома Jysk.

Причем последний из них — Jysk — делает уже третью попытку выхода на московский рынок.

С начала года уже пять ритейлеров, среди которых Next, Superdry, Under Armour, Tomas Sabo, Karen Millen, объявили о закрытии своих магазинов в России, отмечают эксперты. Для сравнения, за весь 2018 год российский рынок покинули 12 брендов.

Стать успешным на российском рынке не так легко, признают эксперты. Владислав Фадеев из JLL отмечает низкую платежеспособность россиян.

«Кроме того, на планы компаний по выходу в Россию безусловно оказывают влияние экономические санкции Запада и нередко возникающие проблемы с российскими франчайзи», — говорит Фадеев.

Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank считает, что иностранные бренды среднего сегмента не рассматривают российский рынок для экспансии по причине «высоких экономических рисков, сокращения покупательского потенциала, как с точки зрения доходов, так и в связи с рационализацией поведения».

Хакбердиева также отмечает недостаточный объем качественных торговых площадей. Даже в Москве, не говоря уже о провинции. На эту проблему указывают и в JLL.

Например, Москва по итогам 2019 года занимала пятое место среди европейских столиц по обеспеченности новыми качественными площадями в торговых центрах – 423 кв. м в пересчете на 1000 жителей.

Например, в Варшаве — лидере рейтинга — этот показатель достигает 700 кв. м, в Праге — 682 кв. м, в Париже — 655 кв. м.

Даже среди российских городов-миллионников насыщенность торговыми площадями в Москве не самая высокая. Лидируют — Краснодар, Самара, Барнаул. Но эксперты прогнозируют рост коммерческой застройки, по крайней мере, в сегменте торговли. Два последних года были наихудшими и с точки зрения ввода в строй новых качественных площадей. Согласно данным JLL, по итогам 2019 года в качественных торговых центрах Москвы было введено всего 164 тыс. кв. м.

Но если исходить из заявленных планов, то в 2020 году будут введено ориентировочно 360 кв. м. А в 2021-м — свыше 500 кв. м. Считать эти показатели рекордными нельзя, уточняет Фадеев. Рекорд 2014 года — 650 тыс. кв. м — будет перекрыт не скоро.