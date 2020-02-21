«Прекращайте нас гнобить»: Лукашенко поменяет Россию на Китай

Белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил, что республика может нарастить поставки в Китай в том случае, если Россельхознадзор не прекратит ограничивать Белоруссию в поставках на российский рынок, сообщает «БелТА».

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Во время встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым глава государства отметил, что белорусские продукты питания продолжают сохранять высокое качество. Вместе с тем он подчеркнул, что они поставляются не только на российский рынок. «Мы торгуем не только в России, уже очень много и в Евросоюзе, но еще больше с Китаем. Поэтому Данкверту [Сергей Данкверт — руководитель Россельхознадзора] надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдем просто на китайский рынок», — обратил внимание Лукашенко.

Известно, что Россия является основным покупателем белорусской сельхозпродукции и продовольствия. По итогам прошлого года, экспорт товаров из Белоруссии в Россию составил $4,3 млрд (78% общего объема) и увеличился на 3% по сравнению с 2018 годом.

В целом встреча Лукашенко и Орлова была посвящена сотрудничеству Белоруссии с российскими регионами. Глава Белоруссии отметил, что республика заинтересована в таких прямых контактах.

«Мы сохраняем очень большой интерес к прямым контактам с российскими регионами. Вы для нас вообще родной человек, мы живем на севере, у нас много задач, которые надо решать», — полагает белорусский лидер.

Вслед за этим он обратил внимание российского чиновника на то, что у Белоруссии есть достаточные объемы промышленной продукции, товаров народного потребления для того, чтобы торговать ими с Россией.

В частности, Лукашенко обратил внимание на сферу строительства, в которой, по его мнению, есть перспективы для наращивания взаимодействия. Он отметил, что российские власти могут поручить белорусским компаниям построить какой-нибудь жилой квартал «под ключ». Кроме того, белорусы готовы «показать свои возможности» и в проектировании, проведении исследований и именно строительстве.

Вместе с тем глава Белоруссии указал, что россияне могут также обращаться к союзнику и в вопросе установки лифтов, так как белорусские заводы по производству лифтового оборудования были значительно модернизированы. «Можем лифты делать хоть для космодрома, хоть для самолетов, вертолетов и обычных жилых домов», — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, он обратил внимание на большой опыт Белоруссии в сфере машиностроения. «Создали практически всю линейку лесной техники, учились по всему миру и сделали не хуже. Там, где узлы сложные и мы еще не умеем так качественно изготавливать, мы их покупаем у европейцев», — рассказал Лукашенко Орлову.

Кроме того, он обратил внимание, что белорусские специалисты готовы поделиться с Архангельской областью свои опытом по развитию сельского хозяйства. По словам Лукашенко, регион так же, как и республика, находится в зоне рискованного земледелия.

«Мы можем вам помочь и в племенном деле, и в выращивании овощных культур, оборудовании молочно-товарных ферм, тепличных комплексов», — предложил Лукашенко.

В качестве примера активного международного взаимодействия в этой области он рассказал о сотрудничестве с Египтом, где белорусские эксперты занимаются строительством и оснащением теплиц. «Мы договорились, что больше будем строить теплиц, потому что там они могут зимой вырастить то, чего нет у нас, и нам продать, допустим, клубнику», — рассказал глава республики российскому губернатору.

Говоря о теплицах, Лукашенко заметил, что развитие тепличного хозяйства позволяет Белоруссии составлять конкуренцию другим странам в том числе и на российском рынке. «Хотя разница по ценам на природный газ у нас с вами почти в два раза, а по нефти на 50% у нас цены выше, чем в России. Даже в этой ситуации мы конкуренты на вашем рынке по огурцам, перцам, баклажанам, помидорам», — пояснил Александр Лукашенко.

Что касается ограничений на ввоз продуктов из Белоруссии, то в апреле прошлого года глава республики был очень возмущен ограничением поставок белорусских продуктов на российские прилавки. Тогда он обратил внимание, что Москва, несмотря на то, что сама находится не только под европейскими санкциями, «подобным оружием воюет против ближайших своих союзников». Прежде всего, Лукашенко был недоволен тем, что Россельхознадзор запретил ввозить белорусские яблоки и груши, а также импортировать турецкие груши через эту страну. Таким образом, заявил президент Белоруссии, Россия закрывает рынок для Белоруссии.