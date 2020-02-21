Газовая война: как США будет вытеснять Россию

Распространение коронавируса создает угрозу для американских поставок сжиженного природного газа (СПГ). 40% роста мирового спроса на ресурс приходилось именно на Китай, а теперь Пекину, тяжело переживающему распространение заболевания, не нужны будут предназначенные для него партии СПГ. Поставщикам придется срочно искать других покупателей или придумывать план «Б».

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Так, за первые полтора месяца 2020 года КНР импортировала только 7,1 млн тонн продукта. Это на 6,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, отмечает аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин.

У Америки между тем большие планы на экспорт СПГ в этом году. В 2020 году, согласно данным управления по энергетической информации минэнерго США, страна собиралась увеличить экспорт ресурса до 67,2 млрд кубометров, а в 2021 году — до 79,5 млрд кубометров.

По данным Thomas Reuters, в 2019 году Вашингтон поставил за рубеж 36,65 млн тонн сырья и 8 млн тонн за начало 2020 года.

Помимо коронавируса, сложности с поставками американского СПГ будут из-за мягкой зимы и замедления темпов экономического роста мировой экономики,

предвидит Иван Тимонин.

Кроме того, проблемы сейчас есть не только у Китая, но и у Японии, которая традиционно покупала большой объем СПГ, добавляет Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер».

Так, в Стране восходящего солнца замедляются темпы экономического роста. ВВП Японии в четвертом квартале 2019 года сократился на 6,3% в годовом выражении.

К тому же в прошлом году в стране была построена АЭС. Так что большой объем поставок СПГ стране не нужен, добавляет Суверов.

В этой ситуации администрация Дональда Трампа будет вынуждена будет прибегнуть к недобросовестной конкуренции, направленной на ограничение поставок энергоносителей из других стран, считает аналитик. И в первую очередь США будет пытаться ограничить поставки России за рубеж.

Наша страна в последнее время укрепляет свои позиции на газовом рынке. В начале января этого года из России в Турцию через Черное море запустился «Турецкий поток». Мог бы в этом году быть закончен и проект «Северный поток — 2 », который проходит из России в Германию через Балтийское море. Однако запустить его, скорее всего, не удастся. Из-за американских санкций достраивать трубопровод отказалась швейцарская компания Allseas и вывела все свои суда из зоны строительства в Балтийском море. Недавно сообщалось, что российский трубоукладчик «Академик Черский», который может завершить строительство газопровода, покинул порт в Находке и отправился в Сингапур. Предполагается, что в дальнейшем судно отправится на Балтику достраивать российский трубопровод.

Также Россия активно развивает собственное производство СПГ. За 2019 год Москва повысила экспорт такого сырья с 18,3 млн тонн до 28,6 млн тонн, заняв четвертое место в списке крупнейших мировых поставщиков. К 2025 году планируется удвоить мощности по производству СПГ, доведя их до 70 млн тонн.

Конкурировать с Россиtq Америке будет сложно, говорят эксперты. Дело в том, что наш газ дешевле.

Порог безубыточности для американских компаний составляет около $140 за 1000 кубометров или выше, объясняет директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. При этом в целом американский СПГ стоит в среднем на 10-15% дороже российского сырья из-за сложностей транспортировки, добавляет он.

Так что Вашингтон будет всячески пытаться давить санкциями, стараясь ограничить поставки российского газа в Европу, как он уже пытался делать в прошлом году, пытаясь оказать влияние на компании, занятые в строительстве проекта «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», уверен эксперт.

США будет использовать открыто аргументы политического характера, чтобы продвигать свой товар на европейском рынке,

отмечает Тимонин.

По мнению Сергея Суверова, нападки со стороны США будут идти одновременно с двух сторон. Так, Америка не успокоится на уже введенных ограничениях против «Северного потока — 2». Следующий этап — это угроза введения санкций в адрес стран-покупателей газа, который пойдет по «Северному потоку — 2». Такая возможность уже широко обсуждается, отмечает он.

Также США будет «давить» на страны агрессивной риторикой против России. В частности, призывать отказаться от российского газа Трамп будет Польшу, Прибалтику и даже Турцию, искусственно раздувая конфликты между странами, говорит он.

Американский СПГ будут продавать под эгидой «обеспечения энергетической безопасности Европы», резюмируют аналитики.